«Динамо» бьет «Спартак» в Петровском! Как бело-голубые одолели красно-белых

Хоккей 25 января 2019 22:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

При аншлаге на новой арене в Петровском парке динамовцы победили «Спартак» (3:1) и прервали свою неудачную серию с «гладиаторами».

В противостоянии «Динамо» со «Спартаком» речь в этом сезоне не идет только об историческом дерби. И даже соседство в турнирной таблице и борьба за весьма выгодное в настоящий момент пятое место на Западе не заставит сердца болельщиков биться быстрее.

Сейчас на кону совсем другая главная фишка. Бело-голубые уступили красно-белым в шести матчах кряду в регулярных чемпионатах КХЛ. И для принципиальных соперников (с учетом того, что принципиальность ковалась много десятилетий) это просто фатальный факт. Ни один спартаковский фан не удержится от злорадной мысли по этому поводу. И любой динамовский болельщик в досаде скрипнет зубами при упоминании об этой серии.

А иначе и нельзя. Без этих эмоций хоккей просто бесполезен и бессмыслен. В них – его суть. Потому что, что бы мы не говорили и писали о тонкостях тактики и техническом мастерстве… Хоккей, более других игровых видов спорта, смахивает на современные гладиаторские бои, где идет бой «стенка на стенку».

Наверное, именно поэтому «Динамо» собрало на этой встрече третий аншлаг в сезоне. Для тех, кто не в курсе, напомню, что все они прошли в январе и на новой арене в Петровском парке. Болельщики пришли, потому что понимали – такой матч пропустить нельзя!

Динамовцам в нынешней битве победа, конечно, была нужнее. Потому что за счет 6-0 в очных ставках извиняться уже нельзя. Просить у фанатов прощения в такой ситуации даже недостойно. Ее можно было только исправлять. Молча и стиснув зубы.

У «Спартака» ситуация несколько иная. Один из наставников «гладиаторов» Игорь Уланов перед битвой не скрывал, что для команды сейчас важно не победа любой ценой, а более высокое место в таблице.

– «Спартак» только в чемпионатах КХЛ выиграл у «Динамо» шесть последних встреч. Есть в этом какая-то закономерность?

– «Динамо» сейчас совсем другая команда, играющая в мобильный и довольно-таки активный хоккей. Мы соседи по турнирной таблице. И наша задача – закрепиться в плей-офф и быть там, как можно выше.

– Когда в состав вернется Хохлачев?

– Александр уже тренируется вместе с командой. Но пока он еще не совсем готов. Травма оказалась более серьезной. В ближайших матчах мы его увидим. Но не с «Динамо».

– То есть форсировать его возвращение к дерби не будете?

– Смысла нет ускорять его возвращение. Не хотим усугубить травму.

А вот динамовские лидеры вышли на матч во всеоружии. Более того, буквально перед матчем тренеры сборной России объявили состав нашей команды на Шведские игры. И в нем оказалось сразу три динамовца – нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и защитник Андрей Миронов.

Впрочем, все они выступали за национальную команду и раньше. Куда более удивил призыв в сборную 28-летнего форварда Анатолия Никонцева, приглашенного в нее впервые.

Упорный матч долго шел без голов – до первой ошибки. И сделал ее «Спартак». В своей зоне грубый ляп допустил Илья Зубов, выложивший шайбу прямо на клюшку Шипачеву. Лучший бомбардир «Динамо» тут же переправил шайбу Миксу Индрашису. И тот тут же отправил шайбу под перекладину.

В заключительном периоде бело-голубые увеличили до 2:0, когда Игорь Макаров реализовал большинство. Кстати, штраф у «Спартака» в это время отбывал вызванный в сборную Никонцев.

Концовка была нервной, потому что гости сократили разрыв в счете после эффектной комбинации. Но шайба Шипачева в пустые ворота поставила в этом матче точку.

3:1. На новой арене динамовцы избавились от спартаковского комплекса. Но победа была трудной.