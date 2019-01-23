«Спартак» остановил Разина

Хоккей 23 января 2019 22:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

В матче, где все несколько раз переворачивалось с ног на голову, красно-белые вырвали победу (4:3) и прервали победную серию «Северстали».

ФАВОРИТ

Как уже сообщал «Советский спорт», череповчане под руководством Андрея Разина одержали в январе семь побед. И в гости к «Спартаку» пожаловали в ранге самой успешной команды КХЛ в новом году. Причем, в предыдущей встрече «Северсталь» огорчила ближайшего соседа «Спартака» в турнирной таблице – московское «Динамо» (2:1 ОТ).

Однако эти успехи «сталеваров» не прибавили им доверия со стороны букмекеров, которые были изначально уверены, что фаворит этого матча – «Спартак». По их оценке шансы москвичей на победу были в три раза выше. В накладе аналитики не остались. Однако на деле все было не так уж предсказуемо…

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

В нынешнем сезоне «Спартак» встретится с «Северсталью» четыре раза. И перед нынешним матчем команды уже успели обменяться домашними победами.

В Москве «Спартак» разобрался со «сталеварами» 3:0. Дублем в том матче отметился Анатолий Никонцев, а победную точку поставил Илья Зубов.

В Череповце же через месяц хозяева забросили в ворота красно-белых аж четыре шайбы – 4:2. Отличились Иван Николишин, Алексей Михнов, Иван Лекомцев и Игорь Гераськин. Москвичи ответили голами Каспарса Даугавиньша и Бена Максвелла.

- У нас много чего отсутствовало: характер, воля, желание победить, борьба за шайбу, игра под воротами, - заявил после того поражения тренер «Спартака» Игорь Уланов. - Как говорится, отгадывали кроссворд, но не отгадали ни одной буквы. Всё было мимо.

Можно, конечно, объяснить разницу в счетах характером, который, если верить тренерам, у хоккеистов то проявляется в полной мере, то вдруг необъяснимым образом исчезает напрочь. Или пресловутыми «родными стенами»…

Однако лично мне бросился в глаза еще один факт. В первом матче против «Северстали» ворота «Спартака» защищал Никита Беспалов и сыграл на «ноль». Во втором – Юлиус Гудачек, пропустивший четыре шайбы.

При этом Гудачек перешел в «Спартак» нынешним летом как раз из череповецкой команды. И как раз накануне нынешней встречи заявил в интервью, что он категорически против исключения «Северстали» из КХЛ.

Может, голкипер заодно решил и помочь бывшему клубу? В итоге любимца болельщиков заменили уже на 18-й минуте первого периода после трех пропущенных шайб. Видимо, опасаясь, что до перерыва он еще одну пропустит!

КАМБЭК

Вообще первый период выдался веселый! Ведь еще до Гудачека на скамейку отправился молодой голкипер «Северстали» Сергей Коробов. Дебютировал он в КХЛ в прошлом матче против московского «Динамо». И завершил встречу героем, отразив 28 бросков, благодаря чему череповчане вырвали победу в овертайме.

Но вот против «Спартака» Коробова хватило всего на 11 минут. На 12-й москвичи повели 2:0. И Разин принял решение о замене голкипера. В воротах «Северстали» появился 21-летний Алексей Артамкин, у которого опыт игр в КХЛ тоже совсем небольшой – 12 матчей.

Напомню, что опытный Доминик Фурх по-прежнему даже в заявку не попадает. Тренер «Северстали» отказался комментировать причину по которой чешский вратарь не играет. По информации «Советского спорта» у голкипера нервное истощение. Он попросту устал играть без замен.

Сменив голкипера, гости забросили три шайбы за шесть минут и повели в счете. Этот камбэк начал капитан и лучший бомбардир «Северстали» Юрий Трубачев. Но это был не последний переворот в этой встрече…

БЕЗ ЛИДЕРОВ

В январе «Спартак» потерял сразу двух своих лидеров. После матча с «Нефтехимиком» в лазарете оказался лучший бомбардир команды Александр Хохлачев. В среду, правда, и он без работы не остался – во втором перерыве нападающий раздавал болельщикам автографы. Вообще, Александр уже восстановился и тренируется вместе с командой. Велика вероятность, что он появится на льду уже в следующем матче.

На днях получил травму и самый результативный игрок обороны «Спартака» - защитник-дальнобойщик Андрей Кутейкин.

Впрочем, на результативности красно-белых это особо не отразилось. В предыдущем матче они накидали «Торпедо» шесть шайб.

Вот и сейчас во втором периоде матча с «Северсталью» спартаковцы переломили ход встречи, забросив две шайбы, и повели 4:3. При этом защитник Александр Осипов отличился голом во втором матче кряду.

В итоге счет так и не изменился, не взирая на массу опасных моментов у обоих ворот. Победная серия «Северстали» завершилась в Москве. А «Спартак», заработав два очка поднялся на пятое место в таблице Запада.