Юлиус Гудачек: Где «Спартак» будет в плей-офф – не мне решать. Я бы играл здесь!

Хоккей 24 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» пообщался с голкипером «Спартака» Юлиусом Гудачеком после не самого удачного для него матча.

В среду «Спартак» не без труда победил «Северсталь» 4:3. Но для его основного голкипера Юлиуса Гудачека встреча с череповчанами сложилась не слишком удачно. На этот раз его знаменитое Гуда-шоу после победы не состоялось. Еще в первом периоде словак пропустил три шайбы. И на 19-й минуте покинул ворота, уступив их своему напарнику Никите Беспалову.

Скажу честно, к любому известному российскому голкиперу я бы после столь неудачной игры подойти просто не рискнул. Юлиус, понятно, тоже был не в лучшем настроении. Но показал себя профессионалом. От разговора не отказался. Не психовал. А спокойно и честно ответил на вопросы. К слову, тренеры на собрании после матча голкипера поддержали. И это, пожалуй, тоже немаловажно.

«СЕВЕРСТАЛЬ» - НОРМАЛЬНЫЙ КЛУБ ДЛЯ КХЛ»

- Мы начали матч очень хорошо, - начал объяснять Гудачек, когда я спросил его о причинах неудачной игры в первом периоде. – Быстро забросили две шайбы, а потом начали играть чуть-чуть…

- Расслабились?

- Не скажу, что расслабились. Но держали шайбу долго, когда это не надо было делать. Поэтому соперник забил два красивых гола. А третий бросок был с острого угла – это гол вратаря.

- Вам не тяжело было эмоционально играть против «Северстали»? Ведь череповецкие болельщики вас до сих пор помнят и любят.

- Нет, такого не было. Многие ребята, с которыми я играл в прошлом сезоне, уже покинули клуб. Команда сильно обновилась. И сейчас для меня это была самая обычная игра – такая же, как с «Салаватом Юлаевым» или «Магниткой».

- Но ведь вы недавно публично высказались против того, чтобы череповецкий клуб покинул КХЛ.

- Это так. Я думаю, что «Северсталь» - хорошая русская команда. Там и зарплату стабильно платят. И красивый ледовый дворец есть. Это нормальный клуб для КХЛ. Я не вижу причин, чтобы он ушел из лиги.

- Просто, когда вы пропустили третью шайбу и «Северсталь» повела в счете, мы в пресс-центре шутили, что это вы решили помочь бывшей команде.

- Нет, нет, - смеется Гудачек. – Мы сейчас думаем только о том, чтобы «Спартак» попал в плей-офф. Это сейчас самое главное. Для всей нашей команды, и для меня, конечно, тоже.

«НАЧИНАЛ С ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

- Может, вам после Матча звезд было трудно переключиться на жесткий ритм регулярного чемпионата?

- Я, вернувшись из Казани, уже сыграл против «Торпедо». И там все было нормально. Мы крупно победили – 6:1. А сегодня было так… Сначала очень хорошо, потом шесть минут вообще ничего не делали. Затем опять начали играть лучше. Думаю, что такая волевая победа тоже на пользу команде.

- Не расстроились, что не выиграли конкурс вратарей на Матче звезд?

- Это праздник для болельщиков. А для нас игроков, просто возможность встретиться на льду, как друзья.

- Но вы там танцевали на льду парный танец. И вышло неплохо! Откуда такие навыки в фигурном катании?

- Да, чуть-чуть танцевал. Я в детстве занимался сперва фигурным катанием. И только потом перешел в хоккей. Но вот так, в паре, наверное, уже лет 25 не катался!

- Почему ушли из фигурки в хоккей?

- Просто в Словакии это распространено. Детей сперва отдают в фигурное катание, чтобы они лучше научились кататься. Будущим хоккеистам это тоже полезно.

«ТУТ КРАСИВО И ВСЕГДА МНОГО БОЛЕЛЬЩИКОВ»

- Наверное, вы уже слышали, что «Спартак» может уйти на плей-офф на другую арену, и проводить там домашние матчи. Что об этом думаете?

- Я хочу играть здесь. Тут красивая арена, мы к ней привыкли, всегда много болельщиков. Это хороший лед для нас. Но где «Спартак» будет выступать в плей-офф – не мы решаем. Это вопрос для руководства клуба.

- То есть, уходить не хотелось бы?

- Мы профессионалы. Где скажут, там и будем биться.

- Но ведь придется привыкать к новому льду, отскоку шайбы от борта, раздевалке…

- Так мы половину матчей в сезоне на выезде так и играем. Тут нет ничего такого.