Александр Елесин: Чтобы замахнуться на результат Рязанцева, надо быть помощнее

Защитник «Локомотива», сборной России и команды дивизиона Тарасова Александр Елесин выиграл конкурс на силу броска, послав шайбу со скоростью 164,22 км/ч.
– Александр, мировой рекорд Александра Рязанцева 183,67 км/ч устоял. Что помешало его превзойти или хотя бы приблизиться?
– Это слишком много… Чтобы замахнуться на результат Рязанцева, надо быть помощнее, поздоровее, погабаритнее.
– Сами довольны?
– Да, не ожидал, что так сложится.
– Если бы придумали конкурс на силовые приемы, вы бы наверняка его выиграли…
– Нет, не я. Думаю, победил бы Максим Рыбин из Уфы. Он больше хитует.
– Но Рыбин уже ветеран. А вам цвести…
– Не знаю, может быть.
– Что зацепило в Казани?
– Понравились задумки Майоне и Барулина.
– Могли бы спеть, как защитник рижского «Динамо»?
– Нет, уже лучше бросать по воротам.
– Вы стремительно ворвались в топ защитников. Выиграли Кубок Карьяла, Кубок Первого канала. В чем причина взлета?
– Не знаю, я просто тренировался всегда, старался.
– Недавно ваш «Локомотив» красиво обыграл лидера чемпионата ЦСКА.
– Спасибо.
– А Питеру всухую уступил. Почему?
– Не знаю. Пропустили ненужные голы. А сами не сумели забить.
– Видели экспресс-интервью вашего одноклубника Накладала в перерыве домашнего матча против минского «Динамо» перед Новым годом? Фразу: «Это как х…я»?
– Слышал.
– Что это было?
– Не знаю. Импровизация, наверное.