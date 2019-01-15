В «Салавате Юлаеве» снова сменилась власть. И это политика, а не спорт

Хоккей 15 января 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Юртаев Андрей

Что на самом деле стоит за увольнением очередного генерального директора хоккейного клуба из Уфы

Вечером 9 января в СМИ появилась новость, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» меняет генерального директора Тагира Ибрагимова, который успел проработать на своей должности чуть менее двух лет. На следующий день все уверенно говорили об этом, как о свершившемся факте, а 11 января уже и сам клуб официально объявил об увольнении и назначении исполняющим обязанности генерального директора Александра Курносова – ближайшего зама уволенного Ибрагимова.

Так вышло, что и 10, и 11 января «Салават Юлаев» проводил свои матчи и в обоих одержал победы. Пусть и не простые, и над не самыми сильными соперниками, но максимальное количество очков в этих встречах было набрано. То есть с точки зрения результата перестановки в кабинетах на «Уфа-Арене» никакого влияния на счёт на табло не оказали. То, что болельщикам хотелось бы более уверенной игры в этих матчах – так этого им хочется на протяжении всего сезона. Такой уж в этом году «Салават».

Но если увольнение Ибрагимова не привело к кардинальным изменениям в игре, это совершенно не значит, что и в дальнейшей перспективе всё останется на своих местах.

Когда продали нефть

Своего последнего большого успеха «Салават Юлаев» добился в 2011 году, когда выиграл Кубок Гагарина. После этого уфимцы ещё дважды добирались до финала конференции. И регулярно меняли руководство клуба – новый генеральный директор будет уже шестым за последние восемь лет. Если считать ещё и Курносова, который сейчас исполняет обязанности, то даже седьмым.

Те, кто живет за пределами Башкирии, скорее всего не в курсе, почему так часто меняются руководители клуба, в котором вроде бы всё долгое время было хорошо. Ведь до триумфального 2011-го случилось ещё и чемпионство в 2008-м, добытое параллельно с тремя подряд победами в регулярных сезонах. Но для жителей республики никакого секрета тут нет.

«Салават Юлаев», и хоккей вообще, долгое время являлся одним из любимых увлечений первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. В конце нулевых в команду стали вливаться огромные деньги, что позволило подписать в Уфу множество звёздных хоккеистов, «украсть» из Северной Америки нападающего «Нэшвилл Предаторз» Александра Радулова (у форварда был действующий контракт с клубом НХЛ, и отказ выполнять этот контракт стал причиной большого скандала) и пригласить на тренерский мостик тренеров сборной Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина (тоже не без скандала: тренеры ушли из ЦСКА, объявив, что хотят сосредоточиться на работе в сборной, но вскоре появились в Уфе).

Однако в те же самые годы позиции Рахимова на посту президента республики медленно, но верно слабели в борьбе с федеральным центром. В 2010 году Рахимов уступил свой пост Рустэму Хамитову, а чуть раньше – продал АФК «Система» контрольный пакет акций шести предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса, среди которых была и компания «Башнефть». Деньги от продажи башкирских предприятий поступили на счета нескольких подконтрольных семье Рахимова благотворительных фондов, один из которых – под названием «Урал» – и стал спонсором «Салавата Юлаева».

Футбол вместо хоккея

Перед пришедшим к власти Рустэмом Хамитовым встала непростая задача. С одной стороны, он пытался лишить своего предшественника следов любого влияния во всех возможных сферах. Ведь если Рахимов, возглавлявший республику почти два десятка лет был беспрекословным авторитетом в регионе, то самого Хамитова особо никто и не знал, ему необходимо было утвердиться на новой должности. С другой – хоккей был не просто любимой игрушкой Рахимова, это был вид спорта номер один в республике, который пользовался огромной популярностью. Запретить «Салавату Юлаеву» получать деньги из фонда «Урал», превратить клуб из фаворита в середняка – такое решение стало бы для Хамитова настоящим самоубийством. Поэтому новый президент решил пойти другим путём. Он решил развивать футбол. Так появился ФК «Уфа».

Это в 2018-м «Уфа» поиграет с «Глазго Рейнджерс» в квалификации к Лиге Европы. А тогда, на заре эпохи Хамитова, футбольный клуб был образован на базе команды с невероятным названием «Башинформсвязь-Динамо», пылившей в одной из зон второй лиги. До хоть какой-то популярности в городе было ещё очень далеко. А «Салават Юлаев» в тот сезон станет обладателем трофея, и не пустить Рахимова в чемпионскую раздевалку будет нельзя. Два медведя сойдутся в одной берлоге, и Хамитов, скрепя сердце, будет смотреть, как Рахимов пьёт из кубка и празднует с игроками, в то время как на действующего президента все пока глядят как на чужака.

