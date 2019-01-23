«Мне нравятся Бобровский и Прайс». Интервью с вратарем, который разрывает КХЛ

Хоккей 23 января 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Костяев Иван

Корреспондент «Советского спорта» поговорил с 20-летним голкипером ярославского «Локомотива» Ильей Коноваловым, который проводит первый полноценный сезон в КХЛ, но уже успел съездить в сборную России и стать одним из лидеров лиги по матчам на ноль.

В системе «Локомотива» Коновалов не считался топ-вратарем. У него были трудности даже при адаптации в МХЛ. Но Илья упорно работал, постепенно дорос до статуса третьего вратаря главной команды и неожиданно дебютировал в основе по ходу прошлого сезона КХЛ в матче против «Салавата Юлаева».

Коновалов выиграл шесть матчей из семи в той регулярке, завоевал доверие тренерского штаба, а уже в этом сезоне вытеснил из основы дорогостоящего легионера Александра Салака, съездил в сборную на один из этапов Евротура и вошел в топ вратарей КХЛ по количеству матчей на ноль.

Этот парень засушил СКА в Питере и ЦСКА в Ярославле. В обеих встречах «Локомотив» побеждал. Накануне Коновалов выиграл свой второй матч против московских армейцев в этом сезоне и дал интервью нашему изданию.

«СЛЕЖУ ЗА СВОЕЙ СТАТИСТИКОЙ ПО «СУХИМ» МАТЧАМ»

– В матче с ЦСКА по вашим воротам прилетело 25 бросков. Тяжело было?

– Нет, не тяжело. Разве что, в самом начале встречи, поскольку нас была пауза из-за Матча звезд. Старт мы выдержали, а затем наращивали темп и старались победить.

– ЦСКА и СКА традиционно много бросают по воротам. Для вас легче, когда бросков поменьше?

– Конечно, есть разница, когда по твоим воротам бросают 20 раз или 40. Если бросков много, то тебя постоянно держат в напряжении, нужно быть всегда готовым. Бывает же, когда противник много бросает и доводит атаку до верного. К любому сопернику нужно готовиться. Не важно, сколько раз по твоим воротам бросят, этого не предугадаешь. Если честно, мне без разницы, какое количество бросков будет, но желательно, чтобы их было больше. Тогда я постоянно в игре.

– Все же вы не обладаете внушительными габаритами, приходится много двигаться в воротах.

– Для этого мы и работаем на тренировках, чтобы выдерживать матчи.

– Во встрече с ЦСКА вы ошиблись при выходе из ворот. Есть какая-то неуверенность при игре клюшкой?

– Я бы не сказал, что это была серьезная ошибка. Возникло недопонимание. Защитник подсказал, а я сделал по-другому. Безусловно, это моя вина. Клюшкой я играю уверенно, особо не волнуюсь. Очень часто работаю над этим компонентом на тренировках, потому что хочется продолжать его улучшать.

– В прошлом сезоне вы работали с Сергеем Наумовым, в этом – с финским специалистом Яакко Валкама. Между их подходами к работе большая разница?

– Да, очень большие отличия. У каждого из них своя методика тренировок, свое видение процесса. Мы с Яакко пришли к взаимопониманию. Он постоянно что-то добавляет в мою игру. От каждого тренера узнаешь что-то новое, все участвуют в моем развитии.

– «Локомотив» трижды обыграл «армейцев» по ходу нынешнего чемпионата. Ярославские болельщики уже мечтают встретиться с ЦСКА в плей-офф.

– Нельзя загадывать, не люблю этого делать. В плей-офф все соперники очень серьезные. Каждая команда понимает важность матчей на вылет, никто не хочет проигрывать, рано заканчивать сезон.

– Вы находитесь в лидерах по «сухим» матчам среди вратарей КХЛ. Обращаете внимание на эту статистику?

– Конечно, обращаю внимание, слежу. Но не держу в голове, что всегда надо сыграть на ноль, просто так получается. Я хочу всегда побеждать, это моя главная цель. А то, что получается при этом не пропустить – приятно.

– Вас неоднократно признавали лучшим новичком недели в КХЛ. Важно получить этот приз по итогам сезона?

– Для меня важны командные достижения, победы с «Локомотивом». Нужно как можно выше забраться в турнирной таблице, а также выиграть плей-офф. Личные призы на втором месте.

