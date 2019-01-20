Рене Фазель: Надеюсь, НХЛ приедет на Олимпиаду в Пекине

Хоккей 20 января 2019 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Президент ИИХФ Рене Фазель, приглашенный в Казань на Матч звезд КХЛ – о Кубке мира, Олимпиаде в Пекине, Лиге чемпионов и переизбрании на свой пост.

Глава ИИХФ 68-летний Рене Фазель любит приезжать в Россию. Впрочем, кому не понравится наше хлебосольство. В 2020 году его полномочия заканчиваются. Предстоят выборы нового президента.

– Вы впервые в Казани?

– Нет. Уже был в Казани на финале Кубка Гагарина в 2009 году. Приезжал сюда и раньше (на ЮЧМ-2008).

– Удивлены, что НХЛ отменила Кубок мира в 2020 году? Как это связано с присутствием сильнейших игроков на Олимпиаде-2022 в Пекине?

– Удивлен и разочарован тем, что НХЛ не смогла договориться с профсоюзом игроков о проведении Кубка мира. Но так бывает. Есть ощущение, что будет непросто договориться и об участии игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине. Однако надеюсь, что это удастся сделать.

– Вопрос о Лиге европейских чемпионов. Будут ли российские клубы интегрироваться в этот турнир? Или все останется как раньше?

– Я особо не занимаюсь этим турниром. По-моему, КХЛ не очень заинтересована принимать в нем участие. Европейская хоккейная лига раздута, в ней слишком много команд. Надо их сокращать. Будем стараться найти компромисс – чтобы обладатель Кубка Гагарина или чемпион России (сейчас это победитель плей-офф – прим. ред.) смогли бы принять участие в этом турнире.

– В этом году чемпионат мира стартует как никогда поздно. Планируете сдвинуть сроки его проведения еще дальше – скажем, к середине мая? Чтобы приехало как можно больше игроков НХЛ? Тем более что Кубка мира не будет.

– Да, это, пожалуй, самые поздние сроки проведения чемпионата мира. Но мы не может их сдвигать дальше. 9-10 мая – предел. Европейские ассоциации настаивают на этом. Потому что в НХЛ 15 апреля заканчивается регулярный сезон, и игроки за океаном не могут сидеть и ждать целый месяц. Это будет не очень хорошо ни для них, ни для сборных.

– Проясните ситуацию с молодежным чемпионатом мира 2023 года. Турнир пройдет в Новосибирске или в двух городах – Омске и Новосибирске?

– Первоначально мы рассматривали только Новосибирск. Когда решение Международной федерацией было принято, от ФХР поступил запрос о возможности проведения турнира и в Омске. Но вы знаете проблему с дворцом в этом городе. Сейчас там нет арены. Так что появляется хорошая возможность ее построить. Это будет хорошо для всех. Однако в любом случае сборная России будет играть в Новосибирске. Там пройдут полуфиналы и финал. Так было недавно в Канаде – группы играли в Ванкувере и Виктории, а решающие матчи проводились в олимпийской столице Игр-2010.

– За долгие годы чемпионат мира лишь единственный раз проводился в Канаде – в 2008 году турнир приняли Квебек и Галифакс. Планируете ли вернуться за океан?

– В 2008 году нам сильно повезло. Потому что «Монреаль» вылетел из Кубка Стэнли (проиграл во втором раунде «Филадельфии» – прим. ред.). Поэтому турнир, приуроченный к 100-летнему юбилею ИИХФ, прошел столь успешно. Нас очень беспокоит наложение с плей-офф в НХЛ. И все-таки я думаю, что чемпионат мира – более европейский турнир, и еще одна сложность – разница в часовых поясах. Поэтому я не думаю, что нам надо возвращаться в Северную Америку. Есть много желающих в Европе принять турнир. Вы знаете, что в 2023 году чемпионат пройдет в России, в 2024-м – в Швеции, в 2025-м – в Финляндии. 15 января был последний срок подачи заявок. Желающих их принять не прибавилось. Так что в мае на Конгрессе ИИХФ мы все утвердим официально.

– В 2020 году истекают ваши полномочия на посту президента ИИХФ. Собираетесь ли баллотироваться на новый четырехлетний срок?

– Планирую сложить полномочия. Хватит. Причина? Я был президентом Международной федерации целых 26 лет. Меня избрали в 1994-м. Думаю, в целом я справился со своей работой. Настало время передать бразды правления кому-то другому.

– Кому именно? Молва сватает в преемники бывшего главу Канадской ассоциации хоккея, а ныне управляющего директор «Эдмонтона» Боба Николсона.

– Посмотрим…