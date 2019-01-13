Бек палит по «Спартаку» из двустволки! Красно-белые вновь уступили «Авангарду»

Хоккей 13 января 2019 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Москвичи проиграли «ястребам» второй раз за шесть дней (0:4, 1:3), вновь пропустив дубль от форварда Тэйлора Бека.

ДОЛЖОК

«Авангард» встречается со «Спартаком» уже второй раз в нынешнем январе. Причем, если первый матч прошел на Рождество, то второй выпал на Старый новый год.

Понятно, что москвичи приехали в Балашиху за реваншем. Ведь шесть дней назад они уступили дома 0:4. У «ястребов» в этом матче отличился дублем канадец Бек Тэйлор. А «сухарь» (уже седьмой в сезоне) записал на свой счет Игорь Бобков.

– Когда матчи с одним и тем же соперником проходят друг за другом – это всегда интересно, – отметил перед игрой главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. – Мы знаем, чего ждать от «Спартака». Это команда, которая нацелена на ворота. Но сегодняшний матч – новый вызов. Наша недавняя победа никакого значения уже не имеет.

Первый период показал, что Хартли не зря опасался форвардов «Спартака». На 14-й минуте первое же большинство гостей реализовал Каспарс Даугавиньш – 0:1. Красно-белые показали, что настроились на ответную встречу, как положено.

ПОТЕРИ

При этом в матче против «Авангарда» не смог принять участие лучший бомбардир «Спартака» Александр Хохлачев, получивший травму в игре с «Нефтехимиком».

Одновременно красно-белые приняли решение отправить в фарм-клуб и форварда Артема Воронина, прославившегося в январе двумя шайбами, заброшенными в меньшинстве. Но, тем не менее, не избежавшего претензий со стороны тренеров.

Продолжает пропускать матчи и голкипер Юлиус Гудачек, восстанавливающийся после гриппа. Впрочем, сейчас он уже тренируется вместе с командой и на днях вернется в строй.

В воскресенье ворота «Спартака» защищал Александр Трушков. И вновь не устоял перед Беком, огорчившем его и в первой очной ставке. Правда, в момент броска Тэйлора на 25-й минуте, голкипер был уже фактически выведен из строя – потерял и клюшку, и равновесие – 1:1.

ПОДАРОК

Накануне встречи у защитника «Авангарда» Коди Франсона родился сын. Клуб мгновенно отреагировал на радостное событие в семье канадца. И прямо на тренировке преподнес ему в подарок маленький игровой свитер «ястребов» для новорожденного.

– Первая игра после рождения ребенка – что-то особенное, – признался Франсон. – Если забью, буду просто счастлив. Спасибо за подарок! Когда все команда принимает участие в очень радостном для меня событии – это здорово! Такие моменты запоминаются на всю жизнь.

Забить гол Франсону в воскресенье не удалось. Зато отбившись в меньшинстве он начала результативную атаку, завершившуюся голом выскочившего из штрафного бокса Ильи Михеева. Так «Авангард» вышел вперед – 2:1.

ТРЕВОГА

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что сомневается в возвращении «Авангарда» в родной город.

– Если мы на федеральном уровне зафиксируем дату – 2023 год, то подвигнем к реализации проект по реконструкции «Арены Омск», – рассказал Бурков в интервью «Омскинформ». – Сегодня я боюсь, что «Авангард» не вернется в Омск, потому что все менеджеры клуба – москвичи или питерцы. Они не жили в Омске и, может быть, не имеют такого желания.

Меня лично слова губернатора несколько удивили. Сейчас президентом «Авангарда» является известный в прошлом форвард Максим Сушинский. И он действительно житель Санкт-Петербурга. Однако у российских любителей хоккея его имя напрямую ассоциируется с «Авангардом». Именно в Омске Максим провел лучшую часть своей карьеры. И именно там заслужил грозное прозвище «Су-33», долгие годы был лидером команды.

Да и сейчас «Авангард» не теряет связи с сибирской торсидой. К примеру, в воскресенье для жителей Омской области на сайте клуба была организована бесплатная трансляция матча со «Спартаком».

Наверняка многие сибиряки ей воспользовались, чтобы увидеть, как Бек вновь делает дубль в ворота «Спартака» и ставит победную точку в матче – 3:1.