Немировски рискнул, а шампанское выпил Никонцев

Хоккей 21 января 2019 23:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Федоровский Александр

Официальный сайт КХЛ запустил новую опцию под названием «Если завтра плей-офф». Верный признак того, что в таблицу стоит заглядывать чаще обычного.

Так вот, если завтра плей-офф, то «Спартак» сыграл бы с «Локомотивом», а «Торпедо» выходит на «Авангард».

Других вариантов почти нет. «Спартаку» светит «Йокерит», а «Торпедо» мерещится «Автомобилист - то и другое представляется не самым приятным подарком.

ЗАЩИТНИК ГУДАЧЕК И ВРАТАРЬ ГРИГОРЬЕВ

«Торпедо» в этом матче сразу же осталось без основного вратаря. В буквальном смысле. Первая же атака красно-белых привела не только к голу, но и к травме Станислава Галимова, который своим ходом, но очень быстро покинул не только лед, но и скамейку запасных. И больше на ней так и не появился. Проблема. Оставалось бы только догадываться, кто бы занял место в воротах в случае травмы Андрея Тихомирова.

Не стоялось в воротах и Юлиусу Гудачеку, который явно еще не отошел от праздничной атмосферы матча всех звезд КХЛ в Казани, да и вообще по ходу сезона славится своими не всегда оправданными выходами из ворот. После одного из таких эпизодов «Спартак» спас от верного гола защитник Михаил Григорьев, в прошлом году защищавший цвета нижегородской команды.

РЕКОРД НИКОНЦЕВА

Примерно за десять минут до конца третьего периода при счете 4:1 в пользу «Спартака» гости получают большинство и Дэвид Немировски снимает голкипера. Вариант вроде бы глухой, но в самом деле почему не попробовать? Забить, увы, не получилось, а вот Анатолию Никонцеву удалось обновить личный рекорд результативности - один из лучших игроков «Спартака» в этом сезоне по игре в неравных составах выскочил со скамейки штрафников, убрал на паузе защитника и поразил пустые ворота - это шайба стала для спартаковца пятнадцатой в сезоне.

«Торпедо» проигрывает 11 матч из последних 13, а «Спартак» после нового года побеждает аккуратно через раз. Нижегородцы продолжат выездное турне по тернистому маршруту Подольск - Хельсинки - Нижнекамск, а «Спартак» сыграет в ближайшем матче против череповецкой «Северстали», которая пока в новом году не проигрывает.

«Спартак» – «Торпедо» – 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Ганзл (Лещенко), 0:33 (1:0). Федоров (Никонцев), 9:27 (2:0 бол). Кейлоф (Хольм, Саболич), 20:28 (2:1 бол). Осипов (Никонцев, Ганзл), 24:21 (3:1). Кулик (Цыплаков), 49:03 (4:1). Никонцев (Воронин, Гончаров), 51:50 (5:1 п.в.). Трунев (Даугавиньш, Ганзл), 59:02 (6:1 бол).

Вратари: Гудачек – Галимов (Тихомиров, 0:33)

Броски: 29 - 30

Штраф: 8 - 20

Большинство: 4 (2) - 3 (1)

МСК «ЦСКА Арена», 7557 зри