Вадим Кудако: Андрей Владимирович раскрепостил «Северсталь»

Хоккей 17 января 2019 16:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Защитник «Северстали» Вадим Кудако о победе над «Адмиралом» и причинах хорошего выступления клуба из Череповца.

- Вадим, как вам матч против «Адмирала»? Удивил вас чем-то приморский клуб?

- «Адмирал» произвел хорошее впечатление. Главное, что нам удалось взять два очка, смогли победить. Начинали мы довольно вяло – может не проснулись…Но потом вкатились, и играть стало легче. Знали, что накануне «Адмирал» обыграл «Йокерит» и понимали, что матч не покажется нам легкой прогулкой. Настраивались на «моряков» максимально. Тем более, эта крайняя игра на выезде и домой хотелось вернуться с хорошим настроением.

- У вас был дальний выезд: Новосибирск-Хабаровск-Пекин-Владивосток. Много сил оставили на Востоке?

- Дальневосточный выезд всегда самый тяжелый в сезоне. Да, сил оставили много, но сейчас летим домой. У нас будет выходной. Думаю, что ребята восстановятся, и мы с новыми силами полетим в Москву.

- 6 побед в 6 матчах – это заслуга тренера Андрея Разина?

- Думаю, что серия побед связана не только с Андреем Владимировичем, но и со всеми изменениями в команде в целом. У нас и тренерский штаб, и половина состава, и тактика изменилась. Результат идет от общей работы. Но то, что Андрей Владимирович раскрепостил команду, это точно.

- В Хабаровске вам довелось сыграть против бывшего наставника «Северстали» Александра Гулявцева…

- Это никак не отразилось на игре – обычный матч. Хорошо, что одержали там победу.

- После сегодняшнего матча Андрей Разин сказал, что у команды будет выходной, а потом вас ждет сюрприз. Обсудили с ребятами что это может быть?

- Никто пока не знает, что это будет. Посмотрим через два дня, что нам приготовил тренерский штаб.

- Следующий соперник – московское «Динамо». Комментатор сегодняшнего матча назвал бело-голубых вашим принципиальным соперником. Это действительно так?

- Отчасти, да. Мы выбили их в прошлом году из плей-офф, и там наши ребята из Череповца играют – Дима Кагарлицкий и Вадим Шипачев. Я же отношусь к бело-голубым также, как и к любому другому сопернику. Чтобы добыть победу в Москве, нужно четко выполнять установку тренера. Сейчас мы все больше сыгрываемся, чувствуем партнеров, поэтому у нас хорошие шансы увезти очки и из Москвы.