Кузнецов отметил бомбардирский юбилей. И его вернули в звено Овечкина (видео)

Главное событие игрового дня НХЛ – юбилей Евгения Кузнецова, который набрал свое 300-е очко за карьеру в лиге. Из россиян этой отметки достигали 38 игроков. Кузя провел 375 матчей (87 голов, 214 передач). А по графику результативности (0,8 очка за встречу) его можно сравнить с Александром Семиным (517 очков за карьеру), Валерием Каменским (501) и даже Алексеем Ковалевым (1029).

TOM WILSON BURIES THE BEAUTIFUL KUZNETSOV PASS! #ALLCAPS pic.twitter.com/ybQv8tmBJK

Кузнецов набрал два очка в победном матче с «Детройтом» (3:2), когда его вернули в первое звено к Александру Овечкину и Тому Уилсону. Эта тройка принесла «Вашингтону» прошлым летом Кубок Стэнли – зачем надо было ее ломать?

Кстати, Кузнецов не забивает уже в 15 матчах подряд. Да, он по амплуа – диспетчер. Но все-таки с тем же «Детройтом» он нанес пять бросков. Пора уже и забить. Отдельный разговор – о вбрасываниях (одно из девяти). Если так будет и дальше, такого центра от Овечкина могут убрать.

MICHAL KEMPNY SLAMS ONE HOME AND THE CAPITALS LEAD!#ALLCAPS pic.twitter.com/vXrNo36zVA