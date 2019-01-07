Армия Никитина первой вышла в плей-офф. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 07 января 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

14 486 зрителей побывали вчера на «Минск-Арене», где местное «Динамо» уступило 1:2 ЦСКА. 4 января на матче СКА аудитория была больше – 15 086 болельщиков.

202 сантиметра рост 22-летнего вратаря уфимцев Ивана Федотова, который вчера впервые вышел в стартовом составе.

6-я победа подряд обеспечила ЦСКА выход в плей-офф. 6 сухарей засушили Якуб Коварж из «Автомобилиста» и Илья Коновалов из «Локомотива».

4 (3+1) балла за результативность набрал в матче с «Амуром» форвард «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен.

3 очка набрали его партнеры по тройке: Линус Умарк (1+2) и Тему Хартикайнен (1+2).

СТАТИСТИКА

Салават Юлаев – Амур – 6:1

Трактор – Автомобилист – 0:2

Локомотив – Слован – 1:0

Динамо М – Динамо Р – 1:2 ОТ

Динамо Мн – ЦСКА – 1:2

Йокерит – СКА – 1:4

АНОНС ДНЯ

15.00* Металлург – Адмирал КХЛ ТВ

17.00 Нефтехимик – Торпедо КХЛ ТВ HD

17.00 ХК Сочи – Сибирь

17.30 Витязь – Ак Барс КХЛ ТВ

17.30 Спартак – Авангард Матч ТВ

* Время московское