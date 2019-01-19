Академик Капризов банит буллиты. Что происходило на презентации Матча звезд КХЛ

Хоккей 19 января 2019 12:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

В пятницу поздно вечером в Казани презентовали участников Матча звезд, который организаторы назвали «Академией хоккейных наук».

Я летел из Москвы в Казань с вратарем ЦСКА Ларсом Юханссоном. Накануне он остановил грозную атаку «Автомобилиста» во главе с Найджелом Доусом и Стефаном Да Костой, засушил девятый сухарь и вырвался по этому показателю в лидеры чемпионата.

Выяснилось, швед заменит на Матче звезд своего одноклубника Илью Сорокина, дернувшего в игре с «Магниткой» пах.

- Ларс, поздравляю с победой над «Авто», вы были великолепны, - поздравил я новичка Матча звезд.

- Великолепна была команда, - уточнил Юханссон.

На презентации швед не появился. За лидера чемпионата отдувались главный тренер ЦСКА Игорь Никитин и Кирилл Капризов.

- Здесь можно перезагрузиться, поднабраться эмоций и снова войти в чемпионат, - одарил лучезарной улыбкой самый, пожалуй, популярный игрок КХЛ.

- Кирилл, на презентацию вы надели белоснежную сорочку, а год назад в Астане пришли в совсем не праздничной толстовке, - отдал условную шайбу спецкор «Советского спорта» автору золотого олимпийского гола.

- Значит, повзрослел! – еще раз улыбнулся Капризов.

Подскочившие репортеры засыпали его вопросами про отказ от Матча звезд НХЛ Александра Овечкина.

- Не мне его судить, - отрезал Капризов.

Он даже не знал, в каких конкурсах будет принимать участие:

- Мне что-нибудь попроще.

- Может, буллиты?

- Нет, не никогда их не бью.

Ой ли? Бил, но зачастую неудачно.

Автор этих слова напомнил Капризову его излюбленный буллитный финт – переложить шайбу под неудобную руку и быстро бросить под перекладину.

- Вот видите, даже журналисты меня изучили!

Земляк Капризова вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский совершил прыжок почти что из грязи да в князи. Пока его титулованный одноклубник Данис Зарипов лоббировал интересы героя плей-офф-2018 Эмиля Гарипова, на Матч звезд пригласили голкипера, начинавшего сезон третьим номером в команде.

- Владислав, как вам удалось вытеснить с Матча звезд любимца казанских болельщиков? – задал я провокационный вопрос.

- Никого я не вытеснял, - смутился Подъяпольский.

- Вытеснили, и не только с Матча звезда, но и из основного состава «Ак Барса».

Подъяпольский смутился окончательно.

- Вы готовы на Матче звезд выйти в поле, как делал в Москве-2016 Константин Барулин? – поинтересовались репортеры, позабыв, что теперь формат Матча звезд изменился.

- Не готов.

Пожалуй, самым популярным человеком на презентации был Зарипов. Он уже хвалил Подъяпольского, позабыв про Гарипова, и признался, что хочет на матче ветеранов сыграть в звене с Алексеем Морозовым и Сергеем Зиновьевым. Правда, эта птица-тройка зажигала в «Ак Барсе» в докахаэловскую эпоху. Особенно ярко – в плей-офф-2006, когда команда Билла буквально размазала по льду «Локомотив» и «Авангард».

- Надеюсь, они (Морозов и Зиновьев – прим. ред.) сделают за меня работу, - улыбнулся самый титулованный игрок КХЛ.

Не забыли организаторы про ветеранов. Среди приглашенных были замечены Александр Мальцев, Станислав Петухов, Александр Пашков, Александр Мартынюк…

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