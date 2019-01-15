«Сибирь», спаси хоккейную Россию от позора!

Хоккей 15 января 2019 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о неожиданной проблеме, наметившейся в КХЛ. Элитный хоккей в Сибири вымирает!

Я с трепетом следил за матчем «Сибири» с ХК Сочи. И пусть простят меня черноморцы. Когда новосибирцы трижды уступая в счете, все же вырвали победу (5:4), я порадовался их успеху. Все же сибирский клуб хотя бы продолжает бороться за плей-офф, не опускает клюшки.

Шансов не успех, не скрою, мало. 12 поражений на старте чемпионата – это такая ямища, со дна которой допрыгнуть до зоны плей-офф очень трудно. Но команда бьется. И я даже верю, что «Сибирь» может обойти нашпигованный легионерами «Куньлунь», который во второй половине сезона изрядно подсел из-за постоянных дальних перелетов. А вот вытеснить из восьмерки набравшийся уверенности «Трактор» команде Александра Андриевского будет сложно. Тем более, что после Нового года у «Сибири» был очередной спад. Однако надежда пока есть. И за нее – уже спасибо.

Не подумайте, что я фанат новосибирского клуба. Тут другое. Мне за державу обидно! Вы только посмотрите, что происходит с хоккеем на огромной территории России за Уралом.

Это же огромный регион, где хоккей просто обязан культивироваться. Это сама Земля нам диктует – климат, природные условия. Все позволяет мальчишкам гонять шайбу на улице. Но детям нужны местные герои. А где они на уровне КХЛ?!

«Кузню» из лиги изгнали. И чтобы не говорили руководители нашего хоккея с трибун, это ударит по новокузнецкой школе и уже ударило. Увидите, что новых Бобровских, Сорокиных, Орловых, Телегиных, Капризовых мы из Новокузнецка дождемся нескоро.

«Авангард» переехал в Балашиху. Да тут ЧП, ничего не поделаешь. На аварийной арене играть было нельзя. Да, Подмосковье – неплохой вариант, «ястребы» там неплохо обжились. Но, скажу честно, я в душе был за Красноярск. Потому что в этом случае, клуб остался бы в Сибири, в своем регионе. А теперь его там нет. И логика диктует, что в следующем сезоне «Авангард» надо переводить в Западную конференцию. И как бы клуб не тужился поддерживать связь с омскими болельщиками… Это не то. Это нельзя даже сравнить с ситуацией, когда команда играет в родном городе.

И что же получается? На весь огромный таежный регион у нас в КХЛ одна-единственная «Сибирь», которая никак не выберется из подвала турнирной таблицы. Но, повторюсь, спасибо клубу, что хотя бы пытается это сделать, несмотря на кучу объективных причин нынешней неудачи. В первую очередь – финансовых.

Господа, по-моему, это позор! Да даже Бог с им, с позором. Это просто ненормально! В Москве и Московской области пять команд, на Урале три, на Дальнем Востоке тоже три. А на огромной территории «Сибири» всего одна. И та на сегодняшний день – аутсайдер.

Тут проблема такого масштаба, что и федеральным властям не грех задуматься о ее решении.

Осталась «Сибирь» одна в одноименном регионе – увеличьте ей бюджет, чтобы команда была хотя бы на виду в КХЛ.

Улетел «Авангард» на Запад – сделайте все, чтобы команда вернулась в родной Омск на новую арену в предельно короткие сроки.

Подумайте о судьбе «Кузни» не поторопились ли убирать ее из элиты? Да, спонсоры хотят видеть свои команды под боком – поближе к столице. Но кто тогда и за счет чего будет развивать в хоккей в дальних регионах?

…А пока болеем за «Сибирь». Но если она в плей-офф не прорвется, то хоккей за Уралом умрет-уснет в феврале до будущей осени.

И мне от этого не по себе. А вам?