Александр Елесин: Чтобы замахнуться на результат Рязанцева, надо быть помощнее

Хоккей 20 января 2019 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Защитник «Локомотива», сборной России и команды дивизиона Тарасова Александр Елесин выиграл конкурс на силу броска, послав шайбу со скоростью 164,22 км/ч.

– Александр, мировой рекорд Александра Рязанцева 183,67 км/ч устоял. Что помешало его превзойти или хотя бы приблизиться?

– Это слишком много… Чтобы замахнуться на результат Рязанцева, надо быть помощнее, поздоровее, погабаритнее.

– Сами довольны?

– Да, не ожидал, что так сложится.

– Если бы придумали конкурс на силовые приемы, вы бы наверняка его выиграли…

– Нет, не я. Думаю, победил бы Максим Рыбин из Уфы. Он больше хитует.

– Но Рыбин уже ветеран. А вам цвести…

– Не знаю, может быть.

– Что зацепило в Казани?

– Понравились задумки Майоне и Барулина.

– Могли бы спеть, как защитник рижского «Динамо»?

– Нет, уже лучше бросать по воротам.

– Вы стремительно ворвались в топ защитников. Выиграли Кубок Карьяла, Кубок Первого канала. В чем причина взлета?

– Не знаю, я просто тренировался всегда, старался.

– Недавно ваш «Локомотив» красиво обыграл лидера чемпионата ЦСКА.

– Спасибо.

– А Питеру всухую уступил. Почему?

– Не знаю. Пропустили ненужные голы. А сами не сумели забить.

– Видели экспресс-интервью вашего одноклубника Накладала в перерыве домашнего матча против минского «Динамо» перед Новым годом? Фразу: «Это как х…я»?

– Слышал.

– Что это было?

– Не знаю. Импровизация, наверное.