Игорь Никитин: Пиво игрокам не запрещаю

Хоккей 22 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин откровенно поговорил с обозревателем «Советского спорта».

С Игорем Никитиным я встретился в раздевалке на «Татнефть Арене». Удивительно, но ажиотажем вокруг его команды и не пахло. После матча за третье место Кирилл Капризов и его тренер в спокойной обстановке решили отведать гордость кухни Татарстана эчпочмак – пирожок с мясом и картошкой. При этом Никитин в другой руке держал бутылку пива.

А днем ранее один из лидеров «Авангарда» Сергей Широков в другой раздевалке процитировал слова президента клуба из Омской области Максима Сушинского: «Все хоккеисты пьют пиво».

БУЛЛИТЫ Я БИЛ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

– Некоторые предпочитают вино, кто-то минералку, а я пиво, – признался Никитин.

– Тренер Вячеслав Быков рекомендовал пиво игрокам сразу после матча. А ему самому за ужином ставили на стол бутылку «Хольстена». Правда, некоторые доктора решительно протестовали – мол, после пива снижается болевой порог, и трудно диагностировать мелкие травмы.

– Не думаю, что пиво так на это влияет. На травматизм больше влияет самодисциплина. Лично я не против пива после игры. Бутылочку. Если на следующий день выходной. Но все должно быть в меру. Как и везде.

– Давайте отдадим дань Матчу звезд. Вы работали в штабе сборной с Зинэтулой Билялетдиновым. Буллит в его исполнении видели?

– Видел по телевизору. Что тут сказать? Зинэтула Хайдярович в хорошей форме.

– Вам в карьере защитника доводилось пробивать буллиты?

– Нет. Только после тренировки, – смеется Никитин.

– Но есть же защитники-пенальтисты, которые не уступят в нападающим?

– Почему нет? Есть. Тот же Кронвалль в Ярославле, Ларсен в Уфе, у нас Робинсон, а раньше были Зайцев и Ожиганов… Тут не важно кто ты – нападающий или защитник, главное мастерство.

– Почему бы не придумать конкурс для тренеров?

– Если организаторы предложат, я не против. Все должно быть для болельщиков.

ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЯРОСЛАВЛЯ НАПРЯГАЮТ

– На кого оставили команду на время своего отсутствия?

– У нас ведь большой тренерский штаб. Все достаточно отлажено. В паузе за главного оставался Дмитрий Юшкевич.

– Как здоровье вратаря Ильи Сорокина, получившего в матче с «Магниткой» травму, которая не позволила ему сыграть против лидера Восточной конференции «Автомобилиста» и поехать в Казань на Матч звезд?

– Да у него не такая уж серьезная травма, как многие думают. Просто решили его поберечь. Потому что на Матче звезд если кто и работает на полную катушку, то разве что вратари.

– Есть мнение, что ЦСКА достиг оптимальной формы. Согласны?

– Нет. Как можно по ходу регулярного чемпионата достичь оптимальной формы? Да и никто знает, где она, эта оптимальная форма.

– Два последних матча, с «Магниткой» и «Автомобилистом», выигранные с сухим счетом, навели на эту мысль.

– С «Магниткой» была равная игра. Забей в большинстве Мозякин, еще неизвестно, как бы все сложилось. Нас выручил Илья (Сорокин – прим. ред.). А с «Автомобилистом» – да, мы контролировали игру, были лучше, за это я ребят поблагодарил.

– ЦСКА одержал четыре победы подряд над записным фаворитом СКА. Гордитесь?

– Да кому это сейчас интересно?! Давно ведь было! Куда важнее каждый следующий матч.

– Не скажите, для болельщиков такие победы самые желанные. А поражения от Ярославля не задевают?

– А вот они нас как раз напрягают. Мы знаем, почему проиграли делаем выводы. С нулем голов не выиграешь.

– Имеете в виду второй матч, проигранный 0:1. Защитник сборной Артем Блажиевский считает, что он не виноват в пропущенной шайбе в большинстве.

– Не знаю, я с ним на эту тему не разговаривал. А слухи комментировать не хочу. Случаются ошибки технического плана. Да и вообще хоккей – игра ошибок.

НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ ОТ РАБОТЫ В СБОРНОЙ

– В каком состоянии защитник Никита Нестеров, получивший травму в Подольске и пропустивший последние матчи?

– Он начал тренироваться. Надеюсь, скоро его увидите.

– А капитан команды Сергей Андронов?

– Ребята уже тренируются, пока не в общей группе.

– Развейте слухи насчет опалы в ЦСКА Сергея Калинина.

– Опять-таки слухи не комментирую. С Серегой все нормально. Вот уже в общей группе. И в ближайших матчах появится.

– Болельщики сравнивают статистику Калилина и Андрея Кузьменко, который отправился по обмену в СКА.

– Да нельзя их в принципе сравнивать. Они совсем разноплановые игроки. Если есть два «Мерседеса», а нужен джип, что бы вы сделали? Видно, такая у них участь – попадать под сравнение.

– Нападающий Павел Карнаухов, попадавший в состав через два матча на третий, теперь стабильно выходит в основе. Забил на футбольном стадионе в Питере победный гол, выиграл схватку у Виктора Тихонова…

– Дело не в Питере. Просто уровень игры позволяет ему попадать в состав на каждый матч. Не думаю, что он так уж резко прибавил.

– Для вас принципиально быть первыми в регулярном чемпионате?

– Нет. Не принципиально.

– Соперник, который произвел на вас самое сильное впечатление?

– Да все, кто сверху. Много сильных соперников, называть их не хочу. Не собираюсь их обсуждать. У меня своей работы достаточно, я сосредоточен на своей команде. КХЛ такая лига, что в каждой игре нужно выкладываться.

– Не переживаете, что теперь не работаете со сборной?

– Нет. Отношусь к этому совершенно спокойно. Еще раз повторю: у меня достаточно работы. А в сборной – достойные специалисты.

– Резануло то, что объявили это с опозданием и как-то между прочим…

– Не хочу это обсуждать. Это не моя ниша.

– Руководитель штаба сборной Роман Ротенберг заявил, что к чемпионату мира могут пригласить других ведущих тренеров. Хотите поехать на чемпионат мира?

– Не заглядываю так далеко. Но если буду востребован… Я никогда не отказывался от работы в сборной.