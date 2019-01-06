Владимир Крикунов: Шипачев не стал бы соперника просто так по лицу рукой бить!

Хоккей 06 января 2019 21:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Интервью главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова после очередного поражения от рижан – 1:2 ОТ.

Бело-голубые долго вели в счете 1:0, упустив массу моментов увеличить свое преимущество во втором периоде. Но за пять минут до конца встречи, рижане, которые также атаковали опасно на протяжении всего матча, поймали москвичей на ошибке и сравняли цифры на табло. А в овертайме гости реализовали большинство, после того, как лидер «Динамо» Шипачев заехал крагой в лицо Брэндону Макмиллану…

На самом деле, за несколько секунд до этого канадец в борьбе на пятачке схватил Вадима сзади за лицо и опрокинул на лед. А получив в ответ несильный удар крагой театрально схватился за челюсть. Но арбитры, как это нередко бывает, увидели лишь концовку этого эпизода, который оказался роковым для московского клуба.

- Рижане – самый неудобный соперник для нашей команды. Получается, что мы уже три матча им проиграли, - подытожил главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов. - Хотя сегодня во втором периоде имели три выхода «1 в 0». Уж в такие моменты надо забивать! А в третьем периоде при счете 1:0 не надо было защитникам никуда далеко бежать. В итоге оба провалились и Дарзиньш счет сравнял. Это чисто наша ошибка. Наверное, много сил отдали в матче с «Автомобилистом». Не получилась игра.

- Особенно плох был первый период. Почему начали матч так слабо?

- Я уже сказал, что рижане – неудобный соперник для нас. А чем конкретно я говорить не буду.

- К решающему голу привело удаление Вадима Шипачева в овертайме. Лидер «Динамо» не прав? Или судейство было не совсем корректным?

- Наверное, судьи должны более пристально рассматривать подобные эпизоды. Потому что ни с того, ни с чего один игрок другого рукой по лицу не ударит. Но раз арбитры не видят, из-за чего там началось, ничего не сделаешь.

- Как себя чувствует Чайковски после прямого попадания шайбы на последней минуте встречи?

- Ему шайба в ногу попала. Сделаем рентген и посмотрим, что там. Я не думаю, что Михал просто так там валялся. Он же правила знает. Раз свистка нет, надо вставать и играть. Если игрок не встает, значит, действительно этого сделать не может.

- В третьем периоде вы переместили Дмитрия Кагарлицкого на позицию защитника. А Юусо Хиетанен сыграл вместо него на дальнем пятаке. Это разовая акция?

- На последних тренировках пробовали такой вариант. Но не сработало сегодня.

- Доволен победой в матче, который для нас складывался тяжело, особенно во втором периоде, - заявил главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс. - Слишком много потерь тогда было. А вот в третьем периоде мы заиграли в полную силу. Исход встречи решили маленькие нюансы. Наш голкипер хорошо сыграл. И в большинстве мы, наконец, забили. Это был хороший ответ за прошлый матч с «Локомотивом». В котором мы тоже хорошо бились, но не заработали ни одного очка. А для нас сейчас очень важно брать хотя бы по одному турнирному баллу в каждом матче, потому что идет упорная борьба за плей-офф.

- Почему сегодня не играл один из лучших защитников-бомбардиров КХЛ Мэтью Майоне? И насколько для вас критично его отсутствие?

- Естественно, что игрок, который набирает столько очков, важен для команды. Сейчас у Мэтью небольшой ушиб. В домашней серии он вернется в состав.

- Приятно было стать первой команды, которая выиграла на новой динамовской арене?

- Для нас главное – два очка. А сооружение действительно грандиозное. Большой комплекс, в котором приятно выступать. Думаю, что эта арена станет для «Динамо» настоящим домом.

- Владимир Васильевич не стал раскрывать секрет, почему рижане – неудобный соперник для московского «Динамо». Может быть, вы на этот вопрос ответите?

- Тут нет ничего сверхъестественного. Мы просто выходим и работаем. Но если бы москвичи забили во втором периоде еще несколько голов, матч был бы закончен. Нас вратарь в игре сегодня оставил. Большой загадки тут нет.