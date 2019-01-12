КХЛ, помоги призерам МЧМ! В нашей лиге назрела важная реформа

Хоккей 12 января 2019 17:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» разбирается, как складывается карьера в КХЛ у лидеров сборной России, взявших «бронзу» на МЧМ-2019.

Игроки молодежной сборной России отлично проявили себя на чемпионате мира в Канаде. Пусть «бронза» - результат, скорее, удовлетворительный, чем хороший. Важно другое. Россияне шли по турниру мощно и все свои матчи (включая и проигранный американцам полуфинал) провели с позиции силы. Опыт – дело наживное. Но в целом нынешняя сборная Валерия Брагина показала, что у нашего хоккея есть будущее. Причем, весьма добротное. Однако…

- Идёт омоложение НХЛ, - заявил после окончания чемпионата главный тренер молодежной сборной России. - Растут скорости, нужны молодые и быстрые игроки. Надеюсь, и в КХЛ придёт время, молодым будут больше доверять. Готовы ли игроки сборной быть топами в КХЛ? Конечно. Они говорят, что уровень молодёжного чемпионата мира выше, чем отдельные игры КХЛ.

К словам опытного специалиста не грех прислушаться и наставникам клубов. Тем более, что практика показывает: выступление на молодежном чемпионате мира дает мощный толчок в становлении юных игроков.

Но сильно ли изменилась их карьера после возвращения в КХЛ с медалями? Рассмотрим несколько знаковых фигур из сборной России.

1. Александр Романов, 19 лет, ЦСКА, защитник

После возвращения домой лучший защитник МЧМ-2019 пока не сыграл за ЦСКА ни одного матча, хотя вполне мог принять участие в домашней игре армейцев 11 января против «Трактора». Возможно, что москвичи имея хороший запас игроков, просто дают Романову время на акклиматизацию. Надеемся, что в ближайших матчах он вернется в строй. Ранее Александр проводил на льду в среднем по 10 минут за матч.

2. Илья Морозов, 19 лет, «Сибирь», защитник

А вот партнер Романова по сборной, Морозов, 11 января уже сыграл за «Сибирь» и провел на льду более 15 минут. Впрочем, Илья в этом сезоне и до отъезда на чемпионат мира не был обделен игровой практики. Его время на льду в отдельных матчах КХЛ доходило до 21 минуты.

3. Григорий Денисенко, 18 лет, «Локомотив», нападающий

Для юного ярославца чемпионат мира пошел на пользу. Дмитрий Квартальнов вернул его из тольяттинской «ссылки» в основной состав «Локомотива». Причем, Григорий сыграл 10 января сразу против СКА и провел на льду почти 14 минут. Правда, железнодорожники в этом матче уступили. А сам Денисенко закончил встречу с показателем полезности «минус 2». Но, надеюсь, что тренеры не будут судить его за это слишком строго. Ведь молодежная сборная все же не может сражаться на равных с главной национальной командой страны, которая берет из СКА готовые звенья.

4. Кирилл Слепец, 19 лет, «Локомотив», нападающий

Талантливый форвард, отметившийся хет-триком в матче за «бронзу» на МЧМ, также сыграл 10 января против СКА, провел на льду более 10 минут, но набрать очков не сумел, хотя и свои микро-матчи не проиграл. Счет своим шайбам в КХЛ за семь матчей этого сезона Кирилл пока не открыл.

5. Николай Коваленко, 19 лет, «Локомотив», нападающий

Еще один ярославец, Коваленко, после возвращения из сборной не принял участия в матче со СКА. Хотя до чемпионата мира имел неплохую статистику. Выходя на лед в среднем по 10 минут за матч Николай забросил четыре шайбы, его показатель полезности в этом сезоне «плюс 2». Будет ли Квартальнов доверять ему впредь?

6. Виталий Кравцов, 19 лет, «Трактор», нападающий

Кравцов и до чемпионата мира был твердым игроком основы «Трактора» и даже одним из его лидеров. Поэтому и вернувшись из Канады провел за клуб уже два полновесных матча, набранными очками не отметился.

