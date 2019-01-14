Александр Романов: Если выйдем в финал с «Ак Барсом», в семье будет война

Хоккей 14 января 2019 19:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

В воскресенье лучший защитник молодежного чемпионата мира Александр Романов впервые вышел на лед после возвращения из Канады и дал интервью «Советскому спорту».

Я уже рассказывал, что Романов в ЦСКА вовсе не масочник-лимитчик, не на подхвате, а полноценная боевая единица. В матче с минским «Динамо» он выходил во второй паре и провел на площадке 15 минут 21 секунду. Во втором периоде Александр подключился к атаке, прямо как в Ванкувере. Напомню, на МЧМ Романов с 8 (1+7) баллами первенствовал в бомбардирской гонке среди защитников. В КХЛ же набранными очками пока похвастать не может.

МНЕ ПРОЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИХ ПЛОЩАДКАХ

- Когда ждать голов-передач? – терзали Романова телевизионщики в раздевалке армейцев.

- А моя задача в команде не набирать очки, - парировал он. – В этом сезоне для меня важнее уверенно и качественно играть в обороне.

- Удалось прийти в себя после турнира в Канаде?

- Да все нормально. Мне проще на европейских площадках. Поляна больше, больше времени на принятие решений, легче контролировать шайбу.

- Валерий Брагин сказал, что матчи МЧМ превосходят по уровню игры некоторые игры в КХЛ. Согласны?

- Смотря какие матчи брать. Если наш полуфинал с американцами, то там накал был сумасшедший. А когда вышли на Канаду, 18-тысячные красные трибуны так ревели, что у меня мурашки побежали по коже. Стало жутковато.

- Сразу вспомнился рассказ восьмикратного лауреата «Харламов Трофи» Александра Овечкина, который в редакции «Советского спорта» поделился ощущениями, когда выходил на олимпийский четвертьфинал в Ванкувере-2010. Но в полуфинале с американцами «Роджерс Арена» болела за Россию…

- Наверное. Я до сих пор уверен, что мы играли лучше. Больше создали голевых моментов, перебросали американцев. Но они забили, а мы нет.

- Кстати, мог ли Шашков в первом периоде переправить шайбу в ворота не ботинком, а клюшкой? Ведь Саморуков набрасывал на пятачок зряче.

- Да, зряче. Трудно сказать. Все ведь произошло очень быстро. Шашкову трудно было подстроиться под шайбу.

- Мне очень понравился Джек Хьюз, которого называют фаворитом предстоящего драфта новичков. Ему доверяли в большинстве…

- Он играл на правом борту, как раз против меня. Мне он тоже понравился. Техничный, быстрый, хитрый…

ШЕЛ РАСКАЛЫВАТЬ И ПРОМАХНУЛСЯ

- Напихали Денисенко, который не сдержался после сирены на первый перерыв и врезал сопернику, отомстив ему за удар клюшкой Кравцова? Могли ведь начать второй период «5 на 3» и сравнять счет?

- Да что вы. Я толком ничего не понял. Видел, как их четвертый номер бросил Кравцова на лед. Денисенко пошел заступаться. Может, он не видел, что американца собираются удалить. Руку-то судья не поднял. Это тренеры что-то сказали Денисенко, но только не я.

- Кстати, как вам Ванкувер?

- Внешне красивый. А изнутри не понравился. Наверное, впечатление испортила погода. Когда приехали, лили дожди. Какое там новогоднее настроение.

- А гостиница, питание в норме?

- Идеальные.

- С кем делили номер? Или игроков селили по одному?

- С Денисенко, - Романов улыбнулся.

- Вы ведь могли и не сыграть в Ванкувере. В контрольном матче с американцами получили травму…

- Да, в первом периоде пошел раскалывать соперника, промахнулся, врезался в борт. А борта на той арене «деревянные», - Романов постучал рукой по стене. - Пропустил товарищескую игру со Швейцарией. Но восстановился.

- Показалось, что потом вы стали реже втыкаться.

- Да нет. Наоборот чаще. В Ванкувере борта мягкие. Даже приятно, когда тебя впечатывают.

- Неужели? Коваленко вряд ли с вами согласится. В матче с чехами он влетел в борт и пропустил следующую игру. Чувствуете вину за потерю шайбы на синей линии своей зоны, которая привела к роковому удалению Кравцова? Американцы забили в большинстве шайбу, ставшую победной.

- Там все сложно было. Я поймал шайбу, опустил ее на лед, хотел выбросить, но меня накрыли. Времени совсем не было подумать, принять решение.

- Приз лучшему защитнику турнира какой-то неказистый. А швейцарскими часами организаторы не премировали?

- Часы получили три лучших игрока каждой сборной.

- У нас это вратарь Кочетков, защитник Морозов, нападающий Костин. Странный выбор игрока обороны – он ведь по полезности в минусах.

- Вопрос не ко мне. К тренерам. Да и Морозов сыграл достойно. У нас была команда братьев.

- Как вам работалось с Брагиным? Многие игроки молодежки прошлых лет признавались, что за него хочется играть.

- Отличный тренер. Строгий, но справедливый. Может напихать. Я в конце четвертьфинала со словаками от него получил от него за ошибки. Надеюсь, мы с ним поработаем через год на чемпионате мира в Чехии. Группа у нас очень сложная. Хочется выиграть золото. Понравился и Знарок. Классный! На лед не выходил, на тренировках подсказывал с лавки, а матчи смотрел с трибуны.

- Бронзу считаете успехом?

- Конечно. Хотя некоторые говорят, что выбросили бы бронзовую медаль. Но эта награда для меня первая.

НАКУПИЛ ДЛЯ РЕБЯТ БЕЙСБОЛОК

- Ваш дедушка Зинэтула Хайдярович Билялетдинов часто звонил в Ванкувер?

- Нет. Редко. Сказал, что не хотел мешать готовиться к матчам. Тем более что-то советовать, влезать в тренерский огород.

- На вечере закрытия прошлого сезона КХЛ я подошел к нему поздравить с титулом лучшего тренера. Разговор коснулся и вас. Билялетдинов тогда сказал: «Самое главное - он играет правильно». Это лучшая оценка.

- Мне приятно такое слышать.

- На чемпионате мира среди юниоров в Челябинске вы сказали, что не хотели бы оказаться в команде деда…

- Я - в ЦСКА, дедушка – в Казани. Если встретимся в финале плей-офф, то в семье будет война.

- Почему играете под 26-м номером?

- Под этим номером играл мой отец. Вот и я его взял. Хорошо, что оказался свободен. Мне говорят, что это номер для нападающего. Не согласен. Под 26-м играет шведский защитник Расмус Далин. Еще у словаков…

- А также играл защитник Евгений Паладьев, автор результативной передачи под исторический гол Евгения Зимина в Суперсерии-1972. Только вот канадцы, доки в статистике, почему-то записали ассистентский балл Владимиру Шадрину. Кстати, отец болел за вас дома или…

- Они с мамой были в Ванкувере. Папа самый строгий мой критик.

- Это точно. В Челябинске сказал мне, что сыну надо поменьше болтать. В смысле интервью. Но если вы поссоритесь с журналистами в Монреале, то они вас сожрут с потрохами. Доказано россиянами, игравшими в «Канадиенс»…

- До «Монреаля» мне далеко. Не хочу загадывать. Этот и следующий сезон проведу в ЦСКА, а потом будем думать-решать.

- Вернулись из Ванкувера не только с бронзовой медалью и призом лучшему защитнику?

- Накупил ребятам в команде кепок.

- Сколько стоят?

- 16 канадских долларов за одну.

- Так ведь и разориться можно. Все суточные на подарки потратили. Наверное, и шайбы заказывали?

- Купил десять штук. А игровые было не достать. Страшный дефицит!

- Что изменилось после Ванкувера? На улице начали узнавать?

- Да нет. Хотя я без машины, иногда приходится ездить на метро.

ОЧЕРЕДЬ К РОМАНОВУ

В первом перерыве матча с «Трактором» - он состоялся в прошлую пятницу – Романов стал героем автограф-сессии. Первой в его жизни. Очередь к герою Ванкувера выстроилась длиннющая. Уже начался второй период, а болельщики не расходились. Александр терпеливо расписывался-фотографировался.

«ФАНТАЗЕР»

После победы в матче за бронзу в раздевалке сборной России гремела зажигательная песня «Фантазер» в исполнении белоруса Ярослава Евдокимова.

- Эту музыку вам Знарок порекомендовал? – спросил я Романова.

- Нет. Мы сами поставили.

- Неужели вы знаете «Фантазера» и Евдокимова? Он кумир моей бабушки, - удивился автор этих строк.

- Знаю. А что тут такого?