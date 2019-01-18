Михаил Григоренко: Это еще не пик формы ЦСКА. В плей-офф добавим!

Хоккей 18 января 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко – о победе над «Автомобилистом» (3:0) и планах остановить еще одно «транспортное средство».

– Победа над «Автомобилистом» далась легко? Команда из Екатеринбурга уже не та, что была на старте?

– Почему же? Не сказал бы. До второй шайбы игра была «кость в кость». Но считаю, что мы сыграли вчера один из своих лучших матчей за последнее время. И в полевые игроки, и вратарь сыграли отлично.

– Многие отметили, что ЦСКА показал классный хоккей. Не пугает, что вышли на пик формы за месяц до плей-офф?

– Надеюсь, что это ещё не все, на что мы способны. В плей-офф обязательно добавим. Здорово, когда в игре все получается.

– В этот уик-энд некоторые из ваших партнеров по команде отправятся на Матч Звезд. Какие у вас планы на выходные? Будете смотреть трансляцию из Казани?

– По телевизору, наверное, будет не так интересно. Я проведу это время дома, с семьей. Постараюсь уделить много внимания детям.

– Сегодня крещенский вечер. В прорубь окунаться не планируете?

– Нет. Холодно!

– После выходных ЦСКА отправится в гости к «Локомотиву». Как планируете остановить это «транспортное средство»? Тактика такая же, как с «Автомобилистом»?

– Это будет хорошая проверка для нас. Оба матча против «Локомотива» мы сыграли не очень хорошо, поэтому, для поднятия боевого духа команды, нам нужно побеждать в Ярославле. Время на отдых, подготовку к этой встрече и продумывание тактики есть. Должны взять два очка.