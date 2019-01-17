Варламова опять растерзали, а Любушкин сокрушил «акул». Жаркая ночь в НХЛ

Хоккей 17 января 2019 11:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Поражение Семена Варламова, восхождение Ивана Проворова и мощный перформанс Ильи Любушкина – в традиционном обзоре НХЛ от «Советского спорта».

БЕДНЫЙ СЕНЯ

Кипер «Колорадо» Семен Варламов начал гостевой матч против «Оттавы» с парочки породистых сейвов, но было понятно, что долго он не продержится. «Сенаторс» – одна из худших команд, но сегодня ночью она сминала оборону «Эвеланш» как будто это сырой фарш.

Все логичным образом пришло к тому, что во втором периоде шайбы полетели в сетку ворот Варламова одна за другой. За семь минут «Оттава» загрузила ему трешку, но предъявить Семену можно разве что за эпизод со вторым голом. «Колорадо» полностью провалил пятак, оставив своего вратаря воевать в одиночку. Впрочем, это происходит регулярно, к подобным ситуациям пора привыкнуть.

Но вообще, «Эвс» стоит помнить, что они вообще-то борются за плей-офф и так безобразно играть против «Оттавы», которая полирует дно Восточной конференции, вообще не стоит.

А пока получается так, что Варламов в седьмой раз за сезон пропустил в одном матче четыре шайбы и больше. В игре против «Сенаторс» российский кипер отразил лишь 26 бросков из 30. Но на его статусе это никак не отразится. У бэкапа Семена – Филиппа Грубауэра – статистика гораздо хуже.

Единственной хорошей новостью для российских поклонников «Колорадо» является гол Никиты Задорова. Он шикарно приложился от синей линии, забросив четвертую шайбу в сезоне, и как-то умудрился закончить в целом провальную для его команды игру с положительным показателем полезности «+1».

РЕНЕССАНС ПРОВОРОВА

Как мы и обещали, дела у Ивана Проворова налаживаются. Матч против «Бостона» российский защитник «Филадельфии», как и вся команда, начал не очень здорово. Но там ошибались все. В первую очередь, его партнер по первой паре Трэвис Сенхайм. В моменте со вторым голом в ворота «Флайерс» он сыграл просто безобразно, а Проворов не успел исправить ошибку партнера.

«Филли» очень быстро получили двушку и под конец периода взялись исправлять ситуацию. Кампанию по спасению матча возглавил Иван, который начал в одиночку привозить шайбу в зону «Бостона», в дальнейшем развивая позиционные атаки. Так ему удалось дважды поучаствовать в голах своей команды.

Сначала его усилия поддержали Клод Жиру и Оскар Линдблом (с гола последнего начался камбэк «Филли»), а в третьем периоде Проворов поучаствовал в комбинации, которая привела к голу Шона Кутюрье, который оформил свой первый хет-трик в НХЛовской карьере.

«Филадельфия» выиграла, у Проворова «+1», два хита и почти 26 минут на площадке, по традиции – больше всех в команде. Таким образом, 22-летний россиянин продлил серию матчей с набранным очками до трех. За это время он заработал четыре балла за результативность – все за передачи. Всего же в 47 играх сезона у него 17 (4+13) очков. И еще чуть меньше половины регулярного чемпионата, чтобы поработать над улучшением индивидуальной статистики. «Филадельфии» все равно ничего не светит в этом сезоне.

ЛЮБУШКИН ВКЛЮЧИЛ РЭМБО

«Аризона» Ильи Любушкина выдала концерт в игре против «Сан-Хосе». «Шаркс» перед этим выдали ударную серию из девяти побед в десяти матчах, но и «Койоты» по игре смотрятся в этом сезоне совсем не безнадежно. Если в предыдущих сезонах они не отлипали от последней строчки на Западе, то сейчас стоят выше команд с большого рынка – «Чикаго» и «Лос-Анджелеса».

В общем-то, для «Аризоны» еще ничего не потеряно даже с точки зрения борьбы за плей-офф. Но для того, чтобы это произошло, должна сойтись масса факторов. Поэтому сейчас лучше говорить о том, что Любушкин, проводящий первый сезон в НХЛ, наконец-то закрепился в основе и начал демонстрировать то, за что его туда и пригласили – жесткость, строгость и предельную рациональность в своей зоне.

Самой большой проблемой для Ильи в начале сезона была нехватка скорости. Он слишком медленно принимал решения, много думал на площадке, хотя в НХЛ такая специфика, что зачастую все надо делать по определенным заготовленным лекалам.

Любушкина постепенно подводили к составу, не перегружали ответственностью и сейчас он играет гораздо увереннее. Безусловно, в его действиях остается еще много моментов, которые надо шлифовать. Один из них – игра на своем пятаке. Илья достаточно жесткий парень, но иногда теряется в моментах, когда оказывается один на один с форвардом соперника.

В таких ситуациях проще сфолить и заработать две минуты, но Любушкин пытается отобрать шайбу клюшкой или просто оказать силовое давление на соперника. Из-за этого зачастую из-под Ильи прилетают голы вроде того, что ночью забил форвард «Шаркс» Кевин Лабанк.

Хорошо, что это никак не сказалось на перспективах «Аризоны» в этом матче. «Койоты» победили, а Любушкин отмазался за привоз голевой передачей и восемью хитами – россиянин отвесил их больше всех в команде. Сам сломал, сам починил. Молодчик!