Проворов пока что проваливает сезон. Но бояться не стоит, он будет в порядке

Просто у «Филадельфии» нет обороны.
Иван Проворов – один из самых талантливых защитников, рождавшихся на российской земле за последние 20 с небольшим лет. То, что у парня великолепные задатки и прекрасное будущее, стало понятно едва он стал тинейджером. Школа ярославского «Локомотива» выпустила много отличных защитников, но талант Проворова был уникальным. В 12 лет Иван умел все – контроль шайбы на уровне лучших нападающих, видение площадки, отличное катание, умение принимать зрелые, взвешенные решения. Ни у кого в руководстве клуба не было сомнений, что парень дорастет до основной команды и будет играть там чуть ли не с 17 лет.
Эти люди ошиблись. В 17 лет Проворов набирал по очку за игру в WHL – сильнейшей юниорской лиге Канады. В 16 – съездил на юниорский чемпионат мира в составе сборной России, в 18 – на молодежный, с которого привез серебро. А спустя год повторил этот результат. Вместе с родителями Иван выбрал канадский вектор развития карьеры, делая ставку на то, что со своим неоспоримым талантом пробьется в НХЛ и закрепится там.
Проворов – пахарь. Постоянно работает над собой. В межсезонье он всегда приезжает в Ярославль, а «Локомотив» дает ему лед и зал для тренировок.
- У меня сложилась определенная предсезонка. Я тренируюсь много. Как именно, небольшой секрет для всех, и пусть он им и остается. В двух словах, фокус на разноплановости тренировок. Лед, бег, зал, бокс. Надо быть всесторонне развитым и нагнать «физуху» так, чтобы хватило на весь сезон без спадов, - рассказывал Проворов в интервью.
Поэтому совсем не удивляет тот факт, что Иван с первого же сезона стал ключевым игроком «Филадельфии» и ни разу не ездил в фарм-клуб. Он продолжает учиться, прогрессировать и двигаться вперед. Но ни одно поступательное движение не бывает постоянным. Иногда случаются спады.
Если смотреть на показатели, то нынешний сезон Иван откровенно проваливает. Всего 15 очков (4+11) в 46 матчах и ужасающие «-15» по полезности. Но больше всего пугают другие цифры. В этом сезоне в ворота «Филадельфии» влетело 76 шайб в те моменты, когда Проворов находился на площадке. Это худший показатель в НХЛ прямо сейчас. Даже у Коди Сеси из многострадальной «Оттавы» ситуация чуть лучше – 72 шайбы.
Десять игр подряд Иван заканчивал с отрицательным показателем полезности. Прервать эту тенденцию удалось лишь в последнем матче против «Миннесоты». Проворов отдал голевой пас и закончил встречу с полезностью «+2». Но до этого был полный мрак.
Очевидно, что эта ситуация давила на Ивана. Он увидел, как по статистике стремительно летит в компанию худших защитников лиги. После перемен в руководстве и тренерском штабе дела у «Филадельфии» стали только хуже. Команда выдала серию из восьми поражений подряд. А обычно спокойный и рассудительный Проворов едва не заработал длительную дисквалификацию за толчок лайнсмена в игре против «Нэшвилла».
Why Provorov got a 10-minute misconduct. pic.twitter.com/5pF8QBypIP— Broad Street Hockey (@BroadStHockey) 21 декабря 2018 г.
В той встрече «Филадельфия» вообще отказывалась защищаться, допуская постоянные выходы 2-в-1, а то и 3-в-1.
У Проворова в этом сезоне непривычно много ошибок. И довольно часто он допускает их в ключевые моменты матчей. Теряет шайбу под давлением при выходе из зоны, проигрывает борьбу под воротами, чего ранее за ним не замечалось, а, порой, просто заигрывается. Уже несколько раз в этом сезоне «Филадельфия» пропускала голы после того, как Иван шел в обводку и терял шайбу.
В его действиях начала появляться некая самоуверенность. Тренеры доверяют Ивану, он играет в среднем по 25 минут за матч и лишь пару раз его отправляли во вторую пару. А так, Проворов выходит на площадку в любых ситуациях – в большинстве, меньшинстве и равных составах. Возможно, у него появилось ощущение собственной незаменимости, парень просто утратил чувство опасности. Но, скорее всего, Ивана просто поглотил всеобщий игровой хаос «Филадельфии».
Статистика, безусловно, штука упрямая, но отражает далеко не все игровые аспекты. В этом сезоне у «Флайерс» настоящая катастрофа с вратарями. Их перепробовали уже семь человек и лишь двое смогли пробить отметку в 90% отраженных бросков. Один из них Брайан Эллиот, который сейчас травмирован, другой – 20-летний Картер Харт, стоящий в каждом матче на голове, но все равно проигрывающий и пропускающий иногда откровенную лажу.
У «Филадельфии» напрочь отсутствует оборонительная система. То есть, она существует лишь в теории и на планшете у тренера по защитникам Рика Уилсона, который пришел по ходу сезона и отправил оборону «Флайерс» прямиком в ад. Под его руководством по индивидуальным показателям деградировали абсолютно все защитники команды. Сильнее всех просели цифры Проворова. Серия из десяти матчей подряд в минусе у него случилась именно после прихода Уилсона.
Плюс надо понимать, что оборона в хоккее – это не только игра защитников. Она всегда начинается с нападающих. Так вот, лидеры атаки «Филадельфии» не играют в обороне, а просто олицетворяют. Просто посмотрите, как тройку форвардов «Флайерс» отрезает Ноа Хэнифин из «Калгари». Да и вообще, все голы в ворота «Филадельфии» в том матче - просто смех.
Вот, где самая настоящая проблема «Филли». Да, Проворов притормозил в развитии и утратил былую стабильность. Но не забывайте, что парню всего 21 год и в таком возрасте немногие способны выдерживать нагрузку, которая выпадает на Ивана. Как только тренеры «Филадельфии» смогут наладить систему в обороне, дела с индивидуальными показателями Проворова станут лучше. А пока нужно терпеть, играть внимательнее, может быть, где-то упростить игру. Иван – грамотный парень, знает, что делать. Бояться за его будущее не стоит.