Сразу после чемпионства в руководстве хоккейного клуба начинаются перестановки: меняются президент и генеральный директор, контракт с Быковым и Захаркиным не продлён, вместо них на тренерский мостик возвращается Сергей Михалёв. «Салават Юлаев» вступает в довольно странный период: спонсирует команду по-прежнему благотворительный фонд «Урал», то есть Муртаза Рахимов, но все ключевые решения принимаются по согласованию с Рустэмом Хамитовым.

Смена власти и арестованные счета

Окончательно избавиться от влияния Рахимова на хоккей удалось только к 2015 году, когда счета фонда «Урал» были арестованы в рамках очередного витка следствия по АФК «Система». Новым спонсором «Салавата Юлаева» стала «Башнефть», которая на тот момент основной своей частью принадлежала уже Росимуществу.

Смена спонсора послужила поводом к очередной смене руководства хоккейного клуба. Теперь его генеральным директором стал легендарный уфимский хоккеист Александр Семак, который ранее тренировал молодежную команду системы. Правда к моменту своего назначения он уже успел стать, во-первых, депутатом, а во-вторых, персоной нон-грата на «Уфа-Арене», куда его вообще было велено не пускать из-за довольно резких высказываний в отношении того, как развивается «Салават Юлаев».

Ещё надо отметить, что сезон 2014/15 и правда получился для команды довольно слабым. Генеральный менеджер Олег Гросс и главный тренер Владимир Юрзинов-младший вели подковерную борьбу, стараясь избавиться друг от друга. В итоге команда вылетела в первом раунде плей-офф, и изменения действительно напрашивались. Так что поменялся не только спонсор. Поменялись тренеры, игроки, маркетологи и многие другие сотрудники клуба.

Но перезагрузка «Салавата» в итоге запустила текучку с новой и невиданной силой. Семак проработал меньше года, его сменщик Валерий Нургутдинов – год с копейками. Ибрагимов вот сейчас, получается, чуть меньше двух, а должность президента оказалась и вовсе упразднена. Для сравнения в эпоху Рахимова президент клуба Николай Курапов и директор Вадим Рыбинский с небольшим перерывом проработали с 2004-го по 2011-й, то есть расцвет клуба и оба чемпионства были добыты при их непосредственном участии.

Почему же при такой стабильности в нулевых клуб начало лихорадить во второй половине десятых? По всей видимости, это признание собственных не самых удачных кадровых решений. Семака уволили посреди сезона, никому ничего не объяснив. С результатом на тот момент у команды всё было хорошо, но можно предположить, что некоторые менеджерские решения бывшего хоккеиста оказались не совсем удачными. Всё-таки некоторым спортсменам нужно чуть больше времени, чтобы стать эффективными управленцами и политиками.

Зато с Нургутдиновым всё понятно – он элементарно не справился. До «Салавата» он руководил его фарм-клубом – «Торосом» из Нефтекамска, а на более высоком уровне оказалось, что он просто не обладает должным авторитетом. Авторитетом обладал Тагир Ибрагимов, пришедший в клуб из администрации Хамитова. Но его судя по всему подвела очередная смена власти в регионе, поскольку на место самого Хамитова в октябре 2018-го пришёл Радий Хабиров, который пока что носит звание врио Главы Республики Башкортостан, но ведёт себя настолько по-хозяйски, что кажется его официальное избрание лишь дело времени и техники.

Политика? Деньги? Результаты?

Увольнение Ибрагимова из-за его приближенности к Хамитову – всего лишь предположение, нельзя ведь взять и без причины уволить вообще всех, кто хоть как-то с Хамитовым был связан. Нам как всегда никто ничего не объяснил, но должность гендиректора хоккейного клуба в Уфе действительно должность политическая, не случайно перед президентскими выборами 2018 года Тагир Ибрагимов стал доверенным лицом Владимира Путина. А во всём, что касается политики, не так часто принято говорить правду. Ну уволен и уволен, что тут ещё сказать? Сами должны понимать, не маленькие уже.

