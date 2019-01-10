«Витязь» спешит на свидание с армейцами. Если бы плей-офф стартовал сегодня…

Хоккей 10 января 2019 06:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

За полтора месяца до конца регулярного чемпионата обозреватель «Советского спорта» анализирует кубковые пары в Западной конференции.

В Западной конференции лишь ЦСКА де-юре обеспечил путевку в плей-офф. Сегодня это может сделать СКА. Вряд ли окажутся вне кубковой восьмерки московские «Динамо» и «Спартак». А вот сочинским «леопардам», «Витязю» и рижским динамовцам предстоит борьба за две вакансии.

Вчера команда из Подмосковья одержала вторую подряд победу над «АБ». В Рождество был повержен обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс», а в первый рабочий после праздников день – «Авангард» из Балашихи. С учетом победы над ЦСКА «Витязь» теперь называют грозой авторитетов.

Сейчас команда Валерия Белова оторвалась от идущих девятыми рижан на три очка. На седьмом месте – ХК «Сочи», опережающий «Витязь» всего на одно очко и одну игру.

Слабо верится в то, что латвийцы, побеждавшие в Санкт-Петербурге и увозившие очки из Хельсинки, не вклинятся в борьбу. Кто окажется третьим лишним? До недавнего времени мне казалось, что «Витязь». Тем более что финиш у него максимально сложный, матчей в гостях куда больше, чем дома. Но последние победы над фаворитами и торможение «леопардов» урезали шансы команды Сергея Зубова. Какие уж в этой ситуации эксперименты с вратарями! Жаль, если тренерские слова о шансе лучшему вратарю МЧМ-2019 Кочеткову так и останутся словами.

Возможно, решающей в борьбе за путевку в плей-офф может стать очная встреча конкурентов – 11 февраля сочинцы принимают «Витязь».

Если бы плей-офф стартовал сегодня, то пары выглядели бы так: ЦСКА – «Витязь», СКА – ХК «Сочи», «Йокерит» - «Спартак», «Локомотив» - «Динамо» Москва. «Витязю» лучше встретится с Армией Москвы, против СКА команда Белова играть не умеет. Московским динамовцам приятнее встретится с ручными для них «шутами», которым они не проигрывают с 2015 года. Для спартаковцев желаннее молодая команда Дмитрия Квартальнова, чем мощные финны. Впрочем, последнее утверждение спорное.