Кучеров – инопланетянин. Панарин и Бобровский перейдут во «Флориду»?

Издание The Athletic плотно работает по теме Артемия Панарина и Сергея Бобровского, ожидая их скорый уход из «Коламбуса». Я не думаю, что россияне продлят контракты с этим клубом, а значит, вообще возможен их обмен в ближайшие дни, перед дедлайном.

Так вот, нам сообщают, что ребята хотят оказаться в штате Флорида, а Боба есть квартира в Майами. Ну слушайте, у кого из хоккеистов ее нет? Это не аргумент. Но я вижу, что у «Пэнтерз» на контрактах оба вратаря аж до 2021 года, и там почти $8 млн в год – суммарный договор. Можно представить, что «Флорида» с огромным трудом обменяет Джеймса Раймера, а культового ветерана Роберто Луонго (39 лет) сделает дублером Бобровского. Это нормальный вариант. Ну или можно расторгнуть Луонго. Я напомню, что его в 2009 году подписал еще «Ванкувер» аж на 12 лет. Это не косяк «Пэнтерз».

Бобровский сделает «Флориду» сильнее, он умеет вытаскивать за уши слабые команды. А в «Тампе» ему делать нечего, там – Василевский. Панарин? Он будет в шоколаде и во «Флориде», где его надо ставить в тройку к Александру Баркову и Евгению Дадонову. Это будет термоядерное звено, да еще Боб в воротах… Конфетка! «Тампа» может нахимичить с потолком зарплат, сведя дебет с кредитом, и все-таки найти деньги на Панарина под звено Кучерова. Но атака у «Лайтнинг» такая чумовая, что ее усиливать не нужно.

Кстати, на днях Панарин с Бобровским выходили в прямой эфир инстаграма, где говорили, что во время «Матча звезд» (их обоих туда не позвали) они полетят повариться в Майами. Место для них любимое, они там часто бывают.

И вот парни приехали в Тампу на матч против лучшего клуба НХЛ – и получили 0:4. Василевский сделал сухарь, а в тот же день его позвали на «Матч звезд» вместо отказавшегося Кори Прайса. «Лайтнинг» имеют лучшего вратаря лиги, и нет никакого смысла брать под него Боба.

Михаил Сергачев на днях забросил шайбу, прервав серию из 46 матчей без голов. А теперь он отметился двумя передачами. Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка. Он продолжает лидировать среди лучших бомбардиров НХЛ (21+50=71 очко). Кучеров – первый игрок в лиге, который достиг такой отметки за 43 матча – со времен Яромира Ягра (сезон 1999-00, 38 матчей).

Конечно, Кучеров – инопланетянин, и о нем можно писать поэмы. Но будем это делать после сезона. Потому что и год назад в это время Никита был чрезвычайно хорош. А потом все награды уплыли из рук.

The Athletic спросил у Панарина, сыграет ли он однажды с Кучеровым. Артемий ушел от ответа: «На уровне сборных – наверняка!» Так и было на чемпионате мира-2016. Хотя «Тампа» должна из года в год доходить до третьего раунда Кубка Стэнли, так что шансы на сборную у Никиты не очень велики.

А вот сам Кучеров еще раз повторил, что очень хочет играть с Панариным в одной команде. Между прочим, у них один общий агент – Дэн Мильштейн. Так что мостики свести можно. Но я повторю, что идеальный вариант – Панарин с Бобровским переходят во «Флориду», получая контракты на семь лет и резко усиливая этот клуб.

И «варитесь с Сегой на пляже в Майами» до 2026 года.

СТАТИСТИКА



Тампа-Бэй – Коламбус – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Джозеф (СЕРГАЧЕВ), Пойнт (КУЧЕРОВ), КУЧЕРОВ, Пойнт (СЕРГАЧЕВ)

ТБ: Кучеров (1+1; +3, 0, 3, 19.59)

Сергачев (0+2; +2, 0, 3, 18.19)

в Василевский (31-31; 100%, 59.38)

К: Панарин (0+0; -3, 0, 4, 21.47)

в Бобровский (15-19; 78,9%, 48.53)

Вашингтон – Филадельфия – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Уилсон, Оши (2), Врана (2) – Ворачек, Симмондс, Жиру

В: Овечкин (0+0; -1, 0, 5, 22.30)

Кузнецов (0+0; 0, 2, 3, 22.04)

Орлов (0+0; 0, 0, 1, 23.04)

Ф: Проворов (0+0; -2, 2, 2, 26.02)

Сент-Луис – Даллас – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Перрон – Сегин (РАДУЛОВ), Клингберг (РАДУЛОВ), Сегин

СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 0, 5, 19.02)

Барбашев (0+0; -1, 0, 0, 11.59)

Д: Радулов (0+2; +2, 0, 0, 18.00)

Ничушкин (0+0; 0, 0, 1, 15.00)

Питтсбург – Флорида – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Пирсон, Раст (2), Шихан, Кросби (МАЛКИН) – Барков (ДАДОНОВ)

П: Малкин (0+1; +2, 0, 5, 19.56)

Ф: Дадонов (0+1; -2, 0, 2, 17.47)

Киселевич (0+0; 0, 2, 0, 20.00)

Вегас – Рейнджерс – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Икин, Пирри, Маршессо, Карпентер – Зибанежад, Фаст

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 0, 10.07)

Наместников (0+0; -2, 0, 0, 15.08)

в Георгиев (27-30; 90,0%, 58.48)

Айлендерс – Каролина – 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Нельсон (2), Девон Тэйвз – Маеналайнен, МакКегг, Уильямс, Славин

К: А.Свечников (0+0; -1, 0, 3, 12.34)

Виннипег – Колорадо – 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Перро (КУЛИКОВ), Коннор, Уилер, Литтл, Копп, Шайфли, Труба – Ландеског (2), Содерберг, Грэйвз

В: Куликов (0+1; -1, 0, 0, 13.50)

Баффало – Нью-Джерси – 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

Скиннер, Смит, С-Д.Смит, Миттельштадт, Маккейб, Пайлат – Коулман

Бостон – Миннесота – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Хайнен, Маршан, Дебраск, Бержерон

Детройт – Монреаль – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Атанасиу (2) – Галлахер, Армиа, Петри

Сан-Хосе – Эдмонтон – 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)

Э.Кейн (2), Соренсен, Донской (2), Бернс, Торнтон – Чейссон, Лучич

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.