Взлет и падение Овечкина. Обзор дня НХЛ

Хоккей 23 января 2019 13:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Александр Овечкин оформляет 23-й хет-трик в карьере, но допускает две фатальные ошибки, и «Вашингтон» терпит шестое поражение подряд, Андрей Свечников забивает гол-фантом, Артем Анисимов уже в четвертом звене «Чикаго» – в традиционном обзоре дня НХЛ.

ДОСРОЧНЫЙ МАТЧ ЗВЕЗД ОТ ОВИ

Вот почему в «Кэпитал Ван-Арене» всегда заняты все 18506 кресел, а, к примеру, в «Канадиен Тайр-Центр» сегодня пришли лишь 12 236 человек при вместимости 20 500? Все правильно: потому что лучший хоккеист современности под номером 8 играет в «Вашингтоне», а не в «Оттаве»!

Да, Овечкин отказался ехать на Матч звезд НХЛ, который в эти выходные примет Сан-Хосе. Но лига не должна наказывать свою икону дисквалификацией на одну игру. Александр Великий устроил свой звездный матч. На домашней арене. В игре с любимой командой детства. «Потому что у «Шаркс» красивая эмблема», – объяснял Саша симпатию к «акулам».

– Дикая получилась игра, – констатировал тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур. – Словно Матч звезд случился на пять дней раньше. Этакая версия звездного матча для Восточной конференции. Не знаю даже, что еще сказать. Но мы согласны на такое. Нам очень нужна эта победа.

– Это был не хоккей «Кэпиталс», – в свою очередь сказал наставник хозяев Тодд Рирден. – Мы пытались потягаться в перестрелке с командой, у которой есть такая огневая мощь. Это неприемлемо. Такая игра не даст результата. Нам снова преподнесли тяжелый урок…

Да, куда уж дальше: в трех из четырех последних туров «столичные» пропускали не менее семи шайб – 2:7 от «Нэшвилла», 5:8 от «Чикаго», 6:7 теперь от «Сан-Хосе». Всего в этой черной шестиматчевой серии «Вашингтон» пропустил 30 голов, забив ровно вдвое меньше – 15.

Да, в обороне действующего обладателя Кубка Стэнли сейчас полный хаос. Но такое впечатление – это мало кого заботит. Вместо того чтобы тщательнее заниматься прямыми обязанностями, защитники бегут забивать: это поразительно – в прошлом матче вся пять шайб в ворота «Чикаго» забросили именно тыловики «Вашингтона»!

«Я ОШИБСЯ»

Невероятно: «Сан-Хосе» открыл счет, забив легкий гол с пятака. Равно как и восстановил равновесие за секунду (!) до финальной сирены, когда экс-защитник «Авангарда» Михал Кемпни оказался у своих ворот один против трех оппонентов?! Ну куда такое годится!

Впрочем, стартовала эта результативная атака 20 секундами ранее, когда Овечкин вознамерился сделать покер и бросил по пустым воротам от красной линии. Но угодил в Брента Бернса.

– В конце игры я ошибся, – самокритичен Александр. – Поторопился. В таких ситуациях надо действовать надежнее.

Похоже, капитана «Вашингтона» расслабила серия голов в пустые ворота в декабре – январе: всего их у него – 33, последний раз это случилось 11 января в игре с «Бостоном». Больше только у Уэйна Гретцки (56) и Мариана Госсы (40).

Лучший снайпер НХЛ косвенно причастен и к решающему голу «Сан-Хосе» в овертайме. Овечкин потерял шайбу за воротами гостей и не успел вернуться в оборону. Сплоховал в том эпизоде и Дмитрий Орлов: не сумел перехватить простой пас на Гертла, и чех сделал свой хет-трик. Второй в январе.

Так и получилось, что, хотя Овечкин набрал 4 (3+1) очка, завершил он матч с отрицательным коэффициентом полезности «минус 1». Тем не менее все 18506 зрителей остались довольны: шоу они увидели незабываемое!

У МАКДЭВИДА НИЖАЙШИЙ ИНТЕЛЛЕКТ?

Любопытный эпизод случился в Калгари. Дуги Хэмилтон пролетел по правому флангу, прострелил на ворота, и шайба затрепыхалась в сетке. Гости дружно поехали обнимать Свечникова, при этом Андрей поздравления охотно принимал. Диктор уже было объявил автором гола россиянина, но вскоре поправился. При повторе четко видно, что шайба срикошетила в ворота не от клюшки форварда «Каролины», а от защитника «Калгари».

У 18-летнего Свечникова – напомню, второго номера драфта-2018 – так и осталось 22 (12+10) очка в дебютном сезоне в НХЛ.

Столько же и у ветерана «Чикаго» Артема Анисимова – 8 шайб, 14 передач. Воспитаннику ярославского хоккея вновь не удалось набрать очков. Что неудивительно: тренеры опустили его в четвертое звено к Крису Кунитцу и Джону Хайдену. Отсюда и минимальное игровое время, не дотянувшее даже до десяти минут. Но пока «Хокс» побеждает, вряд ли для россиянина что-то изменится в лучшую сторону. Тем более именно он оказался отчасти виноват в первом голе «Айлендерс»: проиграл вбрасывание Филппуле и тот продрался к воротам хозяев.

Неубедительный матч провел и экс-вратарь СКА Микко Коскинен. Не успел 30-летний финн подписать с «Эдмонтоном» роскошный трехлетний контракт на 13,5 млн долларов, как оконфузился в стыке с худшим клубом НХЛ.

– Не могу поверить, что этот «Эдмонтон» – профессиональная команда калибра НХЛ, – негодует в прошлом эксцентричный форвард «Чикаго» Джереми Реник. – У всех 17 полевых игроков – самый низкий хоккейный интеллект, который я когда-либо видел.

И это при живом Макдэвиде в составе! Круто, мистер Реник…

ТАБЛО

Вашингтон – Сан-Хосе – 6:7 ОТ (3:2, 2:2, 1:2, 0:1)

Голы: ОВЕЧКИН, Бураковски, Оши (ОВЕЧКИН), КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН, ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ) – Павелски, Гертл (3), Кейн (2), Кутюр

Чикаго – Нью-Йорк Айлендерс – 3:2 бул. (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Строум, Тейвз (2) – Филппула, Барзал

Калгари – Каролина – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Чюлингтон, Янковски, Баклунд – Хемилтон, Ахо

Оттава – Аризона – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Райан, Дзингел – Хиностроза (2), Степан

Эдмонтон – Детройт – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Драйзайтл, Беннинг – Ларкин, Гленденинг (2)

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