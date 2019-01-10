Кравцов помог «Трактору» победить чемпиона. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.
13 минут 45 секунд провел на льду герой МЧМ-2019 форвард «Трактора» Виталий Кравцов, только вернувшийся из Ванкувера, и помог своей команде одержать победу над «Ак Барсом».
19 бросков (из них 11 во втором периоде) заблокировали спартаковцы в домашнем матче с «Нефтехимиком».
3 гола забил форвард-новичок «Авангарда» Сергей Шумаков.
2 сухаря засушил голкипер челябинцев Александр Судницин.
1 победу одержал «Спартак» с Александром Трушковым в воротах. 1 гол забил за «Витязь» форвард Михал Ржепик.
СТАТИСТИКА
Трактор – Ак Барс – 1:0, Спартак – Нефтехимик – 3:2 бул., Авангард – Витязь – 2:3 от.
АНОНС ДНЯ
12.30* Адмирал – Амур КХЛ ТВ
16.30 Барыс – Куньлунь КХЛ ТВ
17.00 Салават Юлаев – Динамо Р КХЛ ТВ HD
19.00 Локомотив – СКА КХЛ ТВ
* Время московское.