Борис Майоров: СКА набрал обороты. Но я думаю, что в регулярке победит ЦСКА!

Хоккей 26 января 2019 14:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион о споре двух армеских клубов-фаворитов за победу в регулярном чемпионате КХЛ.

Сейчас турнирную таблицу КХЛ традиционно возглавили два армейских клуба, сдвинув с лидирующих позиций «Автомобилист». И перед субботними матчами их разделяет всего одно очко.

- Кто из них выглядит более предпочтительно в споре за победу в регулярном чемпионате?

- У меня создалось впечатление, что питерцы сейчас набирают обороты, - рассуждает Борис Майоров. - У СКА стабилизировался состав, в вместе с ним и игра. Команда уже не спотыкается и побеждает соперников куда более уверено. И все же это еще не гарантия того, что команда Ильи Воробьева станет фаворитом в плей-офф. Думаю, что в регулярке питерцам обогнать ЦСКА будет непросто

Армейцы Москвы в этом сезоне выступают более стабильно. Без затяжных спадов. Конечно, есть осечки. От них никто не застрахован. Взять хотя бы матчи с «Локомотивом», в которых ЦСКА никак не может добиться успеха. Но я скажу, что даже у непобедимой команды Виктора Васильевича Тихонова такие осечки были.

Времени до финиша осталось совсем немного. И впереди у нас февральский перерыв на Евротур. Практика показывает, что эти паузы СКА переносит более болезненно, чем ЦСКА. Обычно питерскую команду буквально разбирают на части в этот момент, включая тренерский штаб, который занят в сборной России. Ну вот на этот раз представительство СКА и ЦСКА в сборной решили сократить до двух-трех человек.

И все же москвичей будет готовить к финишному рывку их главный тренер Игорь Никитин. А Илье Воробьеву придется на неделю полностью переключиться на интересы сборной.

! Сегодня вечером СКА сыграет с рижским «Динамо», а ЦСКА с «Барысом». В случае победы питерцев и неудаче москвичей СКА обойдет ЦСКА в общей таблице чемпионата КХЛ.