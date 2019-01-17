«Локомотив» победил с 18-летним вратарем, а Квартальнов побил рекорд. Онлайн

Хоккей 17 января 2019 15:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

«Советский спорт» следит за всеми матчами большого игрового дня в КХЛ.

Сегодня в любимой КХЛ большой игровой день. Завтра все топовые хокки полетят в Казань на Матч всех звезд, поэтому лига решила утрамбовать матчи в календаре, распределив их по нескольким временным слотам. Нас ждут 11 игр, за которыми вы сможете следить в обновляемом материале «Советского спорта».

Начали по традиции на Дальнем Востоке. День открылся матчами «Адмирала» против «Северстали» и «Амура» с «Йокеритом». Результаты – пожар!

«КУНЬЛУНЬ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:5

«Локомотив» приехал в гости к «Куньлуню», набрав хороший ход. Обычно ярославцам тяжело дается дальневосточный выезд, но сейчас команда Дмитрия Квартальнова довольно легко обыграла сначала «Адмирал», а затем и «Амур». С китайцами ситуация должна была быть другой.

Но не стала. Даже несмотря на то, что в раме у ярославцев появился 18-летний Даниил Исаев, который до этого в КХЛ отыграл два с половиной периода. Но против «Куньлуня» молодой воротчик смотрелся очень круто с первых же смен. Китайцы играют от броска, поэтому нагрузка на Исаева выпала серьезная. Особенно когда Егор Коршков схватил два малых штрафа подряд.

Но он не дрогнул и дал возможность своей команде играть в соответствии с тренерским планом. «Куньлунь» тупо шмалял по воротам «Локо» из всех позиций, а ярославцы спокойно бегали в контратаки и завершали их голами. Денис Алексеев и Артур Каюмов с разницей в 25 секунд забросили по шайбе в середине периода, а под самый его конец Андрей Локтионов убежал в меньшинстве к воротам Томми Кархунена и установил счет 3:0 в пользу своей команды.

Дальше стало понятно, что «Куньлунь» не вернется. Исаев продолжал тащить, а «Локо» уничтожать соперника атаками в быстрых переходах. Впрочем, на ноль отыграть ярославскому воротчику не дали. Виктор Бартли дальним броском проломился через щитки Исаева. Но продолжения не последовало. «Локомотив» убежал еще в одну контратаку и Даниил Апальков установил окончательный счет – 5:1 в пользу ярославцев.

Кстати, тренер гостей Дмитрий Квартальнов установил рекорд по количеству игр в КХЛ среди действующих тренеров. Матч с «Куньлунем» стал 594-м в его тренерской карьере. У недавно уволенного из «Нефтехимика» Андрея Назарова – 593.

«АДМИРАЛ» – «СЕВЕРСТАЛЬ» – 2:4

Вы только посмотрите, что творит Андрей Разин. Он пришел в «Северсталь», стоящую на коленях, на пару с новым генеральным менеджером Михаилом Щедриным перетряс состав и сделал бодрую команду, которая после Нового года выносит всех.

Сегодня Разин приехал во Владивосток, где «Адмирал» вроде бы тонет, но прилично брыкается в каждой игре. За день до этого команда Сергея Светлова грохнула крепкий финский «Йокерит» – 4:1. Да и вообще, по игре у «моряков» все не так плохо. Просто нет достойных исполнителей.

У «Севы» тоже состав не самый мастеровитый, но зато собранный четко под требования Разина. И это работает. Кроме того, у череповчан очень живые соцсети и хороший маркетинг. Клуб очень приятный, но стоит на грани отчисления из лиги. Кстати, смотрите, как они презентуют состав перед матчами! Круть же!

Гифки голов парни пока не выкладывают, а надо бы. Потому что Картер Эштон забил «Адмиралу» уже на пятой минуте, хотя бодрее начали хозяева. Впрочем, канадцу в моменте с голом помог кипер «моряков» – Никита Серебряков.

«Адмирал» до перерыва сравнял. Мастерства не хватает, берут упорством. Вы только посмотрите с каким остервенением тройка во главе с Сергеем Коньковым запихивает шайбу в ворота Доминика Фурха!

Исход матча решил второй период, в котором «Северсталь» забросила две шайбы. Отличились Евгений Лапенков, вспомнивший как забивать как раз в составе команды Разина, и Егор Бабенко – его гол вообще смешной – отдавал передачу в большинстве, попал в клюшку защитнику «Адмирала» и шайба отскочила в ворота.

В третьем периоде хозяева пытались догнать, Денис Вихарев сократил отставание в счете, но Сергей Монахов наказал «Адмирал» в контратаке. Итог 2:4 – у «Севы» шестая победа подряд!

«АМУР» – «ЙОКЕРИТ» – 4:5 (бул.)

Мечта болельщиков «Амура» стала явью. Они были готовы скандировать кричалку «Убирайте суп из клуба!» в адрес тренера Николая Борщевского – такое отчаяние вызывает игра дальневосточников в этом сезоне. Особенно на фоне сказки, которую написал Андрей Мартемьянов в прошлом сезоне, выведя «Амур» в плей-офф.

Молитвы болельщиков услышали, Борщевского убрали с тренерской скамейки (теперь он в руководстве), а поставили туда Александра Гулявцева, который сделал очень бодрую «Северсталь» в прошлом сезоне. Кстати, в «Амуре» он дебютировал с матча против своего бывшего клуба и проиграл только по буллитам.

Гулявцев сразу сказал, что потенциал команды гораздо выше того, что она сейчас показывает и пообещал жаркую борьбу в каждом матче. Мужик сказал – мужик сделал. Сегодня в Хабаровск приехал бодрый «Йокерит» и к началу второго периода горел – 0:2. Голы забили Томаш Зогорна и Дмитрий Швиденко.

Финны начали камбэк с гола крутого пацанчика Кристиана Весалайнена. Пареньку всего 19, но он выглядит в КХЛ ничуть не хуже одногодки Ээли Толванена, порвавшего лигу в прошлом сезоне. У Весы отличный бросок и умение открыться под передачу. В большинстве он крайне опасен. Сегодня он опять реализовал лишнего.

В начале третьего периода Стив Мозес сравнял счет, а дальше начался паноптикум. Антон Лазарев в большинстве вывел «Амур» вперед, Никлас Йенсен сравнял, спустя пару минут Валентин Пьянов делает счет 4:3, реализовав лишнего, но уже через минуту Мозес вновь восстановил равенство.

Парни ушли в буллиты, где все решило исполнительское мастерство финнов. Но матч огонь! Посмотрите хайлайты обязательно!