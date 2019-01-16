«Авангард» и «Салават» выдали суперматч. Уфа отскочила, но их тактика – огонь

Хоккей 16 января 2019 14:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Все, что нужно знать о лучшем матче вчерашнего дня.

1. «Салават» сделал ставку на низкую оборону и не прогадал

В принципе, это довольно очевидных ход, учитывая специфику игры «Авангарда». Команда Боба Хартли играет от броска, поливая по воротам даже из не самых очевидных позиций. В таких условиях главным фактором становится игра на собственном пятаке и помощь вратарю при отскоках.

Уфимцы низко откатывались в свою зону, отдавая синюю линию защитникам омичей, и внимательно дорабатывали любой эпизод, когда Юха Метсола не мог по каким-то причинам зафиксировать шайбу.

В первом периоде этот плане работал идеально. Команде Цулыгина удавалось не только зачищать пятак, но и накрывать броски соперника. В стартовом отрезке на счету игроков «Салавата» пять блоков.

2. Контратаки Уфы - мощь

Цулыгин сделал ставку на контратаки, зная, что «Авангард» идет в чужую зону всей пятеркой. Тренерский штаб «Салавата» разобрал типичные розыгрыши шайбы омичей, поэтому игрокам не составляло труда накрывать броски соперников и убегать в быстрые контратаки с места отбора.

Защитники «Авангарда» в таких ситуациях не успевали откатываться и восстанавливать позиции. Уфа получала численное преимущество в контратаке. В одном из таких эпизодов Линус Умарк попал в штангу, хотя должен был забивать вторую шайбу и укреплять преимущество своей команды.

Во втором периоде план Цулыгина работал чуть хуже, но его команде все равно удалось забить в быстром переходе. Александр Бурмистров разогнался по борту и ввалил мощный скример в ближнюю девятку Ивана Налимова. Есть первая шайба Бурми за новую команду. После этого Александр приехал на лавку и выдохнул: «фух, бл…». За новую команду он не мог забить 16 матчей подряд. Теперь должно пойти.

3. Хартли пошел на риск и это почти сработало

Вряд ли кто-то мог подумать, что Боб – трусливый тренер. У него не так много тактических ходов, но то, что он сделал во втором периоде матча против «Салавата», нетипичная ситуация для нашей лиги. Большинство тренеров КХЛ предпочитают ничего не менять по ходу матча, особенно если их команда проигрывает с минимальным счетом. Они просто надеются на то, что изначальный план сработает.

Хартли же во втором периоде ужесточил форчек. Два форварда Омска глубоко заезжали в зону «Салавата», заставляя защитников быстрее начинать атаки и ошибаться. «Авангард» возвращал себе шайбу, расставлялся в зоне и начинал обстрел ворот Метсолы.

Во втором игровом отрезке омичи нанесли 17 бросков в створ и гораздо агрессивнее, чем в первом периоде, работали на пятаке. Это принесло свои плоды очень быстро – Давид Деарнэ подставил клюшку под наброс Коди Фрэнсона.

Но фишка в том, что системно «Салават» не развалился. Да, уфимцы гнулись под давлением Омска, но голы пропускали в основном из-за своих ошибок. Тэйлор Бек забросил в большинстве и тут есть вопросы к Метсоле, шайба Стольберга в меньшинстве – вообще случайность – Теему Хартикайнен, отдавая передачу на синюю линию, попал в конек арбитра и Кирилл Семенов разогнал контру. Четвертый гол в ворота Метсолы – это лютый привоз Павла Коледова.

4. Бек – в огне!

Когда Тэйлор Бек приехал в «Автомобилист», казалось, что он будет как минимум в бомбардирском топе екатеринбуржцев. Но сначала канадец тяжело вкатывался в сезон, потом команду возглавил Владимир Крикунов, который очень не любит кленовый сироп, а следом и сам Бек напортачил, подравшись с партнерами на тренировке. Со сломанным носом он поехал в «Куньлунь», где тоже не зажег.

Этот сезон он начал в китайском клубе и стал лучшим бомбардиром команды, но все равно не показывал ничего выдающегося. Поэтому когда его взяли в Омск с формулировкой: «Он усилит нашу команду», это вызывало лишь ироничную улыбку.

В итоге Бек выдал убойную серию, в рамках которой набрал 8 очков (6+2) за семь матчей. Вчера он вновь забил, но Метсола ему немного помог.

5. Уфе повезло в концовке, но все по делу

«Салават» довольно пассивно провел два первых периода, но смог перестроиться и агрессивно провести концовку. В концовке третьего игрового отрезка, когда нужно было отыгрываться, они смяли «Авангард», который потратил слишком много сил. Было бы куда интереснее, если бы Цулыгин решил сыграть на встречных курсах с самого начала, матч в таком раскладе получился бы очень фестивальным, но и так вроде вышло неплохо.

Уфа надавила в концовке и омичи не справились с двумя эпизодами – не накрыли бросок Захара Арзамасцева, который здорово поливает от синей в последних матчах, а потом сломались под давлением Владимира Жаркова на дальнем пятаке, который в падении смог отдать пас на пустые ворота Антону Бурдасову.

Да, в целом, Уфа отскочила, но концовку они провели гораздо сильнее, так что – все по делу. Цулыгин доказал, что главное – вовремя понять, что надо идти ва-банк.