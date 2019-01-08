Хет-трик россиянки на МЧМ и крутые горки «Спартака». Все о хоккее

Хоккей 08 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – о поражениях «Спартака» и «Ак Барса», первой победе Вячеслава Буцаева и голах Елизаветы Шкалевой на МЧМ-2019.

Начнем обзор с самого сенсационного лично для меня результата – «Витязь» второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс»! И если сентябрьское поражение (3:5) действующего чемпиона можно было списать на то, что казанцы еще не раскачались. То нынешняя победа подмосковного клуба – 2:1 – была уже по делу.

«Витязи» установили победный (как выяснится позже) счет еще на 22-й минуте. А все остальное время мужественно держали оборону. Казанцы во втором периоде перебросали хозяев 19-4! В третьем – 10-6. Но все было тщетно. Похоже, что за долгие годы совместной работы Зинэтула Билялетдинов хорошо научил защищаться своего бывшего помощника Валерия Белова. А заодно позволил досконально изучить и все свои приемы. «Витязь» заработал очень важные два очка, которые помогут ему слегка оторваться от рвущихся обратно в восьмерку рижан.

Два балла набрал и сосед подольского клуба сверху – ХК «Сочи». Черноморцы принимали «Сибирь». И их лучший снайпер, канадец Эрик О’ Делл явно поймал кураж – сделал в этом матче хет-трик, который и помог своей команде победить – 5:3. Перелом в матче произошел на 34 минуте, когда хозяева забросили две шайбы за 24 секунды.

А вот «Спартак», разгромивший новосибирцев в предыдущем матче 7:0, похоже весь свой атакующий пыл там и оставил. И во встрече с «Авангардом» уже сам уступил всухую с довольно крупным счетом – 0:4. И тут уже аплодисментов заслужил голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший вчера 29 бросков – за седьмой «сухарь» в этом сезоне.

Разница счетов в матчах «Спартака» смахивает на американские горки. Наверное, Юлиусу Гудачеку, пропустившему две этих встречи, пора возвращаться в ворота, чтобы вернуть команде стабильность.

Пожалуй, стоит поздравить Вячеслава Буцаева – с первой победой на посту главного тренера «Нефтехимика». А ведь и ее ход матча не предвещал! Еще на 52-й минуте «Торпедо» вело 3:1. Но затем нижнекамцы забросили две шайбы в неравных составах и вырвали победу в овертайме. До этого они уступили в восьми встречах.

«Магнитка» одержала шестую победу кряду – 3:1 над «Адмиралом» и это позволило уральскому клубу войти в квартет сильнейших клубов Востока, где он, по идее, и должен находиться постоянно.

А по факту «Металлург» уже сегодня может подвинуть в таблице «Барыс», который в этом сезоне нацелился явно на высокий результат. Всего же в КХЛ во вторник пройдет семь матчей.

14.30 Автомобилист – СКА

14.30 Салават Юлаев – Куньлунь

16.30 Барыс – Амур

17.00 Локомотив – ЦСКА

17.00 Северсталь – Динамо Р

19.30 Йокерит – Динамо М

19.30 Динамо М – Слован

И тут, конечно, в первую очередь важны очные ставки лидеров. «Автомобилисту» надо реабилитироваться за крупное поражение от СКА в ноябре – 2:5. ЦСКА – за досадное сентябрьское поражение в Ярославле от команды своего бывшего наставника Дмитрия Квартальнова. «Йокериту» – за два поражения в сезоне от московского «Динамо».

Ну и в заключение напомню, что молодежный чемпионат мира среди мужчин завершился. Но тут же начался женский! Пока наша команда выступает там неплохо. Россиянки с боем уступили сборной США – 2:3. А затем обыграли шведок – 5:3. В этом матче хет-трик сделала Елизавета Шкалева.

– Мы здорово провели этот матч, девчонки старались изо всех сил и боролись друг за друга, – заявила Шкалева после победы. – Все три моих шайбы зашли упорно и конечно же с помощью моих партнёров по звену. Команда меня очень сильно поддерживала, именно благодаря девчонкам я сумела сделать хет-трик в матче со шведами. Негативный момент – большое количество ненужных удалений, играть в меньшинстве было очень тяжело. А главный плюс в том, что мы показали слаженную командную игру и боролись до последних секунд. Может, чуть не восстановились после матча с американками, но играли через не могу, эта победа была очень важна для всех.

Последний соперник в группе – Канада. Напомню, что наши девушки начали соревнование в сильнейшем квартете, все команды из которого сыграют в плей-офф.

Продолжаем следить за матчами КХЛ и выступлением женской «молодежки» на сайте «Советского спорта». До встречи!