Размагнитили. ЦСКА дома уверенно обыграл «Металлург»

Хоккей 15 января 2019 23:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Лидер чемпионата, одолев «Магнитку» 3:0, прервал победную серию гостей из восьми матчей.

МОЗЯКИН ПРОТИВ ЦСКА

В середине второго периода ЦСКА дважды подряд остался в меньшинстве, и я вспомнил о Сергее Мозякине. Начинавшем большую карьеру в ХК ЦСКА у Виктора Тихонова. Никто в отечественных чемпионатах не забивал московским армейцам больше, чем Мозякин. На его снайперском счету 521 шайба, 21 он отгрузил красно-синим, 14 из которых в Москве. А голкипера ЦСКА Илью Сорокина огорчал пять раз.

Однако на этот раз вратарь хозяев просчитал фирменный вантаймер (бросок в одно касание) капитана «Магнитки» и черенком клюшки преградил шайбе путь в ворота. Заставив взяться за голову не только Мозякина, но и выведшего его на бросок Николая Кулемина. Сидевшие в ложе знаменитые армейцы Владислав Третьяк и Сергей Федоров от восхищения всплеснули руками.

Может, «десятке» гостей интереснее было поразить ворота сменщика Сорокина – Ларса Юханссона, которого он пока не огорчал. Швед мог бы стать 160-м вратарем-клиентом Мозякина.

До этого игра между финалистами плей-офф-2016 протекала вяло. Особенно первый период. В невысоком темпе «сталеваров» обыграть проблематично. Чешская система Йозефа Яндача 1-2-2 работает безотказно. Тем более, когда вратарь-гренадер Василий Кошечкин тащит. А он не дает усомниться в классе и надежности.

В стартовой 20-минутке самой заметной фигурой стал защитник гостей Максим Матушкин. Дважды его выводили на козырную позицию, но открыть счет ему не посчастливилось.

Кстати, слабое звено «Металлурга» – защитники. За исключением Виктора Антипина они не могут похвастать первым пасом. Особенно обидно за молодого Дронова и уже опытного Алексея Береглазова. Первого замучили травмы, одна серьезнее другой, а второй сник после заокеанской командировки.

А когда судьи остановили выход «2 в 1» Кулемина и Мозякина, зафиксировав у первого из них офсайд, не выдержали нервы у их центра Мэтта Эллисона и даже Яндача. Канадцу пришлось выписать «десятку» штрафа.

В третьем периоде раздосадованный с ползоны щелкнул в живот Сорокина.

ПОПОВ ПРОТИВ «МАГНИТКИ»

Хозяев на матч вывел с нашивкой «С» 38-летний Александр Попов. Дело в том, что кадровый капитан Сергей Андронов, которого молва сватает в «Торонто», пропускал вторую игру подряд.

Сан Саныч – так уважительно обращаются к Попову в команде – злой гений «Металлурга». Забросил «сталеварам» 16 шайб и три Кошечкину.

Однако не ему было суждено отличиться. Счет мощным щелчком в одно касание открыл Михаил Григоренко, реализовав первое же для хозяев численное преимущество.

В этот момент наставник хозяев Игорь Никитин выпустил интересную бригаду – Максим Шалунов, Антон Слепышев, Кирилл Капризов, Григоренко, плюс защитник Артем Блажиевский.

Жаль, что Шалунов потерял вкус гола. Помните, как лихо он забивал буллиты в первом армейском дерби в Санкт-Петербурге? Теперь же выйдя с глазу на глаз с Кошечкиным, форвард хозяев забыл бросить и наказать чешскую систему за единственный серьезный прокол в обороне.

ТЕЛЕГИН ПРОТИВ РЫЛОВА

Ближе к экватору третьего периода защитник гостей Яков Рылов, примерявший и армейскую форму, центре поля расколол Слепышева. Силовой прием можно было бы посчитать идеальным, если бы «сталевар» слегка не подпрыгнул в момент контакта с соперником. За партнера стремглав вступился Иван Телегин. Завязалась потасовка, которую судьи быстро погасили.

«Магнитке» такая встряска не помогла. Третье численное преимущество лучшее большинство лиги в гол не воплотило.

Вопросы о победителе сняло ведущая тройка хозяев. Григоренко, Капризов и Вей расчертили комбинацию в духе легендарного звена КЛМ. Канадцу осталось не промахнуться по пустым воротам.

Телегин же тоже отпраздновал личную победу. Пусть и не в драке. Он поразил пустые ворота. А Сорокин засушил восьмой сухарь, догнав по матчам на ноль своего шведского напарника.