Подколзин получил травму, а Квартальнов показал Исаева. СКА разгромил «Локомотив»

Хоккей 11 января 2019 07:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Вчера железнодорожники пропустили четыре безответные шайбы от питерских армейцев. Три влетели в ворота Ильи Коновалова, одна – Даниила Исаева.

Никто не рассчитывал увидеть вчера в составе СКА героев МЧМ-2019 Подколзина, Марченко и Морозова. Более того, первый из них получил небольшое повреждение в матче чемпионата МХЛ СКА-1946 – МХК «Спартак».

СКА вышел без Дацюка, но с 19-летним форвардом Огирчуком. В качестве бонуса он получил в третьем периоде (исход матча сомнений не вызывал) целых 52 секунды игрового времени.

Наставник хозяев Дмитрий Квартальнов включил в заявку лучшего бомбардира МЧМ-2019 Денисенко и герой бронзового матча Слепца. Первого определили в ведущее звено праворуких - к Алексееву и Козуну. Второго – к Апалькову и Иванову.

Денисенко растворился на льду, Слепец же был активен и нацелен на ворота. В первом периоде вывел на козырную позицию Иванова, но тот бросил прямо в Шестеркина. Коваленко не играл из-за повреждения, полученного в Ванкувере.

Эту потерю Квартальнов компенсировал, выпустив в середине матча 19-летнего голкипера Исаева, который заменил пропустившего три шайбы Коновалова. Если и есть в них вратарская вина, то отчасти в третьей. Когда прорвавшийся к воротам Якупов отправил шайбу в сетку низом, а голкипер позабыл о клюшке.

Исаев тоже капитулировал перед Якуповым. Капитан бронзовой молодежной сборной уфимского созыва на удивление легко расправился с голкипером, получившим уже второй шанс в КХЛ. В то время как лучший воротчик Ванкувера-2019 свой шанс только ждет.

Исаева я запомнил по ЮЧМ-2018. В Челябинске он был сменщиком Мифтахова, но так ни разу не вышел в стартовом составе.

В следующем сезоне эта пара наверняка сыграет на МЧМ в Чехии. Только вот кто станет первым номером, сказать не возьмусь.

Счет 0:4 вряд ли точно отражает соотношение сил. Первый период словно стал продолжением ярославской феерии в матче с ЦСКА. Хозяева создали два верных момента, но на пути шайбы оказывался непробиваемый Шестеркин. Гости же в ярославской зоне появлялись редко. Во втором питерцы четырежды уязвили ворота хозяев, а третий превратился в эндшпиль выигранной армейцами «партии».

СКА де-юре гарантировал себе путевку в плей-офф.

Меньше, чем ярославским молодогвардейцам повезло уфимцу Шэну. Его кредит доверия ограничился тремя сменами в домашнем матче с рижским «Динамо» общей продолжительностью две с небольшим минуты. Мы уже стали забывать бывшего одноклубника Капризова Михаила Воробьева, вернувшегося с МЧМ-2017 с бронзой. Он уехал в «Филадельфию» и торит дорожку в сильнейшей лиге мира. С переменным успехом.

Жаль, если Шэн пойдет этим же путем. Своим надо доверять. Как это делает Квартальнов, задвинувший вратаря-миллионера Салака. Зачем его держать, когда свои Коновалов и Исаев лучше?