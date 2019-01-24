Овечкин побил рекорд Федорова в НХЛ. Как они шли к рекорду по сезонам - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 20:30Источник: «Советский спорт»Автор: Славин Виталий

Овечкин побил рекорд Федорова в НХЛ. Как они шли к рекорду по сезонам

Овечкину хватило 14 неполных сезонов, чтобы стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.

Прежний рекордсмен Федоров набрал 1179 (483+696) очков за 18 регулярных чемпионатов (1248 матчей). Но надо учесть, что Сергей бастовал в сезоне-1997/98, требуя от «Детройта» достойного контракта, и провел лишь 21 игру. В любом случае темпы Александра Великого, конечно, выше. Те же 1179 (644+535) баллов он заработал за 1053 матча. Как минимум 1500 очков за карьеру капитан «Вашингтона» просто обязан выбить.

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