Однако чисто теоретически есть ещё две версии, которыми можно пытаться объяснить увольнение Ибрагимова. Первая из них – спортивный результат. «Салават Юлаев» несмотря на все эти перестановки всегда оставался командой со стабильным финансированием, неплохим бюджетом и максимальными задачами. При этом на протяжении всего нынешнего сезона команда барахтается в районе 6-7 места в своей конференции. То есть в плей-офф должна попадать в любом случае, но реальных перспектив что-то выиграть – особо нет. В такой ситуации обычно принято спрашивать с тренера, но Николай Цулыгин продолжает работать, а в январе менять наставников как-то уже поздновато.

Здесь можно предположить, что нежелание уволить Цулыгина и подписало приговор Ибрагимову, хотя в этом смысле у гендиректора может быть небольшое оправдание.

Никогда главный тренер «Салавата Юлаева» не назначался без одобрения главы региона. А тут самого главу региона сменили в октябре. Очевидно, что новому руководителю сразу после назначения было не до спорта. До спорта он добрался в январе, когда уволил директора не только у хоккеистов, но ещё и у уфимского волейбольного клуба «Урал». С Шамилем Газизовым из ФК «Уфа» в эти же дни Радий Хабиров просто встретился, здесь никого увольнять не стал.

Ещё одна версия связана с инсайдерской информацией, прозвучавшей в одном СМИ, нигде и никак больше не подтверждённой, но всё же обратившей на себя внимание. Речь о том, что финансирование «Салавата Юлаева», якобы, может быть серьёзно сокращено. Вроде бы слух и слух, ничего более, но тут нужно опять вернуться к судьбе главного спонсора команды – компании «Башнефть». В октябре 2016 года была завершена сделка по продаже государственного пакета акций «Башнефти» компании «Роснефть». Именно «Роснефть» сейчас является основным акционером «Башнефти». А «Роснефть», как вы знаете, владеет хоккейным ЦСКА. Так что, когда ЦСКА захотел, например, Кирилла Капризова, «Салават Юлаев» вынужден был его отдать по далеко не рыночной цене. С тех пор страшный сон болельщиков «Салавата Юлаева» – это «Роснефть» решившая, что ей достаточно одного хоккейного клуба в КХЛ, и базируется такой клуб явно не в Уфе.

Впрочем, не исключено, что все это только домыслы. Источник «Советского спорта», знакомый с ситуацией в компании «Башнефть», пояснил, что компания спортивным спонсорством напрямую не занимается: благотворительная программа «Башнефти», включающая поддержку спорта, является частью сотрудничества с Башкортостаном. Всеми благотворительными средствами распоряжается республика по своему усмотрению для решения текущих задач. Очевидно, что какая-то часть этих денег направляется властями на финансирование хоккейного клуба, но это решение принимает уже не «Башнефть», а правительство республики. Эта версия подтверждается и финансовыми документами клуба: деньги в «Салават» приходят от «Фонда социальных и целевых программ» (принадлежит Минземимущества Башкирии).

Что любит новый мэр?

Если сесть и пофантазировать, наверное, можно придумать и ещё пару версий вплоть до теорий заговора. К каким результатам приведут, произошедшие перестановки, мы пока не знаем. Понятно, что в разгар чемпионата нет смысла устраивать кадровую революцию, а вот в межсезонье изменения могут быть более масштабными, тогда, скорее всего, и проступит изначальный замысел, их спровоцировавший. Здесь важно одно. Всё это опять, с большой долей вероятности, не будет иметь вообще никакого отношения непосредственно к спорту. И пусть в этом тексте речь о «Салавате Юлаеве», но практически то же самое можно написать о большинстве других спортивных клубов в нашей стране.

Посмотрите на Челябинск. При губернаторе Михаиле Юревиче в 2013 году «Трактор» играл в финале, а город принимал Матч звёзд КХЛ. Сразу после отставки Юревича в 2014-м «Трактор» даже не попал в плей-офф. И так везде и в любом виде спорта. Каждый раз после смены губернатора или мэра болельщики начинают гадать: «А какой он? А что он любит? Футбол? Хоккей? Горные лыжи? Дзюдо? Что теперь будет с нашей командой?»

Это только на словах мы стремимся к американской модели спортивной индустрии, где спорт – это бизнес. А на деле построить эффективную бизнес-модель в российском спорте в ближайшее время не позволит отечественная экономика. Так что если у них клубы принадлежат богатым бизнесменам, влюбленным в спорт, то у нас клубы, популярные в народных массах, так и будут оставаться во многом лишь инструментом для политических игрищ, средством, чтобы поделить власть и государственный бюджет.

Жалко как всегда обычного болельщика, который хотел бы просто приходить на трибуны и поддерживать команду из своего родного города или региона. А вместо этого он опять получает какую-то пропаганду и предвыборную агитацию.