«С САЛАКОМ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ХОРОШО ОБЩАТЬСЯ»

– После травмы Александра Салака вы стали первым номером. Были готовы к этому психологически?

– В хоккее нужно быть ко всему готовым. Ничего неожиданного для меня не было. Это обычная ситуация, когда один вратарь получает травму, на его замену выходит второй голкипер.

– Показалось, что вам было сложно играть несколько матчей подряд.

– Не хочу возвращаться назад – что было, то прошло. Этого уже не изменишь. Нужно смотреть, что есть сейчас, работать, играть и выигрывать.

– Салак вылечился, однако место в воротах вы ему не уступили. Это повлияло как-то на взаимоотношения с ним?

– Нет, никак не повлияло. Мы хорошо общались и продолжаем это делать.

– В матче против «Куньлуня» в основе дебютировал Даниил Исаев. Уже подсказываете ему на правах старшего товарища?

– Когда я в том году впервые вышел на лед за основной состав «Локомотива», то мне подсказывал Александр Судницин. Я немного нервничал, он меня успокаивал. Когда Даниил играл, я на правах запасного голкипера пытался его подбодрить. Говорил, ему, чтобы не волновался. Очень рад, что Даниил выиграл первый свой матч.

– Многие хоккеисты говорят, что плей-офф – совсем другая игра, другой хоккей. Уже готовитесь как-то к матчам на вылет?

– Я думаю о плей-офф. Мне не приходилось пока через это проходить, выходил в подобных матчах только в МХЛ. Понимаю, что это будут за игры. В плей-офф не важно, какие у тебя сейчас травмы, какое физическое состояние. Нужно выходить, биться и выигрывать. Если мне доведется сыграть в розыгрыше Кубка Гагарина, то я выложусь по максимуму. Через матчи с сильными соперниками мы готовимся к плей-офф. В играх со СКА, ЦСКА, «Автомобилистом» ты сильно выкладываешься эмоционально, это поможет в играх на вылет.

«В СБОРНОЙ УЧИЛСЯ У ШЕСТЕРКИНА И СОРОКИНА»

– В этом сезоне вы ездили в расположение сборной России на этап Евротура. Расстроились, что не удалось сыграть в официальном матче?

– Нет, потому что я получил много положительных эмоций. Тренироваться с такими ребятами, побыть в сборной России, увидеть ее изнутри – одно удовольствие. Мне этот вызов точно пошел на пользу. Да, не удалось сыграть, буду работать дальше, чтобы это исправить.

– Как вас работалось с тренером вратарей сборной Рашидом Давыдовым? В чем принципиальное отличие от работы в клубе?

– Давыдов – профессионал своего дела, знает, что нужно вратарю в современном хоккее. Он понимает, какова роль голкипера в игре. В тренировочном плане все понравилось. Давыдов сказал, над чем нужно поработать в будущем, но это я оставлю в секрете.

– Несмотря на то, что Игорь Шестеркин и Илья Сорокин тоже молодые голкиперы, они гораздо опытнее вас и уже успели стать своими в сборной России. Что можете сказать об этих парнях?

– И Илья, и Игорь знают, как готовиться к играм, к тренировкам. Они очень серьезно к этому подходят. В матчах ребята показывают потрясающую игру. Мне нравится, как они играют. Плюс, они друзья, но и со мной они нормально общались. Я смотрел на них, учился. Например, как они ведут себя в раздевалке, на тренировках, мне было интересно.

– Недавно Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало преддрафтовый рейтинг вратарей из Европы. Вы оказались на пятом месте. Драфт НХЛ – это важно?

– Я даже не знал об этом рейтинге. Не сказал бы, что это очень важно, но хотелось бы попасть на драфт. Безусловно, у меня есть цель – поехать в НХЛ, это мечта любого хоккеиста. Но сейчас я думаю только о контракте с «Локомотивом».

– Вы говорили, что ваш любимый вратарь – Егор Подомацкий – легенда «Локомотива» и ваш тренер в молодежной команде. А в НХЛ такие есть?

– Я слежу за русскими ребятами. Мне нравится Сергей Бобровский. Он прекрасно катается, читает игру, у него отличная реакция. Отмечу еще канадца Кэри Прайса. Этот вратарь очень спокойный, всегда хладнокровно играет. На протяжении многих лет он показывает потрясающую игру.