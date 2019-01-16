«Слован» в КХЛ не нужен. Лучше вернуть в лигу «Ладу» и ближайших соседей!

Хоккей 16 января 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Вчера «Слован» на своем льду уступил «Трактору» - 0:2 и стал первым клубом КХЛ, лишившимся всяких шансов на плей-офф. При этом впереди у словаков еще аж 11 матчей, очки в которых им, получается, совершенно не нужны. И целых пять домашних игр – как на них загнать зрителя, лично для меня загадка. Все это в очередной раз трубит: КХЛ в своем развитии зашла в тупик, и нужно четко – прямо сейчас! – определиться, что мы хотим, куда и как идем.

Скандальные истории с обанкротившимися словацким «Попрадом», пражским «Львом», хорватским «Медвешчаком», а теперь с братиславским «Слованом» ясно показали, что движение КХЛ в Западную Европу исчерпало себя. Всем этим проектам необходимы российские деньги. Без них с бешеными, ничем неоправданными зарплатами игроков в наших клубах-олигархах европейцы мгновенно становятся неконкурентоспособными. «Словану» в КХЛ уж точно делать нечего. Это вердикт не мой, местных болельщиков!

Я помню, как зритель валил во дворец Ондржея Непелы в первые сезоны их любимой команды в КХЛ, когда все было в новинку-диковинку. Я прекрасно помню, что творилось в Словакии в год локаута в НХЛ, когда я заглянул в Братиславу на матч «Слована» с пражским «Львом» со Здено Харой: ажиотаж был настолько велик, что билеты официально разыгрывали в интернете через аукцион! Счастливчики в фойе мне рассказывали, что это удовольствие им обошлось в 70 евро. Многие покупали билеты детям на день рождения, что для них было лучшим подарком.

Но сейчас на посещаемость флагмана словацкого хоккея без слез не взглянешь: в новом году - 4486 человек, 5308, 5237. И это при вместимости 10450. Об аншлагах и говорить не приходится. Потенциально зал могли заполнить разве что ЦСКА и СКА. Однако КХЛ с какого-то перепуга отправила армейцев на свидание со «Слованом» в Вену?! Где номинальные хозяева без поддержки своей торсиды были уничтожены 0:9 и 0:7…

Фанаты голосуют ногами и евро. А потому «Словану», чтоб окончательно не превратиться в посмешище, пора возвращаться в национальную лигу. Исторические рубки с «Кошице» и «Баньска-Быстрица» наверняка вернут болельщиков на трибуны. Плюс нужно срочно заявляться на будущий сезон в Лигу чемпионов – чешские, шведские, финские, немецкие, швейцарские гранды ничем не хуже российских. Что наглядно продемонстрировал провал «Магнитки» на недавнем Кубке Шпенглера. Прямо скажу, я уже устал возмущаться-негодовать, задавая простейший вопрос: с какого, извините, бодуна КХЛ провозгласила себя лигой №2 в мире, не встречаясь с европейскими клубами, пугливо избегая континентальных турниров?

КХЛ обозначила курс на сокращение лиги. Но почему выгоняют российские клубы? Самый дикий случай – исключение первого немосковского чемпиона страны «Лады», которая только-только после долгих лет мучений в сарае-кинотеатре обрела новую арену. Зато иностранцев, наоборот, добавляют - да еще из нехоккейных стран. Попутно грозят и дальше привлекать кого ни попадя – от Лондона до Сеула, от Парижа до Зальцбурга.

Ну, честно, нет уже сил смотреть на эту ничем не оправданную гигантоманию, абсолютно ничем не подкрепленные амбиции! Что, у наших госкомпаний и крупных бизнесменов главная задача развивать хоккей не на родине, а в Западной Европе и Азии?! К примеру, зачем мы содержим никому даже у себя дома не нужный «Куньлунь»? Ведь всем очевидно, что за три года до зимней Олимпиады в Китае местный хоккей уже не поднять! Сколько китайцев в «Куньлуне»? Пара-тройка! И больше не появится. Ну обозначат в качестве хозяев присутствие на Играх, получат несколько разгромов, как в прошлом году корейцы в Пхенчхане – и достаточно. Не понимаю, нам-то какое дело до развития хоккея в Поднебесной?

Впрочем, причины краха КХЛ на поверхности. Налицо классический случай лебедя, рака и щуки. Ну а если ты не знаешь, куда направляешься, твоему кораблю никогда не будет попутного ветра.

Ведь что такое нынешняя КХЛ? Мутант из трех несовместимых – более того, взаимоисключающих! - частей.

1. Когда нам говорят о необходимости участия в КХЛ «Куньлуня», в ход идет определение лиги как политического проекта.

2. После того как КХЛ возглавил новый президент, провозглашен новый курс: интересы лиги ничто, все исключительно ради сборной России. Отсюда базовые клубы сборной, рваный календарь, завершение сезона в апреле, а регулярки – вовсе в феврале.

3. При этом КХЛ по-прежнему на всех углах твердит, что она – лига коммерческая и регулярно отчитывается о каких-то эфемерных прибылях. Хотя всем понятно, убери из КХЛ государственные деньги – этот замок на песке мгновенно рухнет.

Вот потому лично мне и хотелось бы, чтоб КХЛ как можно быстрее определилась: куда мы все-таки все вместе в одной лодке плывем.

Мое мнение – пока самый вместительный дворец КХЛ меньше самого маленького НХЛ, соревноваться с ней бессмысленно. Без помощи государства хоккей бизнесом в России с нынешними зарплатами хоккеистов никогда не станет. А значит, задача нашей лиги может быть только одна – развивать отечественный хоккей. Хватит витать в облаках!

Но ближайших соседей, к которым все мы привыкли с чемпионата СССР – минчан, рижан, казахстанцев, я бы в лиге оставил. Более того, включил бы в КХЛ клуб из Донецка. Тем более «Донбасс» два сезона в КХЛ уже отыграл и мальчиком для битья, как теперешний «Слован», отнюдь не был: в 2014 году подопечные Андрея Назарова завершили сезон на 6-м месте! К слову, оборачиваясь назад, киевский «Сокол» во главе с Анатолием Богдановым в союзной высшей лиге был одной из самых ядреных перчинок.