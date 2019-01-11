24-летний Василевский третий сезон не заменим в «Тампе», а 24-летнего Шестеркина всё еще зажимают в СКА

Хоккей 11 января 2019 13:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Вчера в Ярославле Игорь Шестеркин отразил все броски (31) «Локомотива» и вышел на первое место в КХЛ по сухим играм – 8. Но поражает другое: чтобы повторить личный рекорд, голкиперу СКА хватило 22 матча! То есть он завершает на ноль каждую третью игру! Уникальный результат.

Вообще топ-15 сухих вратарей сезона сейчас выглядит для российского хоккея обнадеживающе: вслед за Шестеркиным с семью сухарями - ярославец Коновалов и омич Бобков, 6 матчей на ноль у Сорокина (ЦСКА), 5 – у Лазушина («Куньлунь»), по 4 – у Подъяпольского («Ак Барс»), Демченко («Трактор») и Кошечкина («Магнитка»), 3 – у Еременко («Динамо» М). То есть среди лидеров сразу 9 отечественных стражей ворот!

Столько же россиян в топ-15 по проценту отраженных бросков: плюс – Бочаров («Динамо» М), Билялов («Динамо» Р), Гарипов («Ак Барс»), минус – Бобков, Лазушин, Еременко.

Семеро россиян (Шестеркин, Сорокин, Подъяпольский, Бочаров, Коновалов, Кошечкин, Бобков) в топ-11 по коэффициенту надежности, то есть числу пропущенных шайб в среднем за игру.

Наконец, 11 россиян в топ-20 по самому важному командному показателю – количеству побед. Замыкает этот список нижнекамец Ежов.

Подытоживая, судя по статистике, мы вполне можем отнести к элитным сразу 13 российских голкиперов!

Невероятная ситуация, если вспомнить, в какую яму мы угодили лет 10 назад, пока новый президент ФХР Владислав Третьяк не обложил клубы драконовскими налогами за привлечение вратарей-легионеров.

Ведь какое хозяйство весной 2006-го принял лучший голкипер в истории мирового хоккея? У нас в 17 клубах основными вратарями были иностранцы! Сборная уповала разве что на ветерана Соколова, который был по сути не заменим. Однако при всем уважении к Максиму школы ему недоставало, отсюда нестабильность в выступлениях. Выстрелил он лишь однажды: на ЧМ-2002, где выдал выдающуюся игру, был признан лучшим вратарем турнира, и наша сборная после девятилетнего перерыва вернулась на пьедестал (серебро).

Это я к тому, что вратарь – основа основ в хоккее, и все провалы российской сборной связаны именно с дефицитом стражей ворот.

Все помнят фиаско дрим тим на домашнем ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге. Но все (почти?) как-то запамятовали, что ворота защищал 19-летний Брызгалов, который до того в мастерах провел жалкую 21 игру за «Ладу»!

Или как забыть следующую домашнюю осечку – в овертайме полуфинала ЧМ-2007 в Москве: Еременко не осмотрительно покинул краску, пытаясь перехватить у финна шайбу, и она затрепыхалась в сетке.

Мы бы и в 2008 году наверняка остались бы на бобах, если бы не свершилось чудо. Вы не забыли, что в Квебеке после травм Варламова и Еременко едва не пришлось дозаявлять растренированного 36-летнего Звягина? Страшно подумать, что случилось бы, если бы в четвертьфинале Кубка Стэнли в четвертом овертайме забил «Сан-Хосе», а не «Даллас»! Калифорнийцы все-таки вылетели. Набоков тут же рванул в сборную и стал тем самым необходимым последним кирпичиком в стене, обеспечившим нам после 15-летнего перерыва историческое золото на родине хоккея.

Равно как три следующие виктории на ЧМ стали турнирами голкиперов: возмужавшего и закаленного в рубках НХЛ Брызгалова в 2009 году и, можно сказать, птенцов Третьяка – Варламова в 2012-м, Бобровского – в 2014-м. Оба сами признавались, что именно реформы ФХР помогли им пробиться в КХЛ и выйти на высший уровень.

Выходит, все у нас теперь хорошо? Нет. Как показал финал Олимпиады в Пхенчхане и четвертьфинал ЧМ в Копенгагене, представители КХЛ (Кошечкин в Корее, Шестеркин в Дании) все еще не дотягивают до мирового класса. Ну с Василием все понятно: он уже в возрасте, а также всегда играл строго за счет габаритов, потому топ-форвардам Кошечкину всегда сложно противостоять.

Принципиально иная ситуация с Шестеркиным и другим олимпийским чемпионом Сорокиным. Им элементарно не дают играть, тем более печально – в базовых клубах сборной!

С одной стороны, можно понять боссов СКА и ЦСКА, регулярно закупающих в рамку дорогостоящих матерых иноземцев: когда цель одна – взять Кубок Гагарина, риск должен быть исключен напрочь, а молодые вратари по определению не стабильны, прежде всего ментально.

Но не должно же доходить до абсурда! Вдумайтесь только: Шестеркин в СКА с 2014 года, но в плей-офф провел всего – держитесь крепче! – шесть матчей?! А ведь Игорь – давно не мальчик, ему 24-й год идет. Вот и в этой регулярке Шестеркин даже половины матчей СКА не сыграл – 22 из 46. Ну а что вы хотели: вместо финна Коскинена на Неву привезли шведа Хеллберга, ему необходимо к плей-офф полностью адаптироваться в КХЛ! Но как сборной-то быть? Сидя на лавке, в дамки не пробьешься.

Чуть лучше положение в ЦСКА у ровесника Шестеркина Сорокина, у которого в Кубке Гагарина уже 45 матчей. Но все равно, пока совершенно не ясно - способен ли Илья дотащить сборную до золота ЧМ, если ему это еще ни разу не удалось в ЦСКА?

И это мы говорим лишь о самых ярких наших молодых вратарях. Неужели и лучшего голкипера молодежного ЧМ-2019 Кочеткова ждет такая же участь? Ну почему бы не взять пример с «Локомотива», который доверил пост номер один 20-летнему Коновалову и тот выдал уже семь сухарей, вытеснив из основы высокооплачиваемого чеха Салака? Василевский всего на год старше Шестеркина и Сорокина, но уже третий сезон основной голкипер одного из лидеров НХЛ – «Тампы» и претендует на титул сильнейшего вратаря всей лиги!

Но нет. Многие российские клубы по-прежнему делают ставку на заурядных возрастных легионеров. Зачем, к примеру, «Сибири» 32-летний канадец Тейлор, не понимаю…