Четвертый сухарь подряд и реванш. Как ЦСКА обыграл "Автомобилист"

Хоккей 17 января 2019 22:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Этот матч не уступал самым упорным кубковым поединкам. Армейцы при яростной поддержке трибун взяли реванш 3:0 у лидера Восточной конференции «Автомобилиста». Это четвертая сухая победа подряд ЦСКА.

ПОЧЕМУ ЗАБАНИЛИ МАРТЕМЬЯНОВА?

Если бы прямо сейчас вручали трофей лучшему тренеру чемпионата, то главными претендентами-соискателями стали бы Игорь Никитин из ЦСКА и Андрей Мартемьянов из «Автомобилиста».

Потренировавшись на «кошках» в Хабаровске Андрей Алексеевич совершил с родным клубом вертикальный взлет. Да, «Автомобилист», делавший по ходу прошлого сезона щедрое предложение первому снайперу отечественных чемпионатов Сергею Мозякину (он продлил отношения с «Магниткой», обозначил имперские амбиции. Но вряд ли кто-то мог предположить, что «Авто» разгонится так быстро и круто, что не остановишь.

Готов съесть эту заметку в газете, подобно канадскому журналисту в Торонто, если команда Мартемьянова уступит лидерство. И такого тренера не пригласили на Матч звезд в Казань. Отдав предпочтение аксакалу Зинэтуле Билялетдинову, лучшему наставнику прошлого сезона. Конечно, фестиваль пройдет в Казани, где Билл царь, бог и герой, но где же спортивный принцип? Тем более что в сборной дивизиона Харламова целый квартет из Екатеринбурга – вратарь Коварж, защитник Трямкин, форварды Доус и Да Коста.

А в распоряжении Никитина, возглавившего команду дивизиона Тарасова трое армейцев – голкипер Сорокин, защитник Марченко, заменивший травмированного Нестерова, нападающий Капризов.

…И СОРОКИНА?

Коварж для «Автомобилиста» - не 50, а все 70 процентов. Стоило ему выбыть из-за травмы, полученной в сборной Чехии на Кубке Карьяла, как «Авто» покатился вниз.

Коваржу не позавидуешь, работой он не обделен. Его команда ищет счастье у чужих ворот, многое позволяя соперникам в атаке.

Вот и на этот раз гости уже в начале матча сделали подарок – бывший «красноармеец» Торченюк вопреки хоккейным законам отдал шайбу от борта прямо на свой пятачок. Окулов презент охотно принял и открыл счет.

Восхождение «Автомобилиста» началось с победы над… ЦСКА. В начале сентября. Редко кому удается переломить ход матча против московских армейцев в третьем периоде. Подопечным Мартемьянова эта задача оказалась по плечу. Уступая 0:1, они забросили три шайбы и победили 3:1.

Как же хотел Сорокин взять реванш у «Автомобилиста», но растяжение паха, полученное в том самом ключевом эпизоде игры с «Магниткой», не позволило ему выйти на лед. Грустно следил вратарь сборной России за событиями на льду из ложи.

Его сменщик Ларс Юханссон, похоже, вознамерился засушить очередной, девятый, сухарь и обойти Сорокина на матчам на ноль. Гости редко его беспокоили, но однажды ему на помощь пришла перекладина. А потом дважды не забил с козырной позиции новичок уральцев Денис Казионов, которому Мартемьянов дал шанс. Как и защитнику-ветерану Кириллу Кольцову.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Парни Мартемьянова не робкого десятка, шлемы ни перед кем снимать не желают. Видели бы вы, как 20-летний форвард Максим Рассейкин прыгал на капитана (в этом матче) хозяев Александра Попова, который старше его на 18 лет, ему в отцы годится. Судьи от неожиданности забыли про наказание.

Чтобы обыграть «Автомобилист», надо лишить его игроков шайбы. Вот простая, на первый взгляд, формула успеха в противостоянии с командой Мартемьянова.

В третьем периоде гости ринулись в атаку. Однако хозяева ничего толком не позволили им сотворить.

Зубастое большинство уральцев во главе со знатными бомбардирами Найджелом Доусом, Стефаном Да Костой армейцы нейтрализовали. Вопрос о победителе снял Антон Слепышев, оформив дубль.

После зубодробительного силового приема «сталевара» Якова Рылова, проведенного во вторник и признанного самим пострадавшим абсолютно легитимным, у форварда ЦСКА открылось второе дыхание.