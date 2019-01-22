Владимир Крикунов: Героев в «Динамо» не нашлось! Провели худший матч в сезоне

Хоккей 22 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

После поражения от «Северстали» (1:2 ОТ) главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов откровенно высказал недовольство действиями своих игроков.

- Мы провели, пожалуй, свой худший матч в этом сезоне, - заявил после поражения от «Северстали» наставник бело-голубых. - Не было движения. И не было, в принципе, нашего ударного звена. Видимо, Шипачев и Кагарлицкий еще не отошли от выступления на Матче звезд. Но если первое звено не играет, у нас же еще три есть. Одно, правда, шайбу в большинстве забросило. Зато два других вообще без голов остались. Первая тройка и так забивает много. Остальные тоже должны вносить свой вклад в результат команды.

Но, к сожалению, сегодня у нас в составе таких героев не нашлось. Первые не смогли. А остальные впустую прокатились.

- Вы вернули Макарова в первое звено, какие качества вы видите в Игоре, которые могут ему помочь результативно взаимодействовать с Шипачевым и Кагарлицким?

- Просто Макаров двигается немного быстрее, чем Индрашис. Поэтому его в ударную тройку и вернули. Микс в последних матчах, видимо, подсел немного. В матче с «Северсталью» он всего одну смену отработал так, как должен играть легионер.

- Максим Афиногенов приступил к тренировкам на льду. Когда он будет готов сыграть за «Динамо»?

- Думаю, что только к последним матчам гладкого чемпионата. Может, за три игры перед финишем «регулярки».

- А остальные травмированные?

- Алексеев еще нескоро. Тарасов поправится пораньше.

! Следующий матч московское «Динамо» проведет в пятницу, когда встретится со своим принципиальным соперником по Западной конференции – «Спартаком».