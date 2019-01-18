Радулов наорал на тренера, а Тарасенко сыграл почти полматча, но проиграл

Хоккей 18 января 2019 11:09

Сегодня у россиян не самая удачная ночь в НХЛ.

ВАСИЛЕВСКИЙ ПОДАРИЛ ПОБЕДУ «ТОРОНТО»

Самым крутым матчем минувшей ночи была встреча «Тампы» и «Торонто». У хозяев в последних матчах притормозил Никита Кучеров, а без его привычной голевой активности обыграть команду Майка Бэбкока было тяжело. «Мэйпл Лифс» в последних матчах выступают неровно, но с таким составом могут обыграть любую команду лиги.

Но начали они с пропущенной шайбы. Брэйден Пойнт реализовал удаление Игоря Ожиганова. Впрочем, очень скоро «Торонто» сравнял счет и постепенно захватил преимущество. В начале второго периода Никита Зайцев здорово прорвался по борту, прострелил, и Патрик Марло вывел гостей вперед. Это была одна из двух голевых передач российского защитника минувшей ночью. Он так же отдал пас Заку Хайману на гол в пустые ворота.

Но до этого Кучеров прервал короткую серию матчей без набранных очков, поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Виктор Хедман. Никита отлично затянулся в слоте, а потом скинул шайбу за спину – шведу оставалось просто попасть в угол.

Но потом Андрей Василевский неудачно сыграл за своими воротами, не сумев отдать передачу партнеру, и наказание последовало незамедлительно. Резкая передача Джона Тавареса на пятак и Митч Марнер забивает победный гол в пустой угол. У Василевского в итоге 27 отраженных бросков из 30, несколько качественных сейвов, но одна ошибка перечеркивает в целом неплохой матч для нашего вратаря.

Зайцев же, давно не отличавшийся набранными очками, к двум голевым передачам приплюсовал два силовых, три блок-шота и провел на площадке почти 26 минут, что стало для него сезонным рекордом.

РАДУЛОВ СОРВАЛСЯ

«Даллас» Александра Радулова откровенно валится в последних матчах, поэтому настроение россиянина можно понять. Сегодня ночью он сорвался и наорал на тренера после смены, из-за чего тут же получил дисциплинарную посадку до конца первого периода. В следующем игровом отрезке он вернулся в состав, но «Старз» это не помогло.

Они проиграли «Лос-Анджелесу», который под руководством Уилли Дежардена постоянно кувыркается и никак не может выдать несколько приличных матчей подряд. Понять логику действий этого тренера непросто. Допустим, сегодня он отправил Илью Ковальчука в третье звено и дал всего 15 минут игрового времени. Это при том, что россиянин выдал очень приличную игру против «Миннесоты» пару дней назад.

Сегодня Ковальчук очков не набрал, минусов не заработал, нанес всего два броска, но только потому, что вообще не получил шанса сыграть в большинстве. Символические три секунды мы учитывать не будем.

Радулов же в итоге поучаствовал в голевой комбинации, которая не стала для «Далласа» спасительной, а после матча извинился перед тренером Джимом Монтгомери:

- Я не могу так поступать, тренер все сделал правильно. В течение моей карьеры такая проблема возникала часто, мне стоит извлечь из этого урок. И я должен играть лучше. Больше таких ошибок постараюсь не допускать, - сказал Александр.

ТАРАСЕНКО СЫГРАЛ НА УРОВНЕ ЗАЩИТНИКА

У «Сент-Луиса», как и у «Лос-Анджелеса», сезон не получается. Лидера «блюзменов» Владимира Тарасенко регулярно критикуют, но реальность такова, что в нынешней системе игры команды лучшие качества россиянина практически не востребованы. Да и сам он, безусловно, находится не в лучших кондициях.

Хотя говорить, что сезон у «Сент-Луиса» слит, тоже рано. До зоны плей-офф всего пять очков и еще три с половиной десятка матчей впереди. За это время все может несколько раз поменяться. В том числе, Тарасенко может набрать лучшую форму и начать набирать в каждом матче по нескольку очков.

Впрочем, сегодня ночью это ему не удалось. Хотя сыграл Владимир 24 минуты, из них четыре с половиной – в большинстве. Но за это время он отметился лишь двумя бросками в створ – это из положительного. А вообще, россиянин схватил «-2». Его «Сент-Луис» развалился в третьем периоде матча с «Бостоном» и сгорел 2:5. Обидненько.

Самый зажигательный матч ночи сыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго». Обязательно посмотрите хайлайты – голы очень крутые. Из россиян правда, отличился лишь Артем Анисимов – он ассистировал Брендону Сааду, который забил в большинстве. Павел Бучневич опять провел матч в четвертом звене, получив всего 10 минут айстайма, а Владислав Наместников заработал «-1» по полезности. Голкипер Александр Георгиев второй матч подряд провел на скамейке.