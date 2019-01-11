Урок СКА для ЦСКА в Ярославле. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 11 января 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

8 сухарей теперь в активе Игоря Шестеркина из СКА. Голкипер сохраняет ворота на замке 171:05 секунд.

7 матчей продолжается победная серия СКА, вчера питерские армейцы вслед за ЦСКА и

«Автомобилистом» оформили прописку в плей-офф.

4 шайбы заброшены во втором периоде матча в Ярославле, первый и третий завершились сухим миром. СКА победил «Локомотив» и дал урок лидеру ЦСКА, уступившему железнодорожникам 8 января 0:1.

3 свежеиспеченных бронзовых призера МЧМ-2019 вышли вчера на лед. Уфимец Павел

Шэн провел три смены (2:27) в матче против рижского «Динамо», ярославские

железнодорожники Григорий Денисенко и Кирилл Слепец – 21 смену (13:49) и 19 (10:29).

2 игру провел вчера 19-летний голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. На 31-й минуте

матча против СКА он заменил Илью Коновалов, отразил 16 бросков и пропустил одну

шайбу

СТАТИСТИКА

Адмирал – Амур – 3:1, Барыс – Куньлунь – 1:3, Салават Юлаев – Динамо Р – 3:2 от,

Локомотив – СКА – 0:4.

15.30* Сибирь – Северсталь

17:00 Металлург – Динамо Мн КХЛ ТВ HD

17:00 Салават Юлаев – ХК Сочи КХЛ ТВ

19:00 Торпедо – Автомобилист КХЛ ТВ (22.30)

19.30 Ак Барс – Динамо М КХЛ ТВ

19.30 ЦСКА – Трактор КХЛ ТВ HD

20.30 Слован - Витязь

* Время московское.