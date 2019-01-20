Александр Елесин: Чтобы замахнуться на результат Рязанцева, надо быть помощнее - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 14:00Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

Александр Елесин: Чтобы замахнуться на результат Рязанцева, надо быть помощнее

Защитник «Локомотива», сборной России и команды дивизиона Тарасова Александр Елесин выиграл конкурс на силу броска, послав шайбу со скоростью 164,22 км/ч.

– Александр, мировой рекорд Александра Рязанцева 183,67 км/ч устоял. Что помешало его превзойти или хотя бы приблизиться?
– Это слишком много… Чтобы замахнуться на результат Рязанцева, надо быть помощнее, поздоровее, погабаритнее.

– Сами довольны?
– Да, не ожидал, что так сложится.

– Если бы придумали конкурс на силовые приемы, вы бы наверняка его выиграли…
– Нет, не я. Думаю, победил бы Максим Рыбин из Уфы. Он больше хитует.

– Но Рыбин уже ветеран. А вам цвести…
– Не знаю, может быть.

– Что зацепило в Казани?
– Понравились задумки Майоне и Барулина.

– Могли бы спеть, как защитник рижского «Динамо»?
– Нет, уже лучше бросать по воротам.

– Вы стремительно ворвались в топ защитников. Выиграли Кубок Карьяла, Кубок Первого канала. В чем причина взлета?
– Не знаю, я просто тренировался всегда, старался.

– Недавно ваш «Локомотив» красиво обыграл лидера чемпионата ЦСКА.
– Спасибо.

– А Питеру всухую уступил. Почему?
– Не знаю. Пропустили ненужные голы. А сами не сумели забить.

– Видели экспресс-интервью вашего одноклубника Накладала в перерыве домашнего матча против минского «Динамо» перед Новым годом? Фразу: «Это как х…я»?
– Слышал.

– Что это было?
– Не знаю. Импровизация, наверное.

#елесин александр#кхл#Матч звезд КХЛ#хк локомотив
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