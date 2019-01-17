Удар по яйцам не помог! Как московское «Динамо» вновь уступило СКА

Хоккей 17 января 2019 22:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Питерские армейцы уже в четвертый раз в этом сезоне обыграли бело-голубых. На этот раз матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 3:1.

«СУХАРИ» - ТОЛЬКО В МОСКВЕ

В этом сезоне СКА встретился с московским «Динамо» уже в четвертый раз и в трех первых матчах добился победы. Причем, самая боевая схватка произошла в октябре, когда бело-голубые прибыли в Санкт-Петербург. Тот матч окончился со счетом 3:2 в пользу хозяев. А вот в столице армейцы добивались успеха с «сухим» счетом – 4:0 и 2:0.

Чаще других вратарей «Динамо» огорчал защитник Патрик Херсли (дважды). На этот раз он не принимал участия в матче из-за травмы. Однако это не помешало его партнерам добиться очередной победы – 3:1. Решающую шайбу в ворота гостей отправил неувядаемый Павел Дацюк.

НЕОЖИДАННЫЙ ДЕБЮТ

Любопытно, что именно в матче против матерого СКА динамовцы впервые ввели в состав юного новичка. В их четвертом звене появился 18-летний нападающий Владислав Михайлов. И это был его первый официальный матч в КХЛ.

Конечно, главная причина его появления в составе – дань лимиту молодых игроков. Ведь даже за «Буран» из Высшей лиги Михайлов провел в этом сезоне всего пять матчей. В основном он играет за команду «Динамо» в МХЛ. Но с другой стороны, Владислав в прошлом году постоянно призывался в сборную России по своему году рождения. Хорошо себя зарекомендовал на юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет). Так что опыт КХЛ ему точно не повредит.

Поиграть юниору дали! В первом периоде он даже мог открыть счет, но пущенная им шайба прошла рядом со штангой ворот Игоря Шестеркина. А всего провел на льду четыре с половиной минуты (12 смен). Правда, и пропустило это звено две шайбы, что отметил на послематчевой конференции Владимир Крикунов.

КАГАРЛИЦКИЙ УЖЕ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ

Лидерам бело-голубых Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому, входящих в квартет самых результативных игроков КХЛ, в трех предыдущих встречах со СКА не удавалось заработать хотя бы одно результативное очко. И после матча армейцы каждый раз не скрывали, что прекрасно понимают, как надо действовать против дирижера динамовских атак - Шипачева, «перекрывая ему кислород». Сетовал на это и главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Однако, в четвертой встрече лидеры «Динамо» себя показали! Забавно, что в первом перерыве Кагарлицкий рассуждал на камеру, что неплохо бы и динамовцам, только что героически выстоявшим в борьбе «3 на 5» поиграть в большинстве. И напророчил!

Уже через 30 секунд после перерыва москвичи получили перевес в одного игрока. А еще через 30 секунд Дмитрий отправил шайбу в сетку. У Шипачева – результативный пас.

Победным этот гол не стал. Но все же что-то в игре бело-голубых постепенно меняется к лучшему. Вот и армейский комплекс снят!

НОВЫЙ РУБЕЖ ГУСЕВА

Лучший бомбардир КХЛ Никита Гусев подтвердил свою грозную славу уже в первом периоде. Динамовцы позволили лидеру атак СКА слишком уж легко пройти всю среднюю зону. Да еще и крайне неудачно сыграли на своей синей линии, позволив Гусеву не снижая скорости выдвинуться на ударную позицию. Никита бросал из-под защитника. И Бочаров с трудом отразил шайбу плечом. А на подборе Хафизуллин в чистую выиграл борьбу у Закриссона, первым дотянувшись до шайбы.

Так был открыт счет в этом матче. А Гусев первым в КХЛ достиг рубежа в 60 очков. В третьем периоде Никита сделает и следующий шаг – выведет точным пасом на убойный бросок Антона Белова. Теперь на счету нашего супербомбардира 61 (14+47) балл!

ЗАПРЕЩЕННЫЙ УДАР

В конце второго периода удаление до конца матча схлопотал динамовец Егор Зайцев. Молодой защитник боролся своем на пятачке с лучшим снайпером СКА Николаем Прохоркиным, получил от соперника сильный толчок в спину и наугад отмахнулся клюшкой…

А смотреть-то надо было! Потому что удар Егора пришелся Николаю аккурат по… «ракушке». И даже судьи поняли, как это больно, тут же выписав Зайцеву 5+20. Николай потом долго приседал, уже добравшись до скамейки СКА. А динамовцы вместо того, чтоб отыгрываться, опять пластались в меньшинстве.

СТАТИСТИКА

СКА – Динамо М – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Голы: Хафизуллин, Дацюк, Белов – Кагарлицкий.