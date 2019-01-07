Кузнецов отметил бомбардирский юбилей. И его вернули в звено Овечкина (видео)

Евгений Кузнецов набрал 300 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он идет по графику Алексея Ковалева и Александра Семина.
Главное событие игрового дня НХЛ – юбилей Евгения Кузнецова, который набрал свое 300-е очко за карьеру в лиге. Из россиян этой отметки достигали 38 игроков. Кузя провел 375 матчей (87 голов, 214 передач). А по графику результативности (0,8 очка за встречу) его можно сравнить с Александром Семиным (517 очков за карьеру), Валерием Каменским (501) и даже Алексеем Ковалевым (1029).
TOM WILSON BURIES THE BEAUTIFUL KUZNETSOV PASS!#ALLCAPS pic.twitter.com/ybQv8tmBJK— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 6 января 2019 г.
Кузнецов набрал два очка в победном матче с «Детройтом» (3:2), когда его вернули в первое звено к Александру Овечкину и Тому Уилсону. Эта тройка принесла «Вашингтону» прошлым летом Кубок Стэнли – зачем надо было ее ломать?
Кстати, Кузнецов не забивает уже в 15 матчах подряд. Да, он по амплуа – диспетчер. Но все-таки с тем же «Детройтом» он нанес пять бросков. Пора уже и забить. Отдельный разговор – о вбрасываниях (одно из девяти). Если так будет и дальше, такого центра от Овечкина могут убрать.
MICHAL KEMPNY SLAMS ONE HOME AND THE CAPITALS LEAD!#ALLCAPS pic.twitter.com/vXrNo36zVA— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 7 января 2019 г.
Кстати, эта перестановка связана и с тем, что сам Ови забил лишь один гол в последних девяти матчах. Ему был нужен свежий диспетчер, с которым Александр Овечкин совершит прорыв. Тем не менее, капитан «Вашингтона» набрал одно очко за передачу. В списке самых великих игроков Овечкин (1169) пока отстает от Сергея Федорова (1179) на 10 очков.
СТАТИСТИКА
Аризона – Рейнджерс – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Гарланд (2), Кемпе, Келлер, Гальченюк
А: Любушкин (0+0; 0, 0, 0, 18.12)
Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 15.44)
Наместников (0+0; -1, 0, 1, 15.10)
в Георгиев (8-8; 100%, 23.22)
Детройт – Вашингтон – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Манта, Хронек – Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Бойд (ОВЕЧКИН), Кемпни (КУЗНЕЦОВ)
В: Овечкин (0+1; +2, 2, 4, 20.57)
Кузнецов (0+2; +1, 0, 5, 17.28)
Орлов (0+0; 0, 0, 0, 18.42)
Питтсбург – Чикаго – 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)
Хорнквист (МАЛКИН), Гюнтцель, Брассар – Дебринкат, Куниц, Кит, Стром, Тэйвз
П: Малкин (0+1; -1, 2, 3, 17.14)
Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 0, 16.14)
Виннипег – Даллас – 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Лаури, Майерс, Коннор, Моррисси, Литтл – РАДУЛОВ
В: Куликов (0+0; 0, 0, 0, 13.09)
Д: Радулов (1+0; -2, 0, 3, 19.29)
Оттава – Каролина – 4:5 (0:2, 4:2, 0:1)
Дюшен, Дзингел, Балчерс, Пажо – Фолк, Макгинн, Славин, Хэмилтон, Уильямс
К: А.Свечников (0+0; 0, 2, 3, 12.34)
Анахайм – Эдмонтон – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Макдэвид, Пулюярви, Бродзяк, Драйзайтль
Вегас – Нью-Джерси – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Ривз, Макнэбб, Пачиоретти – Хишир, Лавджой
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.