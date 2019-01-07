Валерий Брагин: Я ничего бы менять не стал. Ни о чем не жалею! (видео)

Хоккей 07 января 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» встретил сборную России в аэропорту и задал вопросы главному тренеру Валерию Брагину.

Молодежная сборная России прилетела не чартером, а обычным рейсом – с пересадкой в Париже. Самолет задержался, и вот в Рождество, ближе к семи, первым перед отечественной прессой появился командор Валерий Брагин. И тут же взмолился, глядя на суматоху телекамер и операторов: «Давайте быстрее с вопросами! Вы не представляете, как ломит!» Разница во времени с Ванкувером – 11 часов, это не шутки.

– После перелета можно подвести итоги чемпионата мира. Страсти уже улеглись. Что у вас в голове?

– Усталость. Такое приятное ощущение – медали выиграли. Немного не досказали, хотелось большего. В этом году у нас была особенная команда. Думали, надеялись. Но не хватило одной шайбы.

– Сложно ли было настроить ребят на матч за бронзу после поражения в полуфинале от США?

– Конечно, да. Слезы были у многих. Рассчитывали на большее. Но хорошо сработали, успокоили – и вышли на игру за третье место в боевой готовности.

– Что вы скажете о поведении нашего капитана Клима Костина, о его матерном обращении к болельщикам?

– Молодые ребята. В других матчах без участия наших хоккеистов тоже возникали разные моменты. Никаких других комментариев.

– Вам удалось найти очень сильных ролевых игроков на каждую позицию.

– Да, это так.

– Но что нужно сделать, чтобы им доверяли в КХЛ?

– Вы же видите, что в НХЛ идет постоянное омоложение. Растут скорости, поэтому нужны юные быстрые игроки. Я надеюсь, и здесь придет время. Молодым будут больше доверять.

– Они готовы играть на уровне КХЛ?

– Конечно. Они же сами говорят, что уровень молодежного чемпионата мира сейчас выше, чем в отдельных играх КХЛ.

– В свое время вы решали по Денису Гурьянову, брать ли его в сборную. Он в итоге выстрелил. А тут были игроки, которые находились в пограничном состоянии?

– Нет, здесь мы с составом определились изначально. Думали только над одной-двумя позициями.

– Финны в финале показали, как побеждать американцев. Какие выводы?

– Они забили на один гол больше, вот и все. На золото всегда претендуют шесть команд. Они примерно равны. Шайба в одну-другую сторону – и все. Финны вообще могли без золота остаться!

– Да, если бы у канадца в овертайме четвертьфинала не сломалась клюшка.

– Вот вам и весь молодежный хоккей. Но так сложилось, что чемпионами стали они.

– Сейчас больше положительных эмоций?

– Конечно, мы же бронзу выиграли. Ребята сами убедились в этом. Вообще я считаю, чемпионат мира прошел в позитивном ключе. Из семи матчей мы проиграли один. Правильно определили роли игрокам, и ребята с этим справились.

– Чего ждать на МЧМ-2020 в Чехии?

– Из этого состава сохранится одна пятерка. Мы и на контрольные матчи брали многих кандидатов, кто и в будущем году подойдет под возраст. Там тоже есть перспективные парни.

– Будь у вас возможность задним числом изменить состав, взяли бы кого-то? Чехович тот же, Хованов…

– Нет, менять бы не стал. Я ни о чем не жалею. Вот дозаявленный Никита Шашков свою роль выполнил хорошо.

– Защитник Илья Морозов набрал «-4».

– Так он в одной игре со Швейцарией схватил «-4». А в целом он действовал очень достойно.

– Согласны, что с 2011 года у вас не было такой интересной по именам и потенциалу игроков, собранных в команду?

– Я считаю, что в 2011-м была команда. Они друг за друга бились. И сейчас – тоже. Это их объединяло. Они шли к поставленным задачам. Поэтому было столько слез после матча с американцами.

– Почему же Россия уже восемь лет подряд не может взять золото на молодежном чемпионате мира? Такого не было никогда.

– Вы же сами видели. Два овертайма, чуть-чуть где-то не хватало. Ну как я могу объяснить? Какие слова найти? Вот так совпадает. Финны неудачно сыграли в предварительном турнире. Отскочили в четвертьфинале с Канадой. И стали чемпионами. Должно все совпасть, сложиться, чтобы получилось золото.

– Вы в следующем году будете работать? Пойдете на новый круг? Контракт же с ФХР есть.

– Я очень на это надеюсь.