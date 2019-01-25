Борис Майоров: «Северсталь» не должна уйти из КХЛ. А вот «Словану» тут не место!

Хоккей 25 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о клубах, над которыми нависла угроза вылета из нашей элитной лиги.

«Северсталь», провалив начало сезона, выдала в январе серию из семи побед. А «Слован» в это же время официально лишился шансов на участие в плей-офф, потерпев восемь поражений кряду. В четырех из этих матчей словаки вообще не смогли ни разу поразить ворота. Их последнее поражение от «Локомотива» - 0:7! Похоже, что клуб из Братиславы откровенно сливает матче на финише регулярного чемпионата, полностью утратив турнирную мотивацию.

– Так кто из этих клубов более достоин изгнания из КХЛ?

– О «Словане» даже говорить не хочется, – возмущается Борис Майоров. – Как и о «Куньлуне», который от него мало чем отличается. Это абсолютно инородные тела в нашем чемпионате. Да еще и аутсайдеры. Тем более, что мы далеки от их проблем. Трудности «Слована» российскому болельщику не интересны. Никого в России не волнует – почему он проигрывает в этом сезоне столько матчей. Вот если Капризов в ЦСКА чихнет – это все будут обсуждать!

«Северсталь» – совсем другое дело. Если бы в Череповце не хотели оставить клуб в КХЛ, то не стали бы менять ни тренера, ни менеджера, ни исполнительного директора. Плюнули бы на результат, да и все. И спокойно ждали бы окончания сезона.

Но вместо этого мы видим совсем другую картину. Пришел новый амбициозный тренер, уже неплохо себя ранее проявивший на самом разном уровне. Здорово обновился состав команды. Все это говорит о том, что в «Северстали» ищут пути, чтобы исправить результат. Что в Череповце не хотят сливать остаток регулярного чемпионата, как в «Словане». Я не удивлен, что Андрею Разину удалось всколыхнуть команду. Надо было ему и в «Ладе» в прошлом сезоне поработать. Глядишь, сохранил бы тольяттинцев в КХЛ.

Надеюсь, что «Северсталь» останется в нашем элитном дивизионе. Я против того, чтоб из российского чемпионата уходили клубы со славной историей, за которыми стоит огромная масс местных болельщиков. Тут речь не только о Череповце, но и о Тольятти с Новокузнецком.