Боб вернулся и победил, а Панарин с партнерами поиздевался над Георгиевым (видео)

Хоккей 14 января 2019 11:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Минувшей ночью в Коламбусе были жаркие русские разборки.

ПРОВАЛ РОССИЯН ИЗ НЬЮ-ЙОРКА

Самым «русским» матчем игрового дня стало противостояние «Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». У хозяев в состав после скандального отстранения вернулся Сергей Бобровский. Ему все-таки удалось решить вопросы с менеджментом и главным тренером команды Джоном Тортореллой. Боб был в заявке на игру против «Вашингтона», но ворота «Коламбуса» тогда защищал Йонас Корписало. Финн отыграл очень круто, остановив убойное нападение столичных, но вторую игру подряд ему не доверили.

Бобровский вышел против «Рейнджерс» и получил пять шайб с 27 бросков, впрочем, стоит признать, что защита «Блю Джекетс» в этот вечер взяла выходной. Сергею можно предъявить претензии разве что за гол Матса Цуккарелло, но, опять же, норвежец бросал из жесткого трафика, вратарю было очень тяжело среагировать.

Но еще тяжелее в этой игре пришлось 22-летнему голкиперу «Рейнджерс» Александр Георгиеву. Если у «Коламбуса» проблемы в обороне носят эпизодический характер, то у нью-йоркцев – хронический. Даже могучий Хенрик Лундквист пропускает в среднем больше трех шайб за игру. Чего уж говорить о молодом россиянине, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ в роли бэкапа. У него с коэффициентом надежности после матча в Коламбусе все еще хуже – Георгиев пропускает 3,43 шайбы в среднем за матч и отражает менее 90 процентов бросков.

Семь голов после 40 бросков – многовато, но если вы посмотрите хайлайты, то поймете, что форварды хозяев над Александром просто издевались. Квинтэссенция бардака в обороне «Рейнджерс» - шайба Артемия Панарина, которого защитники оставили в полном одиночестве прямо перед воротами Георгиева. Хлебушек в итоге к голу приплюсовал голевой пас на Дэвида Савара и набрал 50-е очко в сезоне.

Единственным позитивным эпизодом игры для русского кипера можно считать голевую передачу в моменте, когда Крис Крайдер сравнял счет. Правда в том эпизоде все сделал Кристобаль Ньевес, протащивший шайбу к воротам Бобровского через всю площадку, получив ее перед этим как раз от Георгиева.

Другим россиянам из «Рейнджерс» - Павлу Бучневичу и Владиславу Наместникову очков набрать не удалось. Мало того, оба в минусе по показателю полезности. У Бучневича ни одного броска за матч и «-2», у Наместникова – один бросков в створ и «-1».

Павел пока что никак не может вписаться в систему Дэвида Куинна, который требует от него более жесткой игры на обеих сторонах площадки. Он лишь эпизодически демонстрирует свое мастерство и боевой настрой. Впрочем, сам Павел говорит, что понимает свои слабые стороны и работает над исправлением ситуации.

КИСЕЛЕВИЧ И ДАДОНОВ В МИНУСЕ

Их «Флорида» играла на выезде против «Ванкувера», который проиграл три последних матча, но по-прежнему сохраняет шансы на плей-офф. «Пантерс» тоже выдали неудачную серию, но по игре команда Боба Бугнера не выглядит обреченной. Нападение работает даже с учетом травм некоторых лидеров, а вот в обороне просто катастрофа.

39-летний кипер Роберто Луонго воюет практически в одиночку. Но меньше всего претензий к Богдану Киселевичу. По сезону у него пристойные для Флориды «-3», восемь голевых передач, что для его специфики и айстайма – очень неплохо. Однако минувшим вечером игра у него не получилась. «Ванкувер» дважды забил в те моменты, когда Богдан находился на площадке.

К сожалению, сбавил в результативности Евгений Дадонов. В 2019-м на его счету всего два очка (1+1). После долгого перерыва ему удалось забить в предыдущем матче с «Калгари», но в игре против «Кэнакс» Евгений отметился лишь двумя бросками по воротам Якоба Маркстрема и заработал «-2». Да, он по-прежнему второй снайпер своей команды, но если бы играл чуть более стабильно, вероятно, «Флорида» имела куда больше шансов на постсизон.

ЛЮБУШКИН ЗАКРЕПИЛСЯ В «АРИЗОНЕ»

Наконец-то это произошло. Бывший защитник ярославского «Локомотива», проводящий свой дебютный сезон за океаном, провел почти все матчи за «Аризону» в новом году. До этого Любушкин неделями не попадал в состав, но не паниковал, не делал резких заявлений, а просто работал и всегда старался по максимуму пользоваться шансами.

В целом Илье это удавалось. В тех эпизодах, когда он выходил на лед, старался действовать собранно, аккуратно, без ошибок. Любушкин вообще с ранних лет отличался рассудительностью и спокойствием. В НХЛ, чтобы снизить количество ошибок, ему пришлось упростить свою игру. Он не рискует с передачами под чужую синюю, предпочитая отдавать ближнему, всегда первым откатывается в оборону, играет в основном по борту.

Но не стоит удивляться, что у него «-11». Из защитников там только у Джордана Оэстерле «-4», да Кевин Коннотон каким-то образом умудрился сохранить «+1». Все остальные примерно в том же положении, что и Любушкин – в глубоком минусе. Хоть «Аризона» сейчас и не в пример бодрее себя образца прошлых сезонов, все равно пропускает очень много.

Илья же закрепился в составе во многом «благодаря» травме Коннотона. Именно его место во второй паре занял россиянин. Сейчас Любушкин чаще всего играет с 20-летним Джейкобом Чикраном и больше выполняет роль страхующего.

Ночью у него получилось неплохо. «Калгари» просто разнес «Аризону» - 7:1, но у Любушкина при айстайме почти 16 минут всего «-1», семь силовых приемов и блокированный бросок.