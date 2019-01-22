Квартальнов разоружил Армию. «Локомотив» в третий раз подряд победил ЦСКА

Хоккей 22 января 2019 22:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Железнодорожники одолели московских армейцев в третий раз подряд. Теперь со счетом 2:1. Никто столь дерзко не играл против лидера чемпионата.

НИКИТИН ПРОТИВ КВАРТАЛЬНОВА

В плей-офф-2017 «Локомотив» под руководством Алексея Кудашова снял с пробега ЦСКА Дмитрия Квартальнова и отправил тренера армейцев в отставку. В начале следующего чемпионата Квартальнов возглавил команду из Ярославля. И началось его противостояние со своим бывшим помощником Игорем Никитиным.

В этом чемпионате железнодорожники немало удивили, дважды обыграв ЦСКА. Сначала испортив красно-синим новоселье – хозяева в премьерном домашнем матче на арене в Парке легенд уступили вчистую – 1:3. А уже после Нового года одолев лидера в Ярославле 1:0, так и не позволив ему подобрать ключи к воротам.

– Нас напрягают поражения от «Локомотива», – признался в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Никитин.

ЮХАНССОН ПРОТИВ «ЛОКОМОТИВА»

Героем январского матча двухнедельной давности стал голкипер железнодорожников Коновалов. К тому времени он вытеснил из основы самого дорогого игрока ярославцев Салака, успел в Питере остановить СКА (1:0 от). Но сухарь в игре против Капризова и Ко – достижение особенное. Их в активе Коновалова уже восемь.

Армеец Юханссон, в последний момент заменивший на Матче звезд травмированного Сорокина, аж девять раз оставлял ворота на замке. У шведа точно был зуб на железнодорожников. В том самом матче-новоселье они уже в первом периоде трижды распечатали его ворота и отправили голкипера на лавку. В первый и пока последний раз за полтора сезона в КХЛ.

Сухая серия шведа, растянувшаяся на 147:58 оборвалась за секунду до первого перерыва. На передачу-конфекту Козуна откликнулся вовсе не забивной защитник Осипов.

КАПРИЗОВ ПРОТИВ ЯРОСЛАВЛЯ

Московские армейцы остались верны себе – сразу после паузы в чемпионате долго запрягают. Так было после Кубка Карьяла в Нижнем Новгороде, где гостей выручил Сорокин. А после Кубка Первого канала лидер ухитрился проиграть в Подольске «Витязю». В обоих этих матчах Квартальнов давал выходной Капризову и некоторым другим лидерам атаки.

– Я мало забиваю и мало отдаю, слава богу, что команда выигрывает, – занимался самобичеванием Капризов в казанской раздевалке во время Матча звезд. – Надо добавлять.

Он и Григоренко вышли на ярославский лед. А плеймейкера Вея в их тройке заменил Калинин, наконец залечивший травму. Капризов лез из формы вон, чтобы поставить на место дерзких железнодорожников, опять не выказавших ни йоты уважения к лидеру. Единственное, что удалось сделать автору золотого олимпийского гола – выложить шайбу под разящий бросок от синей линии защитнику Робинсону. Вряд ли этот ассистентский балл порадовал Капризова.

КОРОТКОВ ПРОТИВ ЦСКА

Хозяева к тому моменту вели 2:0. Вторую шайбу у хозяев забросил их новичок Коротков, как и Осипов, отнюдь не бомбардир. Он играл в ЦСКА у Квартальнова в чемпионском для армейцев сезоне, а перейдя в Уфу, вдруг пожаловался в одной из клубных программок на то, что в Москве тренер его зажимал, не давал раскрыться.

В Ярославле, надо полагать, все по-другому? Смешно…

– Какой тут секрет? Хорошо сыграли в обороне, забили, двигались хорошо, выполняли установку тренера, – прокомментировал успех автор победной шайбы.

В третьем периоде гости обрушили на ворота Коновалова шквал атак, но 20-летний голкипер устоял. Не пора ли вернуть его в сборную и проверить на февральских Чешских играх.

«Локомотив» теперь с полным основанием можно назвать злым гением ЦСКА. Как в бородатом сезоне-1988/89 был для армейцев воскресенский «Химик» с Дмитрием Квартальновым. Подмосковная команда тогда выиграла у чемпиона три матча при одной ничьей, что принесло ей серебро.

20 февраля в Москве соперники встретятся в четвертый раз. А в плей-офф могут сойтись не раньше второго раунда. Впрочем, эту тему обсуждать преждевременно.

ВСЕ МАТЧИ ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2018/19

11 сентября. Москва – 1:3

8 января. Ярославль – 0:1

22 января. Ярославль – 1:2

20 февраля. Москва – ?