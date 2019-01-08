Позовите Кочеткова и Слепца, Денисенко и Романова на «Матч звезд» КХЛ

Хоккей 08 января 2019 13:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта», восхитившись отказами Александра Овечкина и Кэри Прайса, выступает с реформой «Матча звезд».

Лично для меня главное событие игрового дня НХЛ: не две голевые передачи Артема Анисимова и одна – Ильи Ковальчука. Не шайба Владимира Тарасенко, которая позволила ему прервать серию из шести матчей без голов. Это 12-я шайба Тарасенко в сезоне, и его бросок по воротам Картера Харта получился на славу.

Владимир Тарасенко прервал голевую засуху из шести матчей. pic.twitter.com/tYRU6rIAw7 — NHL Россия (@NHLrussia) 8 января 2019 г.

А то, что Александр Овечкин открыл ящик Пандоры, когда официально и публично отказался от поездки на «Матч звезд» НХЛ. И вот вслед за ним это сделал голкипер «Монреаля» Кэри Прайс. Причем клуб прикрыл звездного вратаря, заявив, что у него небольшая травма, которая иногда беспокоит. Поэтому ему лучше отдохнуть, лучше подготовившись ко второй половине сезона.

Причем генменеджер «Канадиенс» Марк Бержевен сообщил, что клуб сам может выбрать, какую именно игру пропустит хоккеист-саботажник. Он ведь должен быть дисквалифицирован на один матч. И понятно, что Бержевен выберет тот момент, когда «Монреаль» проводит два матча за два дня, и Прайс и так вышел бы только на один.

То есть сама дисквалификация – это фикция.

Овечкин навредил НХЛ только в одном. Надо было слиться по-тихому, а не заявлять об этом на весь мир. А теперь по его стопам пойдут другие – причем не только в Северной Америке. Это вообще проблема всех «Матчей звезд», вместо которых любой хоккеист согласился бы «повариться с Сегой в Майами», как в недавнем чате сказал Артемий Панарин о своей будущей поездке с Сергеем Бобровским на каникулы посреди сезона.

И заметьте, что сделала НХЛ. Уплотнила календарь и ввела неделю отдыха посреди чемпионата для каждой команды. Этакие каникулы, которые идут до или после «Матча звезд». Конечно, у хоккеистов возникает желание получить это двухнедельное окно, когда нет игр! Чтобы их не беспокоили на поездку в Сан-Хосе, на другой конец континента, где их затеребят фанаты, где надо раздавать автографы, жить в режиме «по улице слона водили».

Выход тут простой: Овечкину и Прайсу в сумме 64 года. Оставьте их в покое. Зовите на «Матч звезд» молодых, которым нужна такая слава, которые будут в восторге от такого пиара.

А если перекинуть мостик на «Матч звезд» КХЛ, то он должен стать выставкой для наших великолепных хоккеистов из молодежной сборной России. Я посмотрел составы – на мероприятие в Казань поедет только Виталий Кравцов.

Но смотрите, кого бы обязательно взял я. Это Петр Кочетков («Сочи»), Александр Романов (ЦСКА), Григорий Денисенко и Кирилл Слепец («Локомотив»). Может быть, еще Павел Шен («Салават Юлаев») и Николай Коваленко («Локомотив»), но насчет последних двух не уверен. Насчет первых пяти – совершенно точно.

Парни здорово выступили в Ванкувере. Мы должны искупать их в лучах славы в Казани. И в НХЛ нужен такой же подход, где на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона) каждый год претендуют по 20 человек.

Ветераны отказываются? Дайте им отдохнуть. Дорогу молодым!

СТАТИСТИКА

Филадельфия – Сент-Луис – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Б.Шенн, ТАРАСЕНКО, Перрон

Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 2, 23.43)

СЛ: Тарасенко (1+0; +2, 0, 3, 20.30)

Барбашев (0+0; 0, 0, 1, 11.47)

Торонто – Нэшвилл – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Экхольм, Суббан, Сиссонс, Фиала

Т: Зайцев (0+0; 0, 2, 1, 19.04)

Ожиганов (0+0; -2, 0, 0, 12.12)

Чикаго – Калгари – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

П.Кейн (АНИСИМОВ), Дебринкат, Саад (АНИСИМОВ) – Годро (2), Монахэн, Хэтавэй

Ч: Анисимов (0+2; -1, 0, 0, 15.42)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Донской, Хертл, Торнтон – Копитар (КОВАЛЬЧУК)

ЛА: Ковальчук (0+1; -1, 0, 1, 17.52)

Монреаль – Миннесота – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гранлунд

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.