7. Иван Муранов, 19 лет, «Динамо» (Москва), нападающий

Муранов удостоился личной похвалы от Брагина за самоотверженную игру на пятачке. Однако, после возвращения в «Динамо», выяснилось, что Иван играл на чемпионате мира с серьезной травмой. В итоге он сразу оказался в лазарете и восстанавливаться будет до марта. То есть в регулярном чемпионате КХЛ уже не сыграет.

8. Василий Подколзин, 17 лет, СКА, нападающий.

Наверное, глупо надеяться, что после МЧМ армейский клуб сразу распахнет калитку для талантливого юниора. Две минуты, которые Василий отыграл за СКА в нынешнем чемпионате – даже не аванс, а, скорее, грамотный имиджевый ход со стороны клуба.

9. Павел Шэн, 19 лет, «Салават Юлаев», нападающий

Для вернувшегося с МЧМ с медалью Павла Шэна ситуация в клубе сложилась, пожалуй, наиболее неприятно. Форвард был включен в заявку «Салавата» на оба спаренных домашних матча. Но в первом, против рижан, провел на льду всего две с половиной минуты (3 смены). А во втором, против ХК Сочи, и вовсе ни разу не вышел на площадку.

Наверняка уфимские тренеры объяснят это тем, что обе встречи были крайне напряженные – «юлаевцы» добивались побед только в овретаймах. Но юному форварду от этого не легче – в 19 лет просто нельзя постоянно киснуть в запасе. Это преступление перед способным на прогресс игроком.

10. Петр Кочетков, 19 лет, ХК Сочи, вратарь

В черноморском клубе вполне могли бы доверить ворота Кочеткову. Но тренерский штаб «Сочи» сделал ставку на восстановившегося после травмы Константина Барулина. И тут наставников команды как раз понять можно. Менять голкипера на финише сезона – это стресс для всей команды. А с учетом того, что сочинцы ведут борьбу за плей-офф, права на такие смелые эксперименты у Сергея Зубова просто нет.

Да и для Кочеткова практика в ХК Рязань (ВХЛ) не менее полезна, чем в КХЛ. Главное, чтоб ее было больше. Громко заявит о себе в «вышке», получит приглашение и из элитного дивизиона.

ВЫВОД

По-моему, картина вырисовывается вполне наглядная. В «Тракторе» и «Сибири», где бюджет не слишком высок, и руководители клубов не претендуют всерьез на Кубок Гагарина у юниоров (в первую очередь полевых игроков) проблем с игровым временем нет.

Иное дело – СКА, ЦСКА и даже «Салават Юлаев». В топ-клубах призеры МЧМ если и попадут в заявку на матч, ничего решать в нем не будут. Хорошо, если вообще на льду появятся.

Исключение – «Локомотив». В Ярославле еще в начале сезона дали понять, что будут делать ставку на молодежь. Однако и там ждать, что юниорам доверят решать судьбу матча не стоит. Наверняка в более ответственных поединках Квартальнов будет делать ставку на более матерых игроков, которых в составе железнодорожников хватает.

На лицо столкновение интересов. С одной стороны, топ-клубы стремятся застолбить за собой талантливых юниоров. С другой, не дают им играть и развиваться в нормальном объеме на уровне КХЛ. Ведь понятно, что тот же Подколзин мог бы уже сейчас успешно сражаться, к примеру, за «Витязь» в системе которого выступал по юношам. А Шэн – играть полноценные матчи за «Сибирь» или «Амур».

Разрешить этот коллапс можно просто – легализовать, наконец, аренду в клубах КХЛ, которая по сути и так уже подковерно существует. Потому что талантливая молодежь должна биться за середняков, сражающихся за попадание в плей-офф. Или поднимать из «подвалов» аутсайдеров. Там юниоры будут на ведущих ролях, привыкнут играть в большинстве, брать на себя ответственность за результат. И это сразу отразиться на выступлении молодежной сборной. Да и главной национальной команде поможет. Прокисать же в составах топ-клубов, повторюсь, просто преступление перед многообещающими игроками, которое толкает многих из них улетать за океан в поисках элементарной игровой практики.

КХЛ, задумайся об этой проблеме!