СКА поквитался с «Автомобилистом» за Тарасова. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 09 января 2019 08:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

14 сухарей теперь на счету вратарей СКА Игоря Шестёркина и Магнус Хелльберга (по 7 у каждого).

7 матчей на ноль и два подряд провел вратарь «Локомотива» Илья Коновалов.

6 безответных шайб забросил обладатель Кубка Континента и Кубка Открытия в ворота лидера Восточной конференции «Автомобилиста». СКА поквитался с уральской командой за московский разгром ЦСКА от 12 декабря 1968 года (0:6), нанесенный сразу после 50-летнего юбилея отца русского хоккея Анатолия Тарасова.

4 (2+2) балла за результативность в матче с «Амуром» набрал форвард-новичок «Куньлуня» Сэм Лофквист.

1 гол в чемпионате забил капитан СКА Евгений Кетов, а также нападающий «Куньлуня» Кристофер Сето. 21-летний китаец открыл личный счет заброшенным шайбам в КХЛ.

СТАТИСТИКА

Автомобилист – СКА – 0:6, Салават Юлаев – Куньлунь – 7:4, Барыс – Амур – 4:2, Локомотив - ЦСКА – 1:0, Северсталь – Динамо Р – 3:2 от, Йокерит – Динамо М – 2:3, Динамо Мн – Слован – 5:3.

АНОНС ДНЯ

17.00 Трактор – Ак Барс КХЛ ТВ

19.30 Спартак – Нефтехимик КХЛ ТВ HD

19.30 Авангард – Витязь КХЛ ТВ

* Время московское.