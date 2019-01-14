Александр Романов: Если выйдем в финал с «Ак Барсом», в семье будет война

В воскресенье лучший защитник молодежного чемпионата мира Александр Романов впервые вышел на лед после возвращения из Канады и дал интервью «Советскому спорту».
Я уже рассказывал, что Романов в ЦСКА вовсе не масочник-лимитчик, не на подхвате, а полноценная боевая единица. В матче с минским «Динамо» он выходил во второй паре и провел на площадке 15 минут 21 секунду. Во втором периоде Александр подключился к атаке, прямо как в Ванкувере. Напомню, на МЧМ Романов с 8 (1+7) баллами первенствовал в бомбардирской гонке среди защитников. В КХЛ же набранными очками пока похвастать не может.
- Когда ждать голов-передач? – терзали Романова телевизионщики в раздевалке армейцев.
- А моя задача в команде не набирать очки, - парировал он. – В этом сезоне для меня важнее уверенно и качественно играть в обороне.
- Удалось прийти в себя после турнира в Канаде?
- Да все нормально. Мне проще на европейских площадках. Поляна больше, больше времени на принятие решений, легче контролировать шайбу.
- Валерий Брагин сказал, что матчи МЧМ превосходят по уровню игры некоторые игры в КХЛ. Согласны?
- Смотря какие матчи брать. Если наш полуфинал с американцами, то там накал был сумасшедший. А когда вышли на Канаду, 18-тысячные красные трибуны так ревели, что у меня мурашки побежали по коже. Стало жутковато.
- Сразу вспомнился рассказ восьмикратного лауреата «Харламов Трофи» Александра Овечкина, который в редакции «Советского спорта» поделился ощущениями, когда выходил на олимпийский четвертьфинал в Ванкувере-2010. Но в полуфинале с американцами «Роджерс Арена» болела за Россию…
- Наверное. Я до сих пор уверен, что мы играли лучше. Больше создали голевых моментов, перебросали американцев. Но они забили, а мы нет.
- Кстати, мог ли Шашков в первом периоде переправить шайбу в ворота не ботинком, а клюшкой? Ведь Саморуков набрасывал на пятачок зряче.
- Да, зряче. Трудно сказать. Все ведь произошло очень быстро. Шашкову трудно было подстроиться под шайбу.
- Мне очень понравился Джек Хьюз, которого называют фаворитом предстоящего драфта новичков. Ему доверяли в большинстве…
- Он играл на правом борту, как раз против меня. Мне он тоже понравился. Техничный, быстрый, хитрый…
- Напихали Денисенко, который не сдержался после сирены на первый перерыв и врезал сопернику, отомстив ему за удар клюшкой Кравцова? Могли ведь начать второй период «5 на 3» и сравнять счет?
- Да что вы. Я толком ничего не понял. Видел, как их четвертый номер бросил Кравцова на лед. Денисенко пошел заступаться. Может, он не видел, что американца собираются удалить. Руку-то судья не поднял. Это тренеры что-то сказали Денисенко, но только не я.
- Кстати, как вам Ванкувер?
- Внешне красивый. А изнутри не понравился. Наверное, впечатление испортила погода. Когда приехали, лили дожди. Какое там новогоднее настроение.
- А гостиница, питание в норме?
- Идеальные.
- С кем делили номер? Или игроков селили по одному?
- С Денисенко, - Романов улыбнулся.
- Вы ведь могли и не сыграть в Ванкувере. В контрольном матче с американцами получили травму…
- Да, в первом периоде пошел раскалывать соперника, промахнулся, врезался в борт. А борта на той арене «деревянные», - Романов постучал рукой по стене. - Пропустил товарищескую игру со Швейцарией. Но восстановился.
- Показалось, что потом вы стали реже втыкаться.
- Да нет. Наоборот чаще. В Ванкувере борта мягкие. Даже приятно, когда тебя впечатывают.
- Неужели? Коваленко вряд ли с вами согласится. В матче с чехами он влетел в борт и пропустил следующую игру. Чувствуете вину за потерю шайбы на синей линии своей зоны, которая привела к роковому удалению Кравцова? Американцы забили в большинстве шайбу, ставшую победной.
- Там все сложно было. Я поймал шайбу, опустил ее на лед, хотел выбросить, но меня накрыли. Времени совсем не было подумать, принять решение.
- Приз лучшему защитнику турнира какой-то неказистый. А швейцарскими часами организаторы не премировали?
- Часы получили три лучших игрока каждой сборной.
- У нас это вратарь Кочетков, защитник Морозов, нападающий Костин. Странный выбор игрока обороны – он ведь по полезности в минусах.
- Вопрос не ко мне. К тренерам. Да и Морозов сыграл достойно. У нас была команда братьев.
- Как вам работалось с Брагиным? Многие игроки молодежки прошлых лет признавались, что за него хочется играть.
- Отличный тренер. Строгий, но справедливый. Может напихать. Я в конце четвертьфинала со словаками от него получил от него за ошибки. Надеюсь, мы с ним поработаем через год на чемпионате мира в Чехии. Группа у нас очень сложная. Хочется выиграть золото. Понравился и Знарок. Классный! На лед не выходил, на тренировках подсказывал с лавки, а матчи смотрел с трибуны.
- Бронзу считаете успехом?
- Конечно. Хотя некоторые говорят, что выбросили бы бронзовую медаль. Но эта награда для меня первая.
- Ваш дедушка Зинэтула Хайдярович Билялетдинов часто звонил в Ванкувер?
- Нет. Редко. Сказал, что не хотел мешать готовиться к матчам. Тем более что-то советовать, влезать в тренерский огород.
- На вечере закрытия прошлого сезона КХЛ я подошел к нему поздравить с титулом лучшего тренера. Разговор коснулся и вас. Билялетдинов тогда сказал: «Самое главное - он играет правильно». Это лучшая оценка.
- Мне приятно такое слышать.
- На чемпионате мира среди юниоров в Челябинске вы сказали, что не хотели бы оказаться в команде деда…
- Я - в ЦСКА, дедушка – в Казани. Если встретимся в финале плей-офф, то в семье будет война.
- Почему играете под 26-м номером?
- Под этим номером играл мой отец. Вот и я его взял. Хорошо, что оказался свободен. Мне говорят, что это номер для нападающего. Не согласен. Под 26-м играет шведский защитник Расмус Далин. Еще у словаков…
- А также играл защитник Евгений Паладьев, автор результативной передачи под исторический гол Евгения Зимина в Суперсерии-1972. Только вот канадцы, доки в статистике, почему-то записали ассистентский балл Владимиру Шадрину. Кстати, отец болел за вас дома или…
- Они с мамой были в Ванкувере. Папа самый строгий мой критик.
- Это точно. В Челябинске сказал мне, что сыну надо поменьше болтать. В смысле интервью. Но если вы поссоритесь с журналистами в Монреале, то они вас сожрут с потрохами. Доказано россиянами, игравшими в «Канадиенс»…
- До «Монреаля» мне далеко. Не хочу загадывать. Этот и следующий сезон проведу в ЦСКА, а потом будем думать-решать.
- Вернулись из Ванкувера не только с бронзовой медалью и призом лучшему защитнику?
- Накупил ребятам в команде кепок.
- Сколько стоят?
- 16 канадских долларов за одну.
- Так ведь и разориться можно. Все суточные на подарки потратили. Наверное, и шайбы заказывали?
- Купил десять штук. А игровые было не достать. Страшный дефицит!
- Что изменилось после Ванкувера? На улице начали узнавать?
- Да нет. Хотя я без машины, иногда приходится ездить на метро.
В первом перерыве матча с «Трактором» - он состоялся в прошлую пятницу – Романов стал героем автограф-сессии. Первой в его жизни. Очередь к герою Ванкувера выстроилась длиннющая. Уже начался второй период, а болельщики не расходились. Александр терпеливо расписывался-фотографировался.
После победы в матче за бронзу в раздевалке сборной России гремела зажигательная песня «Фантазер» в исполнении белоруса Ярослава Евдокимова.
- Эту музыку вам Знарок порекомендовал? – спросил я Романова.
- Нет. Мы сами поставили.
- Неужели вы знаете «Фантазера» и Евдокимова? Он кумир моей бабушки, - удивился автор этих строк.
- Знаю. А что тут такого?