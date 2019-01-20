Хартли рявкнул Басом, а Билл бил буллит! Все самое интересное в Матче звезд КХЛ

Хоккей 20 января 2019 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

В Матче звезд КХЛ-2019 победила команда дивизиона Чернышева, которой руководили тренер «Авангарда» Боб Хартли и телеведущая Мария Басс.

1. ПОБЕДИТЕЛЬ ЗАБРАЛ ВСЕ

Вопреки ожиданиям, хозяева праздника – команда дивизиона Харламова, за которую сражались представители «Ак Барса», заняла на Матче звезд только третье место, да и в мастер-шоу не блистала. А значит все было по-честному, без подстав.

Зато ее соседи по Востоке из дивизиона Чернышева разорвали всех в конкурсах в субботу и выиграли оба матча в воскресенье. Просто тотальное превосходство!

Особенно, если учесть, что руководил этой командой единственный иностранный тренер, да и вообще новичок нашей лиги – Боб Хартли.

Но, новичкам, как известно, везет!

2. БИЛЛ БЬЕТ БУЛЛИТ

Кто бы мог подумать, что самое яркое впечатления на Матче звезд оставит главный тренер «Ак Барса» и дивизиона Харламова Зинэтула Хайдярович Билялетдинов.

В первом полуфинале его команда получила права на буллит. И пробивать его неожиданно для всех отправился наставник команды. Билялетдинов скинул с плеч пиджак, но вот с привычным галстуком не расстался, даже узел не ослабил.

Затем тренер продемонстрировал отличный раскат. И, как это обычно делают опытные защитники на штрафных, не пошел в обыгрыш, а резко бросил в угол.

Голкипер команды дивизиона Чернышева Юха Метсола не без труда отразил бросок щитком. И, возможно, именно тогда принес победу своей команде – 5:3.

Ну а 63-летний Билл показал, что он в отличной форме!

3. ЗАРИПОВ – СУПЕДЖЕНТЛЬМЕН

В матче за третье место форвард «Ак Барса» Данис Зарипов увеличил преимущество своей команды. На табло уже горело 2:0, когда Данис неожиданно подъехал к судьям и попросил их посмотреть видеоповтор этой атаки. По мнению форварда его команда начала ее с нарушением правил.

Арбитры не посмели отказать опытному нападающему. И, посмотрев видео, убедились, что харламовцы действительно находились в положении «вне игры». Гол был отменен. И в итоге именно его команде Зарипова и не хватило, чтобы победить в основное время.

Однако справедливость все же восторжествовала – команда дивизиона Харламова победила в серии штрафных бросков – 8:7. А один из буллитов реализовал Зарипов.

4. ЮХАНССОН МЕНЯЕТСЯ С КАПРИЗОВЫМ

Команда дивизиона Тарасова могла не уступить в битве за третье место. Но, когда, дело дошло до решающего броска и на лед вышел лидер ЦСКА Кирилл Капризов, московские армейцы провели неожиданную замену. Капризов отдал свою клюшку голкиперу Ларсу Юханссону и тот отправился исполнять буллит, который решал исход встречи!

Швед хорошо разогнался и с размаху влупил по шайбе еще с центра зоны. В рамку попал, но особых хлопот своему коллеге не доставил.

Наверное, зря Юханссон менялся клюшками с Капризовым. Своя-то мощнее!

МАТЧ ЗВЕЗД. СТАТИСТИКА

1-й полуфинал

Дивизион Чернышева – Дивизион Харламова – 5:3 (2:2, 3:1)

Голы: Михайлов (Сибирь), Михеев (Авангард), Верба (Витязь), Старченко (Барыс), Бурдасов (Салават Юлаев) – Мозякин-2 (Металлург), Хисамутдинов (Нефтехимик)

2-й полуфинал

Дивизион Тарасова – Дивизион Боброва – 3:4 (1:4, 2:0)

Голы: Ржепик (Витязь), Хенкель (Динамо Мн), Васильев (Динамо СПб) – Гусев (СКА), Шипачев (Динамо М), Барабанов (СКА), Марченко (СКА)

Матч за 3-е место

Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова – 8:7 бул. (2:3, 5:4)

Голы: Доус-2 (Автомобилист), Мозякин-2 (Металлург), Кравцов (Трактор), Да Коста (Автомобилист), Постма (Ак Барс) – Капризов-2 (ЦСКА), Хенкель (Динамо Мн), О’ Делл (ХК Сочи), Ржепик (Витязь), Васильев (Динамо СПб), Аалтонен (Витязь)

Финал

Дивизион Чернышева – Дивизион Боброва – 4:3 (3:1, 1:2)

Голы: Бурдасов (Салават Юлаев), Диц-2 (Барыс), Коларж (Амур) – Кагарлицкий-2, Шипачев (оба – Динамо М)

МАСТЕР-ШОУ. СТАТИСТИКА

1. Круг на скорость

Победитель – Дмитрий Кагарлицкий (Динамо М)

2. Надежная защита

Победитель – Игорь Бобков (Авангард)

3. Сила броска

Победитель – Александр Елесин (Локомотив)

4. Точность броска

Победитель – Сергей Широков (Авангард)

5. Эстафета хоккейного мастерства

Победитель – дивизион Чернышева

6. Хоккейный биатлон

Победитель – дивизион Чернышева

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

1. Дивизион Чернышева (9 очков)

2. Дивизион Тарасова (6)

3. Дивизион Боброва (5)

4. Дивизион Харламова (3)