Хартли рявкнул Басом, а Билл бил буллит! Все самое интересное в Матче звезд КХЛ

В Матче звезд КХЛ-2019 победила команда дивизиона Чернышева, которой руководили тренер «Авангарда» Боб Хартли и телеведущая Мария Басс.
Вопреки ожиданиям, хозяева праздника – команда дивизиона Харламова, за которую сражались представители «Ак Барса», заняла на Матче звезд только третье место, да и в мастер-шоу не блистала. А значит все было по-честному, без подстав.
Зато ее соседи по Востоке из дивизиона Чернышева разорвали всех в конкурсах в субботу и выиграли оба матча в воскресенье. Просто тотальное превосходство!
Особенно, если учесть, что руководил этой командой единственный иностранный тренер, да и вообще новичок нашей лиги – Боб Хартли.
Но, новичкам, как известно, везет!
Кто бы мог подумать, что самое яркое впечатления на Матче звезд оставит главный тренер «Ак Барса» и дивизиона Харламова Зинэтула Хайдярович Билялетдинов.
В первом полуфинале его команда получила права на буллит. И пробивать его неожиданно для всех отправился наставник команды. Билялетдинов скинул с плеч пиджак, но вот с привычным галстуком не расстался, даже узел не ослабил.
Затем тренер продемонстрировал отличный раскат. И, как это обычно делают опытные защитники на штрафных, не пошел в обыгрыш, а резко бросил в угол.
Голкипер команды дивизиона Чернышева Юха Метсола не без труда отразил бросок щитком. И, возможно, именно тогда принес победу своей команде – 5:3.
Ну а 63-летний Билл показал, что он в отличной форме!
В матче за третье место форвард «Ак Барса» Данис Зарипов увеличил преимущество своей команды. На табло уже горело 2:0, когда Данис неожиданно подъехал к судьям и попросил их посмотреть видеоповтор этой атаки. По мнению форварда его команда начала ее с нарушением правил.
Арбитры не посмели отказать опытному нападающему. И, посмотрев видео, убедились, что харламовцы действительно находились в положении «вне игры». Гол был отменен. И в итоге именно его команде Зарипова и не хватило, чтобы победить в основное время.
Однако справедливость все же восторжествовала – команда дивизиона Харламова победила в серии штрафных бросков – 8:7. А один из буллитов реализовал Зарипов.
Команда дивизиона Тарасова могла не уступить в битве за третье место. Но, когда, дело дошло до решающего броска и на лед вышел лидер ЦСКА Кирилл Капризов, московские армейцы провели неожиданную замену. Капризов отдал свою клюшку голкиперу Ларсу Юханссону и тот отправился исполнять буллит, который решал исход встречи!
Швед хорошо разогнался и с размаху влупил по шайбе еще с центра зоны. В рамку попал, но особых хлопот своему коллеге не доставил.
Наверное, зря Юханссон менялся клюшками с Капризовым. Своя-то мощнее!
МАТЧ ЗВЕЗД. СТАТИСТИКА
1-й полуфинал
Дивизион Чернышева – Дивизион Харламова – 5:3 (2:2, 3:1)
Голы: Михайлов (Сибирь), Михеев (Авангард), Верба (Витязь), Старченко (Барыс), Бурдасов (Салават Юлаев) – Мозякин-2 (Металлург), Хисамутдинов (Нефтехимик)
2-й полуфинал
Дивизион Тарасова – Дивизион Боброва – 3:4 (1:4, 2:0)
Голы: Ржепик (Витязь), Хенкель (Динамо Мн), Васильев (Динамо СПб) – Гусев (СКА), Шипачев (Динамо М), Барабанов (СКА), Марченко (СКА)
Матч за 3-е место
Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова – 8:7 бул. (2:3, 5:4)
Голы: Доус-2 (Автомобилист), Мозякин-2 (Металлург), Кравцов (Трактор), Да Коста (Автомобилист), Постма (Ак Барс) – Капризов-2 (ЦСКА), Хенкель (Динамо Мн), О’ Делл (ХК Сочи), Ржепик (Витязь), Васильев (Динамо СПб), Аалтонен (Витязь)
Финал
Дивизион Чернышева – Дивизион Боброва – 4:3 (3:1, 1:2)
Голы: Бурдасов (Салават Юлаев), Диц-2 (Барыс), Коларж (Амур) – Кагарлицкий-2, Шипачев (оба – Динамо М)
МАСТЕР-ШОУ. СТАТИСТИКА
1. Круг на скорость
Победитель – Дмитрий Кагарлицкий (Динамо М)
2. Надежная защита
Победитель – Игорь Бобков (Авангард)
3. Сила броска
Победитель – Александр Елесин (Локомотив)
4. Точность броска
Победитель – Сергей Широков (Авангард)
5. Эстафета хоккейного мастерства
Победитель – дивизион Чернышева
6. Хоккейный биатлон
Победитель – дивизион Чернышева
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
1. Дивизион Чернышева (9 очков)
2. Дивизион Тарасова (6)
3. Дивизион Боброва (5)
4. Дивизион Харламова (3)