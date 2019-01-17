Осторожно – Разин! Как тренер «Северстали» спасает клуб от вылета из КХЛ

Хоккей 17 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

В январе «Северсталь» Андрея Разина в аутсайдеры уже не запишешь – шесть побед кряду! И из КХЛ такой боевитый клуб уже не исключишь.

Скажу честно, когда Андрей Разин в конце ноября возглавил «Северсталь», были большие сомнения в том, что известному эпатажному специалисту удастся встряхнуть череповецкую команду.

Уж слишком много было потеряно очков в первой половине чемпионата, когда у «сталеваров» реально опустились руки. И команда просто перестала забивать, опустившись по реализации на последнее место в общей таблице чемпионата КХЛ.

Однако 45-летнего тренера, явно соскучившегося по работе, этот факт не смутил. Это был вызов! И атаман Разин его принял. В свою бытность игроком и капитаном сборной России Андрей Владимирович всегда был образцом комбинационного атакующего хоккея. И слава Богу, став тренером от своих принципов построения игры не отказался. Потому что играть в атакующий хоккей желающих в КХЛ все меньше и меньше. А зрителям на трибунах ведь нужен не только результат. Без красивых комбинаций и лихих голов порой и вымученные победы выглядят блекло.

Не все ладилось поначалу. Но вот в январе Разин, наконец, дал жару – шесть побед в шести матчах! При этом забрасывает «Северсталь» в новом году в среднем более трех шайб за матч. А любой специалист вам скажет, что такая стабильная результативность – основа успеха. Побит и личный рекорд – в битве с «Сибирью» череповчане впервые в сезоне забросили пять шайб. И каждая была важнейшей! Потому что два очка из Новосибирска, они увозили выиграв 5:4.

Понемногу налаживается и большинство, с которым у «Северстали» в начале сезона был вообще полный швах. В январе же команда Разина дважды реализовала лишнего в битве со «Слованом». Еще один раз – с «Адмиралом».

Конечно, соперники не из разряда «топ». Однако для поднимающихся со дна чемпионата КХЛ череповчан и победы над соседями по турнирной таблице – в кассу! Понятно, что до рижан или ХК Сочи, которые сейчас сражаются за восьмое место на Западе «сталеварам» уже не дотянуться. Их главная сегодняшняя задача – показать и доказать руководству лиги, что они далеко не худший и слабый клуб.

Главное, «сталевары» уже почуяли настоящую уверенность в себе. Вот вам один факт. В Шанхае Разин свалился с высокой температурой. Да так, что даже руководить командой во время матча не мог. Вместе с ним заболел и один из лучших бомбардиров клуба Даниил Вовченко. И что же? Потеряв тренера и одного из лидеров череповчане разгромили «Куньлунь» 4:1.

Конечно, главный тренер «Северстали» – не волшебник. Тут надо отметить, что вместе с Разиным в клуб пришел еще один новый специалист – генменеджер Михаил Щедрин. Зубры хоккейной аналитики поначалу посмеивались над таким приобретением череповецкого клуба. Да кто он такой этот 27 парень? Ну окончил «Бауманку» с отличием… А что он понимает в нашем сложном хоккейном хозяйстве?

Между тем, Щедрин в селекционной хоккейной работе далеко не новичок. Начал он ей заниматься в «Локомотиве». А в «Северсталь» перешел из «Кузни». В декабре они начали создавать с Разиным новую команду. И, судя по результатам, преуспели.

Перемены были по-настоящему глобальные. Череповецкий клуб покинуло порядка 15 игроков. И столько же новичков пришло в команду. Затевать такую чистку кадров в середине сезона – огромный риск. Но терять новым руководителям «Северстали» было нечего. И они рискнули. Тем более, не секрет, что под хоккейную концепцию Разина нужны определенные игроки. И их нашли. Речь идет не о дорогостоящих мастерах или заметных в Европе легионерах. Брали и ветеранов из румынского чемпионата, и осевшую глубоко в запас молодежь… Но в итоге никто из новичков не провалился! Практически все сразу начали набирать очки. А в январе команда вышла на совершенно новый уровень.

При этом Разин вовсе не рубил с плеча, лидеры «Северстали» и любимцы местной публики, те же Трубачев, Вовченко, Гераськин остались в команде. Хотя тот же Вовченко не забивает уже с ноября, заставляя своего отца на трибуне хвататься за голову – моменты-то есть! А болельщиков – писать плакаты с призывами: «Даня, забей». Но пока форвард набирает очки только на результативных передачах, что опять же неплохо.

P.S. В первой половине чемпионата «Северсталь» уже было списали со счетов. СМИ не стесняясь писали, что череповчане – главный кандидат на очередное сокращение в КХЛ. Но нашелся Разин, который не согласился с этими выводами. И доказал яркой победной серией, что прощаться с элитой череповецкому хоккею рано! И уж особенно циничным со стороны КХЛ такое прощание будет на фоне «Слована», который уже в середине января официально простился с шансами на попадание в плей-офф.

МАТЧИ «СЕВЕРСТАЛИ» В ЯНВАРЕ