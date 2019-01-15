Проворов пока что проваливает сезон. Но бояться не стоит, он будет в порядке

Хоккей 15 января 2019 13:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Просто у «Филадельфии» нет обороны.

УНИКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

Иван Проворов – один из самых талантливых защитников, рождавшихся на российской земле за последние 20 с небольшим лет. То, что у парня великолепные задатки и прекрасное будущее, стало понятно едва он стал тинейджером. Школа ярославского «Локомотива» выпустила много отличных защитников, но талант Проворова был уникальным. В 12 лет Иван умел все – контроль шайбы на уровне лучших нападающих, видение площадки, отличное катание, умение принимать зрелые, взвешенные решения. Ни у кого в руководстве клуба не было сомнений, что парень дорастет до основной команды и будет играть там чуть ли не с 17 лет.

Эти люди ошиблись. В 17 лет Проворов набирал по очку за игру в WHL – сильнейшей юниорской лиге Канады. В 16 – съездил на юниорский чемпионат мира в составе сборной России, в 18 – на молодежный, с которого привез серебро. А спустя год повторил этот результат. Вместе с родителями Иван выбрал канадский вектор развития карьеры, делая ставку на то, что со своим неоспоримым талантом пробьется в НХЛ и закрепится там.

Проворов – пахарь. Постоянно работает над собой. В межсезонье он всегда приезжает в Ярославль, а «Локомотив» дает ему лед и зал для тренировок.

- У меня сложилась определенная предсезонка. Я тренируюсь много. Как именно, небольшой секрет для всех, и пусть он им и остается. В двух словах, фокус на разноплановости тренировок. Лед, бег, зал, бокс. Надо быть всесторонне развитым и нагнать «физуху» так, чтобы хватило на весь сезон без спадов, - рассказывал Проворов в интервью.

Поэтому совсем не удивляет тот факт, что Иван с первого же сезона стал ключевым игроком «Филадельфии» и ни разу не ездил в фарм-клуб. Он продолжает учиться, прогрессировать и двигаться вперед. Но ни одно поступательное движение не бывает постоянным. Иногда случаются спады.

ТОТАЛЬНЫЙ МИНУС

Если смотреть на показатели, то нынешний сезон Иван откровенно проваливает. Всего 15 очков (4+11) в 46 матчах и ужасающие «-15» по полезности. Но больше всего пугают другие цифры. В этом сезоне в ворота «Филадельфии» влетело 76 шайб в те моменты, когда Проворов находился на площадке. Это худший показатель в НХЛ прямо сейчас. Даже у Коди Сеси из многострадальной «Оттавы» ситуация чуть лучше – 72 шайбы.

Десять игр подряд Иван заканчивал с отрицательным показателем полезности. Прервать эту тенденцию удалось лишь в последнем матче против «Миннесоты». Проворов отдал голевой пас и закончил встречу с полезностью «+2». Но до этого был полный мрак.

Очевидно, что эта ситуация давила на Ивана. Он увидел, как по статистике стремительно летит в компанию худших защитников лиги. После перемен в руководстве и тренерском штабе дела у «Филадельфии» стали только хуже. Команда выдала серию из восьми поражений подряд. А обычно спокойный и рассудительный Проворов едва не заработал длительную дисквалификацию за толчок лайнсмена в игре против «Нэшвилла».

Why Provorov got a 10-minute misconduct. pic.twitter.com/5pF8QBypIP — Broad Street Hockey (@BroadStHockey) 21 декабря 2018 г.

В той встрече «Филадельфия» вообще отказывалась защищаться, допуская постоянные выходы 2-в-1, а то и 3-в-1.

У Проворова в этом сезоне непривычно много ошибок. И довольно часто он допускает их в ключевые моменты матчей. Теряет шайбу под давлением при выходе из зоны, проигрывает борьбу под воротами, чего ранее за ним не замечалось, а, порой, просто заигрывается. Уже несколько раз в этом сезоне «Филадельфия» пропускала голы после того, как Иван шел в обводку и терял шайбу.

В его действиях начала появляться некая самоуверенность. Тренеры доверяют Ивану, он играет в среднем по 25 минут за матч и лишь пару раз его отправляли во вторую пару. А так, Проворов выходит на площадку в любых ситуациях – в большинстве, меньшинстве и равных составах. Возможно, у него появилось ощущение собственной незаменимости, парень просто утратил чувство опасности. Но, скорее всего, Ивана просто поглотил всеобщий игровой хаос «Филадельфии».

ПРОБЛЕМЫ НЕ ТОЛЬКО В НЕМ

Статистика, безусловно, штука упрямая, но отражает далеко не все игровые аспекты. В этом сезоне у «Флайерс» настоящая катастрофа с вратарями. Их перепробовали уже семь человек и лишь двое смогли пробить отметку в 90% отраженных бросков. Один из них Брайан Эллиот, который сейчас травмирован, другой – 20-летний Картер Харт, стоящий в каждом матче на голове, но все равно проигрывающий и пропускающий иногда откровенную лажу.

У «Филадельфии» напрочь отсутствует оборонительная система. То есть, она существует лишь в теории и на планшете у тренера по защитникам Рика Уилсона, который пришел по ходу сезона и отправил оборону «Флайерс» прямиком в ад. Под его руководством по индивидуальным показателям деградировали абсолютно все защитники команды. Сильнее всех просели цифры Проворова. Серия из десяти матчей подряд в минусе у него случилась именно после прихода Уилсона.

Плюс надо понимать, что оборона в хоккее – это не только игра защитников. Она всегда начинается с нападающих. Так вот, лидеры атаки «Филадельфии» не играют в обороне, а просто олицетворяют. Просто посмотрите, как тройку форвардов «Флайерс» отрезает Ноа Хэнифин из «Калгари». Да и вообще, все голы в ворота «Филадельфии» в том матче - просто смех.

Вот, где самая настоящая проблема «Филли». Да, Проворов притормозил в развитии и утратил былую стабильность. Но не забывайте, что парню всего 21 год и в таком возрасте немногие способны выдерживать нагрузку, которая выпадает на Ивана. Как только тренеры «Филадельфии» смогут наладить систему в обороне, дела с индивидуальными показателями Проворова станут лучше. А пока нужно терпеть, играть внимательнее, может быть, где-то упростить игру. Иван – грамотный парень, знает, что делать. Бояться за его будущее не стоит.