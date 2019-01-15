Хоккейный ЦСКА вводит санкции против своих болельщиков. За что и почему?

Хоккей 15 января 2019 18:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Перед Новым годом клуб отказался от гостевых секторов на играх в Подольске, Минске и Ярославле. Теперь «санкции» продлены до конца регулярного чемпионата.

ЕСМАНТОВИЧУ НЕ НУЖНЫ ФАНАТЫ

Вот так звучит официальное заявление ХК ЦСКА, размещенное на официальном сайте клуба: «Информируем вас, что в связи с продолжающимися нарушениями Правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, централизованный гостевой сектор болельщиков ЦСКА до окончания регулярного чемпионата КХЛ организовываться не будет. Просим вас с пониманием отнестись к данному решению».

Понимания тут ждать явно не приходится. Достаточно посмотреть на реакцию армейских болельщиков в первый раз, еще до праздников.

«29 декабря руководство ПХК ЦСКА «поздравило» своих болельщиков с наступающими новогодними праздниками, опубликовав на официальном сайте и в социальных сетях клуба заявление о закрытии заявок на гостевые квоты билетов на выездную новогоднюю серию матчей. Зная о бойкоте фанатами ЦСКА домашних игр команды с этого сезона, ответственные в клубе люди решили уже официально оставить команду без активной поддержки и в чужих городах, на гостевых площадках. В вышеупомянутом провокационном релизе (а это заявление ничем другим назвать не представляется возможным) горе-менеджмент просит «не поддаваться на провокации». Непонятно только что именно данные личности считают провокациями. Когда несколько сотен болельщиков тратят своё время, деньги и едут в любое место на карте, где играет родной ЦСКА, поддерживают команду и прославляют её цвета на стадионе и в городе? Или когда они, наёмные работники, сидящие на зарплате нефтяного донора в теплых офисах, пытаются своими необдуманными действиями и заявлениями внести раздор в единые ряды армейской публики?»

В итоге болельщики все равно на выезд отправились – с учетом новогодних каникул Минск и Ярославль у многих были оплачены. Просто билеты на матч пришлось покупать не через клуб, а в общих кассах, или с рук. В итоге в Минске ЦСКА поддерживало около 300 человек, в Ярославле – около 200. Нет никаких сомнений, что так будет и дальше – запретить поклонникам посещать свои игры клуб не в силе. Но официально ЦСКА от своих болельщиков просто отказался.

В чем тут дело? Противостояние президента клуба Игоря Есмантовича с активной группой фанатов продолжается не первый год. Последнее обострение было перед стартом сезона, когда ЦСКА стал делить одну арену со «Спартаком» (пусть и присвоив ей свое имя). В итоге фанаты отказались от посещения домашних матчей, что вполне устроило Есмантовича. Опыт нескольких лет ясно говорит – эта целевая аудитория его не интересует вовсе. Нет их во дворце – тем лучше. Есмантовичу нужны платежеспособные болельщики «среднего уровня», которые ничего не скандируют (кроме названия клуба), и не рисуют никаких баннеров. Для него фанаты – странные и лишние люди, от которых одни неприятности. Они и случились – но позже.

И ЧТО ТЕПЕРЬ?

Игнорируя домашние матчи, фанаты не отказывались от выездных. И гром грянул в Санкт-Петербурге 22 декабря, когда ЦСКА приехал в гости к СКА на футбольный стадион. Именно там фанаты вывесили баннеры в адрес президента, которые теперь клуб называет «нарушением правил поведения».

И вот теперь «война» (а я надеюсь, Есмантович четко понимает, что он именно воюет) вышла на новый уровень. И, наверняка, стоит ждать ответного хода – фанаты-то особенно своего настроя не скрывают, и за обтекаемые формулировки не прячутся. 22 января ЦСКА снова сыграет в Ярославле, 2 февраля в Череповце, а 4-го в Минске. Все это – не самые дальние и дорогие выезды. И будет просто-таки чудом, если там все пройдет «гладко».

Интересно, что дальше? Совершая такой ход (закрытие гостевого сектора до конца чемпионата), клуб должен иметь некий план. Что он будет делать по ходу Кубка Гагарина? Тоже обойдется без поддержки на выезде? При этом было бы в корне неверно представлять эту историю, как частный конфликт Есмантовича и фанатов. На выезды ездят не только фанаты, но и те самые «болельщики среднего класса». Теперь им будет посложнее попасть на хоккей – в Ярославле, к примеру, наверняка будет аншлаг.

В общем, есть за чем понаблюдать. С грустью – потому что деструктивный настрой еще никогда не излечивал ни одну проблему. И карательные меры – тоже. На фоне практически полного единения самых разных фанатов и болельщиков с футбольным ЦСКА, весьма благополучной ситуации с ЦСКА баскетбольным, хоккейная история выглядит дико. Да она такая и есть. Будем, как говорится, наблюдать...