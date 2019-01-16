Русский вратарь, которого никто не знает. Он сменит Лундквиста в «Рейнджерс»

Хоккей 16 января 2019 17:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Невероятная история Александра Георгиева, который стал первым болгарским вратарем в истории НХЛ.

СПАСИБО БРАГИНУ, ЧТО РАЗГЛЯДЕЛ

Карьерный путь Александра Георгиева крайне нетипичный для российского вратаря. Он не провел ни одного матча в КХЛ, да и в молодежной лиге шанса не дождался. В НХЛ его и вовсе никто не ждал. Перед сезоном 2017/18 Георгиева позвали на просмотр в тренировочный лагерь «Нью-Йорк Рейнджерс» и через пару недель предложили контракт. Александра сразу же отправили в АХЛ, где ему, как и Андрею Василевскому в свое время, пришлось привыкать к заокеанскому стилю игры. Но обо всем по порядку.

У Георгиева удивительная биография. Он родился в Болгарии и имеет двойное гражданство. Его папа Георги Георгиев – болгарин, мама русская. Сам Александр от своих корней не отказывается - каждое межсезонье с удовольствием отдыхает на родине и немного говорит по-болгарски.

Но спортивное гражданство у него одно. И тут стоит отдать должное Федерации хоккея России (ФХР) и лично Валерию Брагину, который в свое время разглядел игравшего в Финляндии Георгиева и вызвал в молодежную сборную. Хотя до этого Александр в системе сборных не светился – ни по детским, ни по юниорским возрастам.

Георгиев поехал на МЧМ-2016 и стал основным вратарем молодежки, выиграв конкуренции у Ильи Самсонова, который котировался выше. Именно Александр защищал ворота в финале, который наши парни обидно проиграли финнам в овертайме.

После того матча Георгиев переживал больше всех:

- Решающий гол получился обидный. Много раз были такие ситуации, когда чужой игрок шел за ворота, и я успевал переместиться и закрыть дальний угол. Но тут я столкнулся со своим защитником – и не смог. И все же – первая моя медаль на уровне сборных.

В моменте с золотым голом Ессе Пулюярви Александра подбил упавший в борьбе на пятаке Сергей Зборовский. Но эта неудача никак не повлияла на карьеру Георгиева.

В НХЛ ЧЕРЕЗ ФИНЛЯНДИЮ

До попадания в молодежку Брагина о нем никто толком ничего не знал. Александр рос в хоккейной школе «Пингвины», а потом попал в систему «Химика», за который должен был играть в МХЛ. Но этого так и не случилось. Сам Георгиев вспоминает эту ситуацию без особого негатива и никого не винит.

- На самом деле о «Химике» у меня остались самые положительные воспоминания. В Воскресенске я провел пять лет: четыре года отыграл в школе за команду 96-го года рождения и год в МХЛ. Не вина клуба, что тренер в меня не верил.

В «Химике» я был на хорошем счету, считался перспективным, но в МХЛ шанса мне не дали, хотя перед подписанием контракта обещали дать сыграть за сезон как минимум в десяти матчах. В итоге практики не получил вообще, - рассказывал Александр в интервью российским СМИ.

После этого Георгиев уехал в Финляндию в систему ТПС из Турку, где очень быстро начал прогрессировать. Но там он оказался не просто так. Помогли связи с обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Фредериком Норреной – в его лагерь для молодых вратарей Александр ездил с 10 лет.

Поначалу Георгиеву было трудно – все упражнения имели совсем другую специфику, к ним пришлось долго привыкать. Но когда он адаптировался, стал одним из лучших вратарей клубной системы ТПС и уже в 18 лет дебютировал в основе. В своем первом сезоне в главной финской лиге Александр провел 14 матчей, хотя еще недавно не мог пробиться в состав клуба МХЛ.

Уже через год Георгиев стал лучшим вратарем «Лиги» с коэффициентом надежности 1,7 и 92,3% отраженных бросков в 27 матчах. Именно после этого он поехал в лагерь новичков «Рейджерс» и сходу заработал контракт новичка.

ЛУНДКВИСТ, БЕРЕГИСЬ!

Его карьера за океаном начиналась тяжело. Он очень много проигрывал, выдавая отвратительные цифры. Но в системе «Рейнджерс» к нему отнеслись доброжелательно. Не стали дергать, дали время на адаптацию и исправление ошибок, которые Георгиев и сам понимал.

- Здесь очень быстрая игра, важность каждого движения высока. Мне нужно было научиться более резко двигаться из стороны в сторону. Еще одна корректировка – играть немного глубже в воротах. Бенуа Аллер помог мне приспособиться к североамериканскому стилю и заиграть в соответствии с его видением. Я учусь резкости и терпению, - говорил он в феврале 2018-го сразу после первого вызова в основу.

Перед этим Александр выдал восемь побед в девяти матчах за «Хартфорд», в которых ему прилетало по 40 бросков. Но в какой-то степени Георгиеву повезло. По ходу прошлого сезона «Рейнджерс» объявили о перестройке и начали обменивать лидеров, сделав ставку на развитие проспектов. Очевидно, Александр входил в планы менеджмента, потому что его оперативно начали готовить к роли бэкапа матерого Хенрика Лундквиста.

Дебютировал Георгиев с двух поражений, но держался достойно и отразил в этих матчах 71 бросок из 77. Легенда «Рейнджерс» - Лундквист подбадривал молодого россиянина и регулярно подсказывал нюансы. В таких условиях грех не вырасти.

В этом сезоне Александр несколько раз ездил в АХЛ, но всякий раз возвращался в основу. В 2019-м из девяти матчей «Рейнджерс» четыре он начинал в старте и еще в двух заменял проваливающегося Лундквиста, хотя до этого по сезону играл лишь эпизодически.

Дело в том, что на вратарей «Нью-Йорка» выпадает невероятная нагрузка – по их воротам прилетает минимум по 35-40 бросков за игру. Неудивительно, что в таком режиме Лундквист, которому в марте исполнился 37, начал немного сдавать. Вместе с тем, это шанс для Георгиева окончательно закрепиться в основе и через несколько лет, когда в «Рейнджерс» приедет Игорь Шестеркин, составить с ним пару крутых русских вратарей.

Таков расклад вполне реален. Тем более, Александр уже не раз доказывал, что умеет трудиться. У него очень вратарский характер – его практически невозможно вывести из себя. Финская школа дает о себе знать – в свои 22 Георгиев обладает отличной техникой, которую постоянно совершенствует. Он все еще на связи с Норреной, а в системе «Рейнджерс» с ним работает Аллер, который вырастил уже не одного топового вратаря.