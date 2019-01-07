Кузнецов отметил бомбардирский юбилей. И его вернули в звено Овечкина (видео)

Хоккей 07 января 2019 12:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Евгений Кузнецов набрал 300 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он идет по графику Алексея Ковалева и Александра Семина.

Главное событие игрового дня НХЛ – юбилей Евгения Кузнецова, который набрал свое 300-е очко за карьеру в лиге. Из россиян этой отметки достигали 38 игроков. Кузя провел 375 матчей (87 голов, 214 передач). А по графику результативности (0,8 очка за встречу) его можно сравнить с Александром Семиным (517 очков за карьеру), Валерием Каменским (501) и даже Алексеем Ковалевым (1029).

Кузнецов набрал два очка в победном матче с «Детройтом» (3:2), когда его вернули в первое звено к Александру Овечкину и Тому Уилсону. Эта тройка принесла «Вашингтону» прошлым летом Кубок Стэнли – зачем надо было ее ломать?

Кстати, Кузнецов не забивает уже в 15 матчах подряд. Да, он по амплуа – диспетчер. Но все-таки с тем же «Детройтом» он нанес пять бросков. Пора уже и забить. Отдельный разговор – о вбрасываниях (одно из девяти). Если так будет и дальше, такого центра от Овечкина могут убрать.

MICHAL KEMPNY SLAMS ONE HOME AND THE CAPITALS LEAD!#ALLCAPS pic.twitter.com/vXrNo36zVA — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 7 января 2019 г.

Кстати, эта перестановка связана и с тем, что сам Ови забил лишь один гол в последних девяти матчах. Ему был нужен свежий диспетчер, с которым Александр Овечкин совершит прорыв. Тем не менее, капитан «Вашингтона» набрал одно очко за передачу. В списке самых великих игроков Овечкин (1169) пока отстает от Сергея Федорова (1179) на 10 очков.

СТАТИСТИКА

Аризона – Рейнджерс – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Гарланд (2), Кемпе, Келлер, Гальченюк

А: Любушкин (0+0; 0, 0, 0, 18.12)

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 15.44)

Наместников (0+0; -1, 0, 1, 15.10)

в Георгиев (8-8; 100%, 23.22)

Детройт – Вашингтон – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Манта, Хронек – Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Бойд (ОВЕЧКИН), Кемпни (КУЗНЕЦОВ)

В: Овечкин (0+1; +2, 2, 4, 20.57)

Кузнецов (0+2; +1, 0, 5, 17.28)

Орлов (0+0; 0, 0, 0, 18.42)

Питтсбург – Чикаго – 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Хорнквист (МАЛКИН), Гюнтцель, Брассар – Дебринкат, Куниц, Кит, Стром, Тэйвз

П: Малкин (0+1; -1, 2, 3, 17.14)

Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 0, 16.14)

Виннипег – Даллас – 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Лаури, Майерс, Коннор, Моррисси, Литтл – РАДУЛОВ

В: Куликов (0+0; 0, 0, 0, 13.09)

Д: Радулов (1+0; -2, 0, 3, 19.29)

Оттава – Каролина – 4:5 (0:2, 4:2, 0:1)

Дюшен, Дзингел, Балчерс, Пажо – Фолк, Макгинн, Славин, Хэмилтон, Уильямс

К: А.Свечников (0+0; 0, 2, 3, 12.34)

Анахайм – Эдмонтон – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Макдэвид, Пулюярви, Бродзяк, Драйзайтль

Вегас – Нью-Джерси – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Ривз, Макнэбб, Пачиоретти – Хишир, Лавджой

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.