Кучеров спит, просыпаются Бучневич и Ковальчук. В НХЛ русские прилично зажгли

Хоккей 16 января 2019 11:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Было много интересного.

КУЧЕРОВ ДЕРНУЛ СТОП-КРАН

Никита Кучеров впервые за два месяца не заработал очков в двух матчах подряд. До этого он набирал их со скоростью певца Сайго, который убегает от гепарда. В матче против «Далласа» российский супербомбардир четырежды бросал по воротам Антона Худобина, но так и не смог его пробить.

Зато это удалось сделать Михаилу Сергачеву. Он завалил крутейший голешник в девятку, который стал дня него вторым в сезоне. Да и вообще, молодой защитник выдал очень приличную игру и стал второй звездой матча против «Далласа».

Отдельные респекты летят в адрес Андрея Василевского, который добрался до третьего шатаута в сезоне. Он отразил 35 бросков по своим воротам, в том числе, шесть – от Александра Радулова. Это уже 15-й сухой матч в его карьере. В истории франшизы по этому показателю он вышел на второе место, опередив Николая Хабибулина, на счету которого 14 шатаутов в форме «Лайтнинг». Рекордсмен клуба по этому показателю – Бен Бишоп, у него 17 сухарей. Василевский может обогнать его уже в этом сезоне.

У ХЛЕБУШКА СНОВА ГОЛ+ПАС

Артемию Панарину так понравилось забивать в предыдущем матче с «Рейнджерс», что он решил не отказывать себе в удовольствии и вкатил отличный голешник в ворота «Нью-Джерси». Хлебушек отлично подключился на пятак, где его нашел поперечной передачей Дэвид Савар. Для Панарина это уже 18-я шайба в сезоне.

Во втором периоде он вышел на розыгрыш лишнего и поучаствовал в голевой комбинации передачей. Уже второй матч подряд Панарин завершает с двумя набранными очками (1+1).

Сергей Бобровский ночью отдыхал. Ворота «Коламбуса» защищал его бэкап – Йонас Корписало. Сыграл он вроде бы понадежнее, чем Боб, но нужно понимать, что уровень сопротивления «Нью-Джерси» был гораздо ниже того, что продемонстрировали «Рейнджерс» в предыдущем матче, где россиянин пропустил пять шайб.

ПОРАДУЕМСЯ ЗА ИЛЬЮ КОВАЛЬЧУКА

Признайтесь, вы ждали новостей о нем. Ведь их не было очень давно. Все потому, что «Лос-Анджелес» Ковальчука играет в этом сезоне так, что об это не хочется не только писать, но и говорить. Ситуацию не смогла исправить даже смена тренера. Уилли Дежарден, вставший на скамейку «Кингз», начал с того, что отправил Ковальчука в четвертое звено, а потом начал постепенно его оттуда поднимать.

Илья пропустил целый ряд матчей из-за инфекции в ноге, ударно вернулся, набирая очки в двух матчах подряд, а потом замолчал на десять игр. Ночью ему удалось прервать эту неудачную серию. Ковальчук вновь вышел в первом звене и сыграл почти 19 минут. За это время он сумел забросить трудовую шайбу, сыграв на добивании.

Такие голы вообще-то несвойственны 17-му номеру «Лос-Анджелеса», но если шайба упорно не идет в ворота, значит надо ломить на пятак и заталкивать ее туда вместе с защитниками и вратарем. Ковальчуку это удалось. Остается надеяться, что Илья на этом не остановится и выйдет на свой нормальный бомбардирский уровень. А то пока его 21 очко (8+13) в 37 матчах сезона выглядят несолидно.

«ВАШИНГТОН» ПЕРЕЕХАЛИ, РОССИЯНЕ – В МИНУСЕ

У одной из самых русских команд НХЛ минувшей ночью случился блэкаут. Их жестко переехал «Нэшвилл» - 7:2. Это тот момент, который вообще не хочется смаковать. Поэтому просто обойдемся статистикой. У Александра Овечкина полезность «-3», у Дмитрия Орлова «-4», у Евгения Кузнецова «-2».

У Кузи ситуация получше за счет участия в голе Ти Джея Оши. В том эпизоде Евгений отдал свою 30-ю голевую передачу в сезоне. Но почему-то кажется, что сам он этому обстоятельству не очень рад. Вы просто посмотрите, что «Нэшвилл» сделал с его командой… Ужас.

БУЧНЕВИЧ РАЗОЗЛИЛСЯ

У Павла Бучневича очень тяжелый сезон. Его постоянно критикуют тренерский штаб и болельщики. В тот момент, когда казалось, что он смог переломить тенденцию, Буч получил обидную травму. Возвращение получилось ударным – Павел набирал очки, играл в топ-6, но потом опять скатился в четвертое звено. А там нужно носиться по площадке с ошалевшими глазами и втыкаться во все, что движется. В общем, специфика совсем не для мастеровитого Бучневича.

Но в этом есть элемент воспитания. Тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна не устраивает, что Павел на площадке слишком мягкий, ему не хватает злости и агрессии. Сам Бучневич в интервью говорил, что понимает свои проблемы и работает над ними. Кажется, минувшей ночью ему удалось как следует разозлиться.

В матче против «Каролины» он получил свои шансы в большинстве и дважды реализовал лишнего.

Причем свой первый гол он завалил с мясом, броском в одно касание. Шайба несколько раз срикошетила о клюшки игроков и амуницию кипера, но все равно прошла между щитков Макиленни. Когда не идет, нужно забивать именно так.

ИЗ МИНОРНОГО

18-летний Андрей Свечников не набрал очков в восьмом матче подряд и вышел на второе место в лиге по числу малых штрафов. Молодой форвард очень много удаляется. Подводит эмоциональность и излишнее желание. По своей энергетике Свечников напоминает Александра Радулова, но опыта и мастерства ведения борьбы пока не хватает. Главное, чтобы у тренерского штаба «Каролины» хватило терпения и его не начали наказывать за эти фокусы выводом из состава. К слову, свой второй гол Бучневич забил именно после удаления Свечникова.

«Питтсбург» Евгения Малкина опять сгорел. На этот раз «Сан-Хосе» - 2:5. Джино схватил «-3», завершив второй матч подряд с подобным показателем. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. «Пингвины» в этом сезоне фестивалят по полной. Сначала улетают на дно, выдавая серию поражений, а потом триумфально туда возвращаются, одерживая 10 побед в 12 матчах. Так что за будущее Малкина переживать не стоит. В плей-офф он будет по